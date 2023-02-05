حين يعجز الإصلاح

مؤسسات الدولة ورجالها يميلون إلى الاستقرار والثبات، طبيعة عملهم تُلزمهم بذلك، لا يحبون التغيير إلا فى أضيق الحدود، ويكون تغييرًا منظمًا، مدروسًا ومخططًا، تعديلات فى لائحة أو قانون ما، مسؤول يغادر موقعه بالترقية، حتى لو كانت شكلية، أو يغادر بالإزاحة، أما التغيير الذى يسمى ثورة فيكون جارفًا ومندفعًا، قد يصاحبه قدر من العنف ودرجة من الفوضى، فإنهم يحاولون تجنبه قدر الإمكان وينظرون بريبة واتهام إلى مَن يدعو إليه أو يتبناه، لكن هذا لا يمنع أن يصبح هؤلاء، أى رجال الدولة، فى لحظة معينة ثوارًا، يبادرون هم بالثورة ويدعون إليها أو يسايرون حالة ثورية قائمة بالفعل، يتجاوبون معها ويتبنون مطالبها.

فى ثورة مايو ١٨٠٥، كان السيد عمر مكرم ومن خلفه العلماء والأعيان هم مَن أجّجوا الثورة ونظموا الأهالى، بعد أن تجاوز المسؤولون الحدود، التى يمكن أن يحتملها المصريون من طغيان الوالى وفساده هو وبقية البكوات. فى الثورة العرابية، كان الأعيان ضجوا من التدخل الأوروبى (إنجليزى وفرنسى) فى شؤون البلاد، فضلًا عن أن الضباط المصريين ما عادوا قادرين على تقبل فرض الضعف والعجز على الجيش واستبعاد المصريين من كافة المواقع القيادية وقصرها على الضباط الأتراك والجراكسة، وفى ثورة ١٩ بادر سعد زغلول ورفاقه بالتحرك فى نوفمبر ١٩١٨ للمطالبة بالاستقلال، أما فى ثورة يناير ٢٠١١ فقد بادر الشباب بالتحرك وتحرك معهم المجتمع وتبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبهم واعتبرها مطالب مشروعة وانحاز إليهم ضد الطغمة التى تربعت على قمة السلطة وقتها.

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فى ٣٠ يونيو، كانت الحركة متناغمة بين مجموعات الشباب، خاصة من مجموعة تمرد مع رموز من النخب والقيادة العامة للقوات المسلحة. مشهد اجتماع 3 يوليو، بما ضمه من شخصيات ورموز تمثل مختلف فئات وتيارات المجتمع، واضح بذاته.

لا تخرج مؤسسات الدولة ورجالها عن الثبات والاستقرار إلا حين تُسد كل أبواب ومنافذ الإصلاح، ويصر صانع القرار والمسؤول الأول على الرفض والعداء التام للإصلاح، خاصة إذا تعلقت القضايا المطلوب اتخاذ خطوات ناجعة إزاءها بما يمس كبرياء وكرامة المواطنين، بما لا يمكنهم تحمل المزيد، عندها تصبح الثورة ضرورة لأن بقاء الوضع قد يهدد وجود الدولة ذاتها، بكافة مؤسساتها.

فى سنة ١٨٠٥، حين شكا الأهالى من كل شىء، رفض الوالى الاستجابة، ولو بنسبة بسيطة لأى من المطالب، ثم إنه زاد الأمر سوءًا حين أبلغ عمر مكرم بأنه مُعيَّن من قِبَل السلطان ولا يتلقى أوامره من «الفلاحين»، أى المصريين، هنا انقطع الخيط تمامًا وزالت شعرة معاوية، وفاجأه عمر مكرم بالقول إن الشريعة الغراء تُجيز للرعية عزل السلطان نفسه، كان هناك متغير جديد طرأ على المصريين ولم تنتبه إليه الدولة العليا والولاة الذين تبعث بهم، وهو حملة نابليون بونابرت سنة ١٧٩٨، واجه المصريون الغازى الفرنسى وحدهم، هرب المماليك أمام مدافع نابليون، عجزت الدولة عن حمايتهم، فقاوموا هم وتحملوا فاتورة الدم والنار وحدهم، ثم إنهم وجدوا مع الفرنسيين نموذجًا آخر للحكم، باختصار لم تقدم لهم الدولة الحماية، وهكذا لم يعد هناك مبرر لتحمل عسف الولاة ولا التعامل المزرى مع الأهالى، لذا واجهوا الولاة بالعصيان، ولما تجاوز أحدهم، حاصروه فى القلعة وأصروا على رحيله واختاروا هم واليًا جديدًا وألزموا السلطان بإصدار فرمان باسمه، وهو محمد على باشا.

