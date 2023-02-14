مملكة الخير سباقة للدعم الإنساني

تسارع المملكة العربية السعودية عند كل الأزمات والكوارث إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وعقب الزلزال الذي ضرب كلا من سورية وتركيا والذي خلف مأساة إنسانية حقيقة راح ضحيتها العشرات والمئات من الجرحى والمفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أمراً بتسيير جسر جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية للمنكوبين في خطوة تعكس الجانب الإنساني لمملكة الخير التي يشهد تاريخها على مواقفها في مجال الإغاثة، فهي لا تدخر جهدا في سبيل ذلك.

لم تتأخر المملكة العربية السعودية يوما في المسارعة إلى أعمال الخير مصداقا لقوله تعالى: " يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين"، وفي سياق السياسة الإنسانية للمملكة سارعت مباشرة عقب الزلزال الذي أودى بحياة الكثيرين في سورية وتركيا، إلى تسيير جسر جوي إغاثي يشمل مختلف المساعدات الطبية والإنسانية لتوفير الخدمات اللازمة للمتضررين وتقديم الإسعافات للجرحى، خصوصا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ التي لا تزال جارية بسبب هول الكارثة ونتائجها التي أدت إلى انهيار مبانٍ وبيوت كثيرة لا يزال المئات تحت الأنقاض في انتظار فرق الإنقاذ التي ساهمت المملكة في إرسالهم لإتمام عمليات الإغاثة، كما شملت المساعدات التي قدمتها المملكة مختلف الإعانات الغذائية وما يتعلق بالإيواء والخدمات الطبية.

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عندما يتعلق الأمر بالكوارث والأزمات تجد القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تبادر بتوجيهاتها الحكيمة، التي تعكس إنسانية لا حدود لها، فقد دعت إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" للمساهمة في تقديم التبرعات والتي تجاوزت 20 مليون دولار، من جهتها دعت الأمانة العامة لـ"هيئة كبار العلماء" المسلمين في كل أنحاء العالم إلى المساهمة في هذه الحملة الشعبية الإنسانية التي أطلقها الملك سلمان وولي عهده الأمين لمساعدة ومساندة المنكوبين في تجاوز هذه المحنة وهذا الألم، ولا شك أن المسلمين معنيين بهذا الواجب الإنساني عملنا بقول نبينا (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم): "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمتحن فيها إيمان المرء وصبره، وفي وقت يحتاج فيه إخوتنا إلى كل أنواع الدعم عبر جهات رسمية وموثوقة لضمان وصول المساعدات إلى أهلها، ونثني ثناء حسنا على هذه المبادرة المباركة ونثمن عاليا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، كما ندعو الجميع إلى المساهمة الطيبة في إطار"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

*نقلاً عن "الرياض"