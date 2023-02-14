ألاعيب التجارة عبر الإنترنت!

تنتشر سريعاً إعلانات الترويج لسلع وخدمات عبر الإنترنت، ومعها تزداد شكاوى جمهور المشترين من عدم الالتزام بشروط البيع، إما لأن السلع غير مطابقة للمواصفات، أو أن تكون تالفة تماماً، وقد يختفى صاحب الإعلان عند أى استفسار أو اعتراض، وقد يكتشف الجمهور أن عنوانه وهمى، وأن أرقام تليفوناته قد أُلغيَت، بما يعنى أنه كان يخطط للاحتيال، ومن إحكام خطته أن إرسال السلعة يتم عن طريق بريد خاص، لا يملك موظف البريد أى رد على أى سؤال، لسبب بسيط وهو أنه لا يعرف ما يحمله، ولا الغرض منه، وإنما ينحصر دوره فى تسليم الظرف وتحصيل الأموال، ورده فى كل الأحوال إنه إذا كان للعميل أى شكوى فعليه العودة لصاحب الإعلان الذى اختفى وكأنه لم يكن موجوداً!

بعد الوقوع فى الفخ يكتشف الضحية أنه لم يتبين فى الوقت المناسب أن هناك شبهات قوية، لو كان انتبه لها فى حينها لما تورط، مثل المخالفات التى تتعارض مع صريح القانون، بعدم إظهار سعر السلعة أو الخدمة المعروضة، بل والإصرار على أن معرفة السعر مقصور على من يسأل ويُرسَل له الرد على بريده الخاص، أى تعمد إخفاء السعر عن الكافة، لعدة أسباب كلها مريبة، مثل التهرب من الضرائب ومن جهات يمكن أن تسائله عن المغالاة، وحتى لا يصل السعر إلى من يعرف القيمة الحقيقية فيرد على الصفحة بما ينير الجمهور ويهدد بانفضاضهم وبفشل عملية النصب فى منابعها.,إلخ.

مادة اعلانية

وقد حذَّر المواطنين المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات إعلامية هذا الأسبوع، من شراء المنتجات من صفحات التواصل الاجتماعى، وقال إن المحتالين يستخدمونها بهدف النصب، ثم إغلاق الصفحة واستبدالها بأخرى. وناشد راغبى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بغرض التجارة تصحيح أوضاعهم وتسجيل الشركة بشكل رسمى، من أجل ضمان حق المستهلك، بمنحه مستندات رسمية لعمليات البيع. ونصح المواطنين بأن يقتصر تعاملهم على المنصات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات وشركات معلومة، تمنح المستهلك فاتورة إلكترونية، وتخضع لجميع قوانين حماية المستهلك، من سياسات الاستبدال والاسترجاع. وقال إن قوانين جهاز الحماية تستهدف الحفاظ على حقوق المستهلك، شريطة حصوله على مستند دال على عملية البيع.

*نقلاً عن "الأهرام"