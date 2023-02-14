هل هناك صفات مرتبطة بالهرمونات؟

كتبتُ ذات مرة عبر «تويتر»: «المرأة القوية والشجاعة هي امرأة وليست بألف رجل، تلك الصفات ليست حكراً على جنس معين» هذه العبارة أثارت استياء الكثير.

كتبت العرب قديماً قصائد المدح في صفات الرجل، مثل: الشهم، والذكي، صاحب الحكمة والشخصية القوية، والعقلاني والشجاع. والتي تعكس الصورة النمطية للرجل، أما المرأة فقد وصفوها بالجمال الظاهري مثل: جمال العيون وتفاصيل الجسد، وقيل عن المرأة التي تتصف بصفات الرجل مثل العقلانية والقوة والشجاعة بأنها امرأة بألف رجل، أي إن تلك الصفات للرجال فقط، والنساء أخذوها من الرجل.

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ما وصف به الرجل قديماً كان ضمن عوامل بيئية واجتماعية تجبره على بعض الصفات، وإلا سيخسر مكانته بين أبناء مجتمعه، ولكن هل هذه الصفات متصلة بالزمن وضمن إطار ثقافي واجتماعي معين؟ أم أنهم بالغوا في وصف شجاعة الرجل واستهانوا بقوة المرأة؟ الشجاعة على سبيل المثال هي صفة مكتسبة للمرأة والرجل إما من خلال التجارب أو الموقف، أي بعد تعلم وممارسة، ومن ثم يتطبع بها الإنسان مع مرور الوقت.

أن تربط الضعف والخوف بالمرأة هذا ظلم لها، بينما يتصف الرجل بالشجاعة المطلقة ربما يكون هذا ظالم بحقه أيضاً، ويسبّب له الضغط الاجتماعي دون مقدرة، الشجاعة ليست مرتبطة بهرمونات ذكورية، فالشجاعة هي أن تكون قادراً على اتخاذ القرار ولو كنت تشعر بالخوف، وبذلك يمكن لأي من الجنسين أن يتصف بها.

*نقلاً عن "الراي"