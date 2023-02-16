دستورية النظام الانتخابي المقترح.. مدخل جديد لتقويض الاستقرار الهش في العراق

تبرر القوى السياسية الداعية لعودة نظام التمثيل النسبي (سانت ليغو) إصرارها على تعديل قانون الانتخابات الأخير القائم على نظام الأغلبية، في أن القانون رقم 9 لعام 2020 أسهم في "ضياع التمثيل الحقيقي للناخبين"، متجاهلين في ذلك سوء إدارتهم للعملية الانتخابية، وإن مجلس النواب بدوراته الخمس لم يشهد تمثيلا حقيقيا للناخبين بسبب ضعف المشاركة في الانتخابات، والتي لم تتجاوز 44% في آخر انتخابات عقدت عام 2021.

فهل يمكن أن يعود العراق لنظام التمثيل النسبي؟ وهل هذا النظام الانتخابي مطابق للدستور أساساً؟ أم أن الدستور العراقي حدّد شكل النظام الانتخابي الواجب اعتماده عند إجراء الانتخابات البرلمانية؟

مادة اعلانية

أزمات على حساب الالتزامات

في الوقت الذي تعلن فيه حكومة السوداني انشغالها بالسيطرة على قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي وتطبيق سياسات الامتثال للنظام المصرفي الدولي لدرء أزمة اقتصادية تدفع عنها سخطاً شعبياً حاداً، تعمل قوى سياسية رئيسة في مجلس النواب على إحياء أزمة تقليدية ستفاقم من النقمة الشعبية على طريقة إدارة الدولة، تتمثّل هذه الأزمة بالنظام الانتخابي المقترح في قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي سيمتد – بحسب المسودة التي قُرأت في مجلس النواب قراءة أولى – إلى انتخابات مجلس النواب.

حازت حكومة السوداني على ثقة مجلس النواب العراقي في 27 تشرين الأول الