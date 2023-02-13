الإنسانى قبل السياسى

عرفت سوريا وتركيا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية فى تاريخهما المعاصر، فقد تجاوز عدد ضحايا الزلزال فى تركيا وحدها 20 ألفًا واقترب عدد المصابين من 100 ألف، أما فى سوريا فقد تجاوز 5 آلاف وبلغ عدد المصابين حوالى 20 ألف مصاب، وهى أعداد قابلة للزيادة كل لحظة.

ورغم ارتفاع ضحايا الزلزال فى تركيا، فإن استقرار البلد وعدم انقسامها كما هو الحال فى سوريا جعل هناك 96 دولة تعرض المساعدة، منها 61 موجودة على الأرض، بجانب وجود إمكانات كبيرة للدولة التركية مقارنة بالحالة السورية، فلم يكن هناك مانع من قيام الرئيس التركى ونائبه ووزرائه بزيارة كل الأماكن المنكوبة.

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وشهدنا كيف عرضوا بيانات تفصيلية عن أعداد فرق الإنقاذ ومَن انتشلتهم أحياء أو موتى والأجهزة الحديثة (رادار)، التى وُضعت لمعرفة ما إذا كان هناك أحياء تحت الأنقاض لتسهيل عمليات الإنقاذ.

كما عرضت أعداد المولدات الكهربائية التى وضعتها الحكومة فى المناطق المنكوبة وعدد البطاطين التى أرسلت وما هو ناقص، والمحافظات التى تحسن وضع الناس فيها والأخرى التى تحتاج لجهود إضافية.

أما فى سوريا فقد انعكس الانقسام الذى يفصل بين مناطق الزلزال التى يسيطر عليها النظام وبين مناطق الشمال التى تسيطر عليها القوى المعارضة على جهود الإنقاذ، فمن ناحية هناك معبر واحد مفتوح (باب الهوى) يربط بين جنوب تركيا وشمال سوريا، ومن خلاله دخلت بعض المساعدات.

أما فيما عدا ذلك فالعقوبات الدولية على النظام السورى تضرر منها الشعب السورى وضحايا الزلزال، فلم تدخل أى فرقة مدربة من الدول الكبرى إلى الأراضى السورية بسبب العقوبات المفروضة عليها، كما لم تدخل عن طريق تركيا إلى الشمال السورى مساعدات كبيرة بسبب انشغال العالم بعمليات الإنقاذ لضحايا النكبة الكبرى التى حلت بتركيا.

والحقيقة أنه كانت أمام الجميع فرصة حقيقية لكى تذهب المساعدات وفرق الإنقاذ عبر مطار دمشق والموانئ السورية الرسمية بشرط دخولها إلى جميع المناطق دون تمييز، وأن ينحى العالم الاعتبارات السياسية أمام هول الفاجعة الإنسانية، وهو للأسف لم يحدث، وضاعت فرصة إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض بسبب ضعف الإمكانات المستخدمة فى كل المناطق السورية.

لقد انتهى وقت فرق الإنقاذ التى يمكنها أن تنقذ ناجين فى سوريا بسبب غلبة الاعتبارات السياسية عن الإنسانية، وحان وقت إعادة الاعتبار للمعايير الإنسانية فى علاج المصابين وإرسال الفرق الطبية والأدوية المطلوبة لذلك، وأيضًا إعادة الإعمار والعمل على إيجاد مأوى للمنكوبين وأهالى الضحايا وحل كل ما يتعلق بتفاصيل معيشتهم اليومية.

للأسف، لم ينجح العالم حتى اللحظة فى وضع الاعتبارات الإنسانية قبل السياسية، وحان وقت تصحيح هذا الخطأ الفادح لصالح المنكوبين وليس لصالح فريق على حساب آخر أو نظام على حساب آخر.

نقلا عن "المصري اليوم"