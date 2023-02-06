عُقد في العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضى اجتماع لأحزاب المعارضة التركية عُرف باسم «طاولة الستة»، وضم 6 أحزاب معارضة، هي: «الشعب الجمهورى» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، وهو حزب المعارضة الأكبر في تركيا، ولديه أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، كما أنه قدم منافسًا في الانتخابات السابقة للرئيس للتركى أردوجان، وحصل على 37% من أصوات الناخبين، وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، وحزب «السعادة» ذو التوجه الإسلامى الصريح برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا الأسبق، والذى كان مؤيدًا لأردوجان قبل أن يعارضه، وأخيرًا الحزب «الديمقراطى» برئاسة جولتكين أويصال.

وقد أصدرت هذه الأحزاب وثيقة سمتها تحالف مبادئ، وهى ليست تحالفًا انتخابيًّا، وتضمنت خريطة طريق تنوى الأحزاب تطبيقها في حال الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 14 مايو المقبل، وحملت عنوان: «مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة» من أجل التحول إلى النظام البرلمانى المعزز، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، وإصلاح الاقتصاد، وتصحيح أخطاء السياسة الخارجية.

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وحددت الوثيقة- التي وقعت في 244 صفحة، وتضمنت 2300 هدف مشترك تحت 9 أبواب و75 عنوانًا فرعيًّا- مبادئ عمل الأحزاب الستة في مجالات «القانون والعدالة والقضاء»، و«الإدارة العامة»، و«مكافحة الفساد والشفافية والتدقيق»، و«الاقتصاد والتمويل والتوظيف»، و«العلوم والبحث والتطوير والابتكار»، و«ريادة الأعمال والتحول الرقمى»، و«السياسات القطاعية»، و«التعليم والتدريب»، و«السياسات الاجتماعية» و«السياسة الخارجية والدفاع وسياسات الأمن والهجرة».

ورغم الجهد العلمى الكبير الذي بذلته أحزاب المعارضة التركية في تقديم مشروع بديل لحكم أردوجان شمل قضايا جديدة لم تعتد عليها أحزاب كثيرة في دول الشرق الأوسط، فإن التحول المثير للاهتمام، وربما النقد، هو دعوتها إلى الانتقال للنظام البرلمانى، حيث نصت الوثيقة على تعزيز سلطة البرلمان، وإلغاء حق النقض (الفيتو)، الممنوح لرئيس الجمهورية حاليًا في ظل النظام الرئاسى، ومنحه فقط الحق في إعادة القوانين إلى البرلمان حال اعتراضه على بعض المواد، وسيكون الحصول على إذن من البرلمان إلزاميًّا لرفع الدعاوى القضائية المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية، وسيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالبرلمان. أما الرئيس فسيتم انتخابه لولاية واحدة مدتها 7 سنوات، على أن يقطع صلته بالحزب الذي ينتمى إليه بعد انتخابه، ولا يعود لممارسة السياسة بعد انتهاء فترة رئاسته.

ورغم الجهد الكبير الذي بذلته أحزاب المعارضة التركية من أجل توحيد صفوفها وتقديم برنامج بديل للحكم الحالى، فإن العودة إلى النظام البرلمانى خطأ كبير لأنه أثبت أنه كان مصدرًا لعدم الاستقرار، وتعثر في تركيا وغيرها من الدول، وأن المطلوب هو التمسك بالنظام الرئاسى الديمقراطى، بأن يكون هناك رئيس منتخب من الشعب لمدتين غير قابلتين للتمديد بصلاحيات تسمح له بالإنجاز وليس السلطة المطلقة.

*نقلاً عن "المصري اليوم"