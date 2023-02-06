ماذا يحدث فى إفريقيا؟

تفاعلات مهمة تجرى في إفريقيا وتستحق من مصر الكثير من الاهتمام والمتابعة، فالواضح أن السباق والتنافس الدولى لا يجرى فقط في منطقتنا أو في أوكرانيا حيث الحرب شبه العالمية المحتدمة وإنما أيضا يجرى في قارتنا الإفريقية وحتى في آسيا، ولكن إفريقيا تمثل مصالحنا الحيوية وروابطنا التاريخية، ومن ثم يجب أن يكون الاهتمام مضاعفا.

وبطبيعة الحال لم تكن قارتنا بعيدة عن الصراع والتنافس الدولى يوما، ولكن بدرجات أقل حدة من مناطق أخرى فكما نعلم كانت محل تنافس وسباق دموى في أكثر من بؤرة خلال الحرب الباردة، خاصة في سبعينيات القرن الماضى، وشهدت تنافسا مريرا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الذي جند أدواته آنذاك، وعلى رأسها كوبا، في مقابل أدوات غربية مضادة.

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ولكن في العقد الأخير تحولت بؤرة الصراع الدولى إلى منطقتنا العربية مع ظهور لاعبين جدد، ولم يعد الأمر يقتصر على الولايات المتحدة والاتحاد الروسى الذي استطاع أن يعود إلى الساحة الدولية من خلال سوريا، ولكن ظهر لاعبون جدد تتقدمهم تركيا وإيران، وكلاهما اكتسب مناطق نفوذ وتأثير لا تقل أهمية عن العواصم الكبرى في ظل حالة تحولات وسيولة أصابت العالم وسمحت بظهور أنماط جديدة للقوة والنفوذ لم تكن معروفة قبل ذلك.

لكن الواضح الآن أن الساحة الإفريقية تعج بأنماط أكثر حدة من التنافس مقارنة بفترات سابقة، وفى الحقيقة أن هذه الظاهرة لها فترة ليست قصيرة، لكنها كانت مغلفة بالاقتصاد والتجارة، وكذلك بظاهرة القواعد العسكرية الأجنبية التي انتشرت في أرجاء القارة.

وقد تفجر الأمر مؤخرا عندما توترت علاقات فرنسا بأكثر من مستعمرة سابقة لها، في البداية مالى ثم بوركينا فاسو مؤخرا، فبعد استعانة الأولى بالمستعمر السابق ضد اضطرابات بوكو حرام وجدت أن قوات فاجنر الروسية تستطيع تقديم نفس الخدمة دون مواصلة علاقة الوصاية والهيمنة السابقة، والواضح أن عوامل عديدة أدت إلى تآكل الوجود الفرنسى في المستعمرات السابقة، وأن باريس لم تعد تمثل نموذجا تتبعه هذه الدول، وأن كثيرا من الحكومات في هذه الدول ارتاحت أكثر إلى أدوار أخرى، مرة أخرى، بلا شروط سياسية غربية أو ذكريات استعمارية.

من ناحية أخرى فمنذ بدايات القرن الحالى، وهناك رصد غربى مشوب بالقلق الشديد والتهويل من حجم التغلغل الصينى في القارة، سواء في حجم هائل للصادرات الصينية ونشاط محموم في عقود شراء صينية للمواد الخام الإفريقية، ثم أكثر من هذا تحولها إلى أكبر دولة مانحة للقروض في القارة السمراء التي تجد في بكين ملاذا آمنا من الشروط الغربية لمنح القروض، كما نجحت الصين في إقامة كثير من المشروعات التنموية في القارة، وكان كثير من أبناء القارة يقارنون هذه المشروعات بالإخفاق الغربى التاريخى في دعم جهود التنمية في القارة، بدءا من الاستعمار الغربى، ومرورا بعلاقات ما بعد الاستقلال، ثم توسعت الصين في بناء القواعد العسكرية، خاصة البحرية في شرق القارة، فضلا عن تحمس كثير من دول القارة للانضمام لمشروع الحزام والطريق الذي يسبب صداعا كبيرا إلى حد المبالغة لدى واشنطن.

ولأن المجتمع الدولى تجاوز نظام القطبية الثنائية، وكذا الانفراد الأمريكى بهيمنته، ومازال في حالة سيولة وتحولات لم تستقر بعد فإن محاولات دول صاعدة جديدة للتغلغل في القارة أمر طبيعى، من هنا جاء الحديث عن حضور هندى متصاعد في حجم الاستثمارات والتبادل التجارى الذي يميل أيضا بشدة لصالح نيودلهى، وكذا حضور تركى لافت، أهم مظاهره قاعدة عسكرية في الصومال، فضلا عن تبادل تجارى مهم وغير مسبوق تاريخيا. وهناك رصد أيضا ملحوظ للنشاط الإيرانى في عدد من دول القارة وفى بعض الأوساط الإسلامية لتعويض غياب نشاط الدول العربية التي كانت تلعب دورا مهما بهذا الصدد، وبعضها ارتكب أخطاء في الحقيقة مهدت للنشاطين التركى والإيرانى في مواجهة قيود مالية لم تمكن الأزهر من مواصلة دوره التاريخى في القارة دون أن يعنى هذا غيابه فمازال أهم منبر يحترمه مسلمو القارة، لكن بمنافسة لم تكن موجودة في السابق.

ولكى يكتمل بازار التنافس لا يمكن نسيان روسيا، وإن كان الفارق أن موسكو كانت حاضرة طوال الوقت، لكنها أدركت أهمية معاودة الاستثمار السياسى في القارة، ففضلا عن وجودها المتعاظم في مستعمرات فرنسا السابقة، فمؤخرا جاءت جولة وزير الخارجية الروسى لافروف بعد الحرب الأوكرانية بدأها بمصر، وحاليا يقوم بجولة أخرى، حيث التقى وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، حيث أشاد بموقف بريتوريا الرافض للعقوبات ضد بلاده، كما زار دولة إسواتينى التي كانت تسمى سوازيلاند في السابق، وحظى باستقبال حافل هناك.

هذا الاستعراض ليس إلا لمحة سريعة وموجزة لمشهد حافل بالتفاصيل الكثيفة التي تصب كلها في تأكيد حقيقة أن الصراع والتنافس الدولى يكاد يشمل كل الساحات، وأن كل اللاعبين النشطين يحاولون تعظيم نفوذهم في المرحلة الراهنة واكتساب أوراق جديدة، وأن علينا التحسب لكل ذلك، والتخطيط المحكم لكيفية التحرك تجاه إفريقيا، حيث مصالحنا التاريخية والحيوية.

*نقلاً عن "المصري اليوم"