فى سنة ١٩١٩، لو أن المعتمد البريطانى وافق على سفر سعد زغلول إلى مؤتمر الصلح وعرض القضية المصرية لاختلف الأمر كثيرًا، لكنه رفض ثم قرر نفى سعد ورفاقه، هنا ثار المصريون، لا يولد الغضب فى يوم وليلة، بل ينضج على مهل مع السنوات، ولا تطل الثورة فجأة، إنها تختمر وتنتظر الشرارة فى موقف أو لحظة، كان المصريون قد احتملوا الكثير من القهر سنوات الحرب العالمية الأولى، أخذت سلطات الاحتلال آلاف الشباب والعمال للمشاركة فى حرب لم نكن طرفًا فيها، دواب الفلاحين أُخذت، ونُهبت محاصيلهم لصالح الجيش الإنجليزى، خديو مصر عباس حلمى كان قد مُنع سنة ١٩١٤ من العودة إلى بلاده، وعُزل عنوة، اعتبرته بريطانيا منحازًا إلى ألمانيا ضدهم، كان عزله على هذا النحو مهينًا للمصريين، وكان عباس فى نظر عامة المصريين رمزًا لكراهية الاحتلال، ساند الحركة الوطنية ضد الاحتلال فى بداياتها وعفا عن العرابيين، وفى لحظة خلعوه عن العرش، كل هذا تحمله المصريون على أمل أنهم سوف ينالون الاستقلال بعد الحرب، صحيح أن بريطانيا وعدت أكثر من مرة بالجلاء ولم تصدق، لكن بعد كل ما قدمه المصريون فى الحرب تصوروا أن لدى الإنجليز قدرًا من الوفاء والتقدير، لكن بريطانيا العظمى، كالعادة، تعاملت باستخفاف مع هذا المطلب، هنا لم يكن أمام الشعب سوى الانفجار، وكان الزر الذى ضغطه الإنجليز بغباء وغطرسة هو نفى سعد زغلول ورفاقه.

هل لنا أن نتذكر هنا عبارة الرئيس الراحل حسنى مبارك بعد كارثة انتخابات برلمان سنة ٢٠١٠ «خليهم يتسلوا»، كانت عبارة تحمل الكثير من السخرية والازدراء لشخصيات عامة، تستشعر القلق على مصير البلد، فضلًا عن أنهم كانوا يشعرون بالغبن، خاصة أن «القضاء الإدارى» كانت قد انتهت إلى إثبات عدم أحقية حوالى ١٥٠ نائبًا بعضوية مجلس الشعب لبطلان العديد من الإجراءات، ولم يكن المرشحون الذين أثبت القضاء لهم الحق قد فعلوا شيئًا سوى أنهم قرروا أن يجتمعوا معًا، فى رسالة واضحة تعلن أنهم فى انتظار أى تعقيب من المسؤول يقول فيه إنه سوف ينظر فى الأحكام التى صدرت، لكن كان التعقيب ينم عن استخفاف بالغ، كانت هناك حالة عامة من الاستخفاف بمخاوف المواطنين، سنوات وهناك مطلب ملح بتعيين نائب للرئيس، لكنه يصر على الرفض دون مبرر مقبول، فقط القول إن الدستور لا يُلزم الرئيس بتعيين نائب، وهو رد بيروقراطى بامتياز، ثم ظهر «الوريث» فى الأفق، وراح يطغى، ويطيح بكل مَن لا يروقه، وكان يتعين حسم هذه المسألة، ليس بالتعبير العائم «إحنا مش سوريا»، كان يجب النفى الواضح والقاطع والتأكيد أن التوريث لن يحدث، والأهم من ذلك هو إخراج الوريث من المشهد نهائيًّا ومن السلطة برمتها لإثبات الجدية، وهو ما لم يحدث حتى مساء يوم 30 يناير ٢٠١١، ببساطة كانت نفوس المواطنين معبأة، بالإضافة إلى مخاوف حقيقية داخل عديد من مؤسسات الدولة. الآن بيننا مَن يصر على أن التوريث كان مجرد شائعة أطلقتها المعارضة ضد الرئيس مبارك. فى العمل العام لا تكفى النوايا، المهم الفعل على الأرض وفى الشارع، عمليًّا كنا نرى شواهد التوريث ومؤشراته، لا يسمح المجال بذكرها، ومَن أراد دليلًا عليه بمراجعة مذكرات وزير الخارجية السابق نبيل فهمى، تحديدًا فترة أن كان سفيرنا فى واشنطن.

فى المقابل لدينا عدة مشاهد مغايرة انتفاضة أو مظاهرات سنة ١٩٣٥، احتجاجًا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا «صمويل هور»، التى عبر فيها عن رفض التفاوض مع الحكومة المصرية لاستكمال الجلاء والاستقلال، وكان أن استوعبت بريطانيا الدرس، ولم تكن على استعداد لتحمل ثورة أخرى، تكرر ما جرى سنة ١٩١٩، وجاءت حكومة بريطانية جديدة أجرت التفاوض، وتم توقيع معاهدة ١٩٣٦، بما فتح باب الأمل أمام المصريين وخفت الاحتدام.

فى تاريخنا الوطنى والسياسى كذلك مظاهرات ١٩٦٨، أيام عبدالناصر، ومظاهرات الخبز سنة ١٩٧٧، مع الرئيس السادات.

الرئيس جمال عبدالناصر تراجع وألغى الأحكام المخففة فى حق قادة الهزيمة، وقرر إعادة المحاكمة من جديد، وصدرت أحكام مشددة، قرأ الرسالة جيدًا، وهى أن مسألة «النكسة» لا تحتمل المواءمات ولا المجاملات السياسية، وأن الشعب الذى خرج فى 9 و10 يونيو ٦٧، يرفض استقالته، لم يمنحه شيكًا على بياض، هى عودة مشروطة بتحقيق النصر ورد الاعتبار وتحرير الأرض، والتهاون فى محاسبة المسؤولين عن الهزيمة يعنى إخلالًا بالاتفاق الضمنى والثقة التى منحها له الشعب. فى حالة السادات تم التراجع عن كافة القرارات بزيادة الأسعار، واعتبر د. عبدالمنعم القيسونى، نائب رئيس الوزراء، مسؤولًا عنها، وقام بتنحيته، كانت الرسالة من الشعب أن تحقيق نصر أكتوبر العظيم لا يعنى تجاهل مطالب الحياة اليومية، فى الحالتين، ومع فارق الظروف وسياق كل موقف، كان رد الفعل المتجاوب مع الغضب سريعًا وحاسمًا، فى شكل قرارات يتم اتخاذها، وتعاطف تام مع حالة الغضب، على الأقل تفهم لها، هنا لا يكون ثمة مبرر لاستمرار المظاهرات وتحوُّلها إلى ثورة.

قد يرى البعض أن تلك القرارات كانت لامتصاص الغضب، وتهدئة المواطنين، ولو صح ذلك، فيجب عدم التهوين منه. امتصاص غضب الناس فعل سياسى وتعبير عن تقدير واحترام لمشاعر المواطنين، وأن الحاكم ليس بعيدًا ولا منفصلًا عن الناس، هو أفضل من الاستخفاف بالغضب أو تجاهله، ناهيك عن التذاكى على المواطنين أو التلاعب بكبريائهم.

الحديث ممتد.

*نقلاً عن "المصري اليوم"