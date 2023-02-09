نفسية أطفال الزلزال!

تعاطف كثير من الناس مع الأطفال، على وجه التحديد، فى زلزال تركيا وسوريا.. البعض كان يُبدى شفقة على هؤلاء الأطفال، ويتساءل: من يحمى هؤلاء الأيتام، ومن يربى هؤلاء الأطفال؟.. لم يشغلهم فى الكارثة إلا الأطفال.

حتى الآباء الذين راحوا ضحية الزلزال كانوا مشغولين بمصير أبنائهم.. هناك سيدة وضعت تحت الأنقاض وماتت.. كان رجال الإنقاذ يتلقفون المولود برفق وحنان لإسعافه!

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القصة ليست فيمن يربى هؤلاء؟.. القصة فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى.. أى علاج هؤلاء الأطفال من صدمة الزلزال، والعيش عدة ساعات تحت الأنقاض، يصارعون الموت، القصة ليست فى الأكل والشرب والرعاية الصحية.

إنما التأهيل النفسى أهم، ولابد أن يكون فى المستشفيات التى تم إعدادها أطباء من هذا النوع لتأهيل الأطفال على تجاوز اللحظة.. ولا يتوقف الأمر عند الأطفال فقط، وإنما يمتد الأمر إلى جميع الناجين من فتيات وشباب وسيدات.. فمن مات نجا واستراح!

السؤال: من يرفع أنقاض الخوف عن هؤلاء الأطفال؟.. ومن يزيل التشوهات النفسية عن أطفال سوريا بعد كارثتى الحرب والزلزال؟.. كيف يستطيع الأطفال تجاوز الحالة النفسية للبقاء تحت الأنقاض وقد رأى أبويه وأشقاءه يموتون من تأثير الزلزال؟.

لكل هذا لابد أن يكون فى مقدمة الفرق الطبية متخصصون نفسيون يزيلون هذه التشوهات ويأخذون بيد الأطفال، وليكن منهم رجال دين أيضًا!

فالمعروف أن الكوارث تترك تشوهات نفسية فى الطفل أكثر كثيرًا من البالغين، وكما يقول أساتذة الطب النفسى إن تأثير الكارثة على الصغار يفوق كثيرًا تأثيرها على الكبار. والأطفال فى السن الصغيرة يتأثرون بالكارثة أكثر من الآخرين، لعدم اكتمال نموهم النفسى وطريقة تفكيرهم، وهذا يقتضى منا أن نولى العناية بالصحة النفسية!

فقد يبدو الطفل قويًا وهذا لا يعنى أنه يخاف، ومهمة الفريق الطبى النفسى أن يسمع الأطفال ويتيح لهم الفرصة للتعبير عما يجيش فى نفوسهم، ويتم تفكيك كل مشكلة على حدة!

فالإغاثة النفسية قبل الإغاثة البدنية أو بالتزامن معًا، ويشارك فيها مسؤولون فى الحكومة والجامعات والأوساط الشعبية والشرطة لتلبية رغبات الأطفال أو مساعدتهم على التخلص من الخوف.

ويتقدم كل هؤلاء رجال الإعلام ولاعبو الكرة والفنانون، فهؤلاء الأطفال بالتأكيد كانت لهم هوايات، ويعرفون اللاعبين والفنانين، ويمكن بمجرد رؤيتهم أن ينسوا ما جرى لهم ويندمجوا فى قصص وحكايات جديدة!

وربما يعود الناجون من الأطفال إلى حياتهم الطبيعية فى أسرع وقت، المهم أن يساعد كل هؤلاء فى إغاثة الأطفال ونجدتهم والتحلى بالصبر فى شرح الأمر، والتخفيف عنهم بكلمات يفهمونها وحكايات يحبونها من الأشخاص الذين يحبونهم كى يتشجعوا ويندمجوا فى المجتمع!

أخيرًا، أهم من التبرعات المشاركة بالوقت فى هذه المهمة الإنسانية أو كفالة الأطفال، فقد خرج أحد الأطفال بلا أسرة على الإطلاق وبدون حتى ملابس.. جاء الدنيا بلا شىء وسيذهب بلا شىء.. خذوا العبرة!.

نقلا عن "المصري اليوم"