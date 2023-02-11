الخرافة أشد فتكًا من الزلازل والبراكين

الخرافة هي الاعتقاد القائم على تخيلات دون وجود سبب عقلى أو منطقى مبنى على العلم والمعرفة، وقد سادت الخرافات في الأزمان القديمة قبل اختراع العلوم الطبيعية ووضع علم المنطق، لذا فإن الحديث عن الخرافات في مجتمعات يسودها العلم والتقدم والعقل الواعى- أو هكذا نعتقد- سيكون ضربًا من الجنون.

أما الترويج للخرافة وتبنيها كوجهة نظر مطروحة للنقاش، تُفتح لها المنابر الإعلامية سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، فمن وجهة نظرى أنه لا يقل جنونًا عن طرحها، بل أظن أنه أخطر على المجتمعات من الكوارث الطبيعية.

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إن الحديث عن العفاريت التي تعيق اللاعبين في المستطيل الأخضر، أو التي تحول مسارات الكرة للدخول إلى المرمى أو إخراجها منه، ليس أقسى على العقل مما يتم ترويجه حاليًا حول مسألة قدرة الدول على إحداث الزلازل والبراكين!.

خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى موقع الفيديوهات العالمى «يوتيوب» محتوى غريب وعجيب ومتعدد في أشكاله، ولكنه يؤسس لخرافة أن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف الضحايا، وتسبب في دمار كبير، هو زلزال موجه، أو تم صنعه في مختبرات عالمية غربية، وزاد البعض في الخرافة وتحدثوا عن أسباب استهداف تركيا تحديدًا، مؤكدين أن موقف أنقرة الرافض لبعض التوجهات الجديدة في النظام العالمى الجديد قد أثار حفيظة الغرب، ولذلك قاموا بإحداث الزلزال!. والحقيقة لا أعرف لماذا لا يستهدف الغرب العدو المباشر ويستهدف دولة رفضت الانسياق وراء وجهة نظر؟!.

البعض قد يدس السم في العسل، ويستخدم مقولات- في حدودها الدُنيا- علمية لوضع تصورات خيالية وخرافية، فيقولون مثلًا إن الزلازل تعتمد على قوة النشاط البشرى، وإن من بين مسبباتها وجود طاقة هائلة منطلقة من باطن الأرض، وبالتالى فإن البشر من شأنهم أن يوجدوا تلك الطاقة باستخدام التفجيرات النووية على سبيل المثال لإحداث الزلزال، ولكن مَن استخدم هذا التفسير تجاهل تمامًا أن أرقام هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا رصدت أكثر من 33 ألف زلزال في عام 2020 وحده، بينها 322 بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر.

بفضل التقدم العلمى للإنسان، والأبحاث والجهود المتواصلة للعلماء، وكذلك إعمال العقل، تم دحض العديد من الخرافات، ولكن الغريب أن العديد من تلك الخرافات لا تزال شائعة حتى يومنا هذا، ويعتقد الكثيرون في صحتها، وهى في اعتقادى أشد خطرًا من الزلزال نفسه.

*نقلاً عن "المصري اليوم"