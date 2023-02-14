مركبة إلى الفضاء.. خيمة إلى سوريا

يفيض العالم بصور مروعة. حروب في الشرق والغرب. ثم يأتي الزلزال في تركيا وسوريا ليكمل مشهد الرعب العالمي. وإذا كانت بعض الحروب قد نُسيت، أو تناسى العالم السؤال عن ضحاياها مثل سوريا، جاء الزلزال ليعيد هذه البقعة من الأرض إلى الواجهة، وليعيد التذكير بأن سكّانها ما زالوا في رحلة بحث مضنية عن الأمان.

وبينما ينتظر سوريون في العراء خيمة، تتسابق الدول الكبرى على إرسال مراكب إلى الفضاء. آخرها الإعلان الأوروبي عن مهمة "أرتيميس"، حيث ستطأ أقدام الأوروبيين القمر لأول مرة بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين في مهمة تقودها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على متن المركبة "أوريون". هذه الصورة على ما تحمل من أهمية وتقدم علمي، إلا أنها واحدة من الصور المروعة، عندما تريد الولايات المتحدة وأوروبا أن يصدق السوريون عجز هذه الدول عن إرسال خيمة.

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تلك الخيمة المنشودة قد لا تقي من شيء، لكنها في زمن القلة والعوز هي أغلى ما يمكن امتلاكه اليوم في منطقة تحتاج لكل شيء، ويُمنع إدخال أي شيء إليها، وهي مستقبل مجموعة من البشر تهدم منزل عائلتهم بفعل القصف، وانهار منزل اللجوء الآن بسبب الزلزال.

قد تكون قصص النجاة الأسطورية من وحشية الزلزال ملهمة لكثير من المتفرجين على هذا الحزن، لكنها بالنسبة للسوريين المنكوبين قتلت كل أمل بأن معاناتهم مرئية، فهم يعيشون في دوامة موت لا تنتهي، وجاء الزلزال ليقول لكل واحد منهم: بيتك سيختفي، قصتك ستختفي، اسمك سيختفي وكل ذكرياتك ستختفي.

وحتى قصص النجاة الخاصة بالسوريين، بعضها سيبقى معلقاً من دون نهاية، مثل قصة الفتى السوري عبدالله التي وثقها الزميل عمار الهندي خلال تغطية "العربية" للزلزال. عبدالله كان ينتظر أمام مبنى انهار بالكامل في هطاي خروج صديق له متمنياً أن تُكتب له النجاة من تحت الأنقاض؛ ربما خوفاً من الوحدة، أو من وحشة اللجوء وتوحشه على السوريين في بلاد ابتلع فيها الزلزال طمأنينة مؤقتة.

لم نعرف إذا كان صديق الفتى السوري قد خرج حياً، لكن نعرف أن هذه القصة هي قصة كل السوريين الذين يبحثون عن نجاة بعدما تركوا وحيدين يواجهون حروباً وأوبئة صحية وكوارث طبيعية، لدرجة أن العالم اعتاد على رؤيتهم يعانون، وجزء من هذا العالم اكتفى بأن يكيل عليهم عباراة الإعجاب بأنهم كانوا أقوى شعوب الأرض، متناسياً أن القوة تفقد معناها وتصبح من دون فائدة عندما يعجز أب عائلة، أو أم، أو حتى صديق، على حماية من يحبون.