دفاع عن الفنون والإعلام

وجود بعض رجال الدولة على رأس الثورة مثل سعد زغلول ومن قبله عمر مكرم، فضلًا عن دعم بعض مؤسسات الدولة لها، إن لم تكن هى المبادرة بها، كما هو الحال فى الثورة العرابية وثورة ٢٣ يوليو، أو داعمة لها ولمطالبها كما فى ثورتى ٢٠١١و٢٠١٣، شرط وجودى بالمعنى الفلسفى أو شرط ضرورى بالمعنى التاريخى والسياسى لقيامها وصيانة مسارها، فى مراحلها الأولى والمشتعلة.

وجود هذا الشرط، يعنى أمورًا عدة، ثبت وجودها فى كل الثورات المصرية، أبرزها أن الثورة فعل داخلى، مصرى بامتياز، شأن خاص يقوم به نفر من المصريين، باختصار الثورات فى مصر لا تُخلّق ولا تُصنّع فى الخارج، كما أنها لا تستورد، لا تقوم الثورة بتوكيل أجنبى ولا لمجرد رغبة نفر أو فريق من الناس للقفز إلى السلطة، وهذا يعنى أنها ليست مؤامرة أجنبية.

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وحين يتصور بعض «المعارضين» فى أى مرحلة أنهم يقبعون فى الخارج ومن هناك سوف يشعلون الثورة هنا، فإنهم فى أفضل الأحوال واهمون وغالبا ينتهى الأمر ببعضهم وقد صاروا مستوظفين بلقمتهم وإقامتهم لدى بعض الأطراف التى تريد الكيد للدولة المصرية أو تحريك الأمور للضغط على مصر، وقد يدفع بعضهم بالتورط، أو يضطرون لأن يصيروا عملاء مباشرين لبعض الأجهزة الأجنبية.

أعرف أن لدينا بعض الدراسات التاريخية والسياسية، وسيل من الكتابات الصحفية، تصر على أن تربط أى ثورة فى مصر وأى تحرك اجتماعى أو وطنى بطرف أجنبى، أو تجعلها مؤامرة كاملة الأركان.

ثورة مايو ١٨٠٥، التى قادها السيد عمر مكرم، هى فى رأى البعض، إلى يومنا هذا، مجرد عملية فرنسية بغطاء من المشايخ، لنقل مؤامرة فرنسية للدفع برجل فرنسا محمد على إلى السلطة، نكاية فى الامبراطورية العثمانية واستكمالًا لتحقيق أهداف حملة نابليون، مع قطع الطريق على غريمتهم بريطانيا ومنعها من التسلل إلى مصر.

ثورة المصريين سنة ١٩١٩، وجدت عداء من بريطانيا العظمى، من اللحظة الأولى، وهذا يمكن تفهمه فقد كانت ضد وجودهم بمصر، وصنفت لديهم على أنها حركة نظمها رجال المخابرات الألمانية وأن الألمان، الذين خرجوا من الحرب الأولى مهزومين ومهانين، هم من يخططون وينفقون على سعد زغلول «الفقير»، هو وبقية الزملاء فى الوفد، لتنحى جانبا الآن نظرات الريبة والشك فى قادة الثورة لدى بعض رموز الحزب الوطنى وغيرهم من السياسيين والمؤرخين.

الحال نفسه فى الحكم على ثورة يوليو، كتب وقيل إنها بالكامل من تجهيز وإعداد المخابرات المركزية الأمريكية، السيناريو لكرميت روزفلت والإخراج قام به «مايلز كوبلاند»، وأحيلكم إلى كتاب زميلنا الراحل جلال كشك، الذى طبع عدة مرات وجرى الترويج له فى الثمانينيات «ثورة يوليو الأمريكية»، وغيره من عشرات الكتب والدراسات التى سارت فى هذا الاتجاه.

شىء مشابه قيل ومازال يتردد عن ثورة ٢٥ يناير٢٠١١وكذلك ثورة ٣٠ يونيو، كل ثورة فى مصر تعرضت إلى سيل من هذه التصورات الخاطئة.

على وجه اليقين لا تأتى الثورة، فى مصرنا العظيمة، من الخارج. ليس هذا فقط، لم يثبت نجاح أى زعيم أو معارض أو هارب إلى الخارج فى أن يحرك الشارع، لدينا نموذج نادر فى الوطنية والنبل الأخلاقى، هو الزعيم محمد فريد الذى قرر الفرار من سطوة رجال الاحتلال البريطانى فى القاهرة إلى الخارج للدعاية للقضية الوطنية وتأليب الداخل والخارج ضد بريطانيا، ذهب أولا إلى العاصمة العثمانية، فطلب منه أن لا يرفع شعار الوطنية المصرية وأن يتبنى الوطنية التركية، فغادر إلى عدد من الدول الأوروبية، تتقاذفه عواصمها وكل منها تريد استخدامه وتوظيفه لمصالحها وسياستها، ولو كان ضد المصالح المصرية أو على حسابها، ويأبى هو، فى الأخير لم يحقق نجاحا ومات غريبا، طريدًا وحزينًا، وفى النهاية تحرك الشارع خلف سعد زغلول ومن معه. تلك تجربة محمد فريد بوطنيته ونبله وسمو هدفه فما بالنا بمن لا يدانونه فى أى شىء، لا وطنيًا ولا أخلاقيا؟!.

ولعلنا نتذكر- التاريخ لا ينسى- أولئك الفلول الذين وجدوا وهم فى الخارج فى العدوان الثلاثى على مصر سنة ٥٦، فرصة للإطاحة بجمال عبد الناصر وزملائه، كان المهم عندهم الإطاحة بعبد الناصر والبغدادى وزكريا محيى الدين، حتى لو كان المقابل إعادة احتلال مصر وتدمير مدنها، وذهاب قناة السويس إلى إدارة بريطانيا وفرنسا مجددا، فخابوا ولفظهم الجميع، وعاش بعضهم محاولا التبرؤ مما قام به واختلاق مبررات واهية.

وعشنا جميعًا العام الأخطر فى تاريخ المنطقة سنة ١٩٧٩، حيث قامت ثورة آية الله خمينى، وقيام الرئيس السادات بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ثم التدخل السوفيتى فى أفغانستان، وأخيرًا محاولة احتلال الحرم المكى فى مكة المكرمة من مجموعة إرهابية، مع قيام الثورة الإيرانية وانهيار نظام الشاه محمد رضا بهلوى، نشط عدد من كارهى الرئيس السادات شخصيًا أو رافضى سياساته، فى الخارج، كانوا من المصريين، وراح كل منهم يبعث بأشرطة كاسيت تلعن السادات وزوجته وتدعو إلى الثورة، رأى بعضهم فى نفسه خمينى مصر، فشلوا جميعا، ومن أسف أن الوقائع وبعض الوثائق أثبتت أن معظمهم كانوا أدوات فى يد أجهزة الراحلين صدام حسين ومعمر القذافى وجهات أخرى ضد السادات.

ولماذا نذهب بعيدًا، أمامنا كل ما جرى من تحريض ضد الدولة المصرية، منذ ثورة٣٠ يونيو وقرارات خارطة الطريق فى ٣ يوليو، باسم الدفاع عن ثورة ٢٥ يناير، وتصور بعض المقيمين أو الهاربين فى الخارج، أن بإمكانهم تحريك الشارع وإشعال الثورة، آخر محاولة لهم كانت يوم ١١/١١ الفائت، فكان الفشل الذريع نصيبهم. فشلوا طوال عشر سنوات رغم المنصات الإعلامية التى وفرت لهم ومئات الملايين من الدولارات وأجهزة دول وقفت خلفهم، ناهيك عن سعى البعض لدى مؤسسات أو قوى دولية لتأليب الوضع فى مصر، هذه المرة لم تكن محاولة لتكرار تجربة «آية الله خمينى»، التى بعُد وخفت بريقها، لكنهم حاولوا استنساخ تجربة العراقى- الأمريكى أحمد الجلبى فى العراق الشقيق شتاء سنة ٢٠٠٣، نسى هؤلاء جميعا التجربة المصرية وهى أن الشارع المصرى ليس رهن الخارج، حتى لو كان مثقلا بالأزمات.

حدث من قبل ما هو أسوأ، فى سنة ١٨٠٧ قال المماليك وقائدهم الألفى بك، إن محمد على جاء بمساندة الفرنسيين ولا بد لخلعه من استدعاء قوة موازية، فطلبوا معاونة بريطانيا لخلعه وتنصيب الألفى بك، استجابت بريطانيا العظمى التى كانت تحلم بالسيطرة على مصر والنفاذ منها إلى إفريقيا، بالإضافة إلى تأمين طريقها نحو الهند. فى مصر بدت الظروف مواتية، محمد على فى بدايات حكمه، ضعيف جدًا اقتصاديا وماليًا، السلطان العثمانى ليس راضيًا عنه ويود خلعه، فلول المماليك يشغلون محمد على وجيشه فى الصعيد، بدا الأمر سهلا لاحتلال مصر وخلع الوالى الذى اختاره الفلاحون (المصريون)، وتربع من كانوا يوصفون بأنهم أصحاب الحق «الشرعية»، فى حكم مصر، أقصد المماليك، بيننا من يدافع عنهم إلى اليوم ويتصور أنهم كانوا «كريمة مصر»، للتاريخ فقط هم من سلموا مصر وسلطانهم طومان باى سنة ١٥١٧ للغازى سليم الأول سلطان العثمانيين.

المهم جاءت حملة فريزر، وكان ما كان فى رشيد من مقاومة مسلحة، نظم الفلاحون أنفسهم بقيادة ودعم عمر مكرم فى القاهرة وعلى بك السلالينكى فى رشيد، وهزموا فريزر وحملته العسكرية المدججة بأحدث الأسلحة.

والحق أن كثيرين راهنوا على الخارج، بعض من أرادوا الوصول إلى السلطة أو استعادتها، جماعة حسن البنا نموذجًا، تحديدا منذ أن أطاح بهم الشعب المصرى وإن غلفوا ذلك بالحديث عن استعادة الثورة، رغم أنهم تاريخيا وأيديولوجيا أعداء فكرة الثورة؛ سبقهم إلى ذلك وإن كان فى سياقات مختلفة الخديو عباس حلمى منذ أن خلع سنة ١٩١٤، كانت مشكلته طوال الوقت مع أفراد من الأسرة، بدءًا من عمه السلطان حسين كامل ثم عمه الآخر الملك فؤاد ومن بعده ابن العم فاروق الأول، ولما يئس بعد أن نال الكثير من الوعود ودفع الكثير، وأدرك أن الزمن مضى، اضطر إلى الاتصال بحاشية الملك فاروق لتسوية الأمر ماليًا، وكان له ذلك.

وهناك من راهن على الخارج لإشعال فتيل الثورة، وتواضع البعض لتنظيم ما عرف بعض الوقت باسم «المعارضة فى الخارج»، وثبت عدم نجاعة تلك الاختيارات.

الداخل هو الأصل والفعل.

الحديث ممتد.

نقلا عن "المصري اليوم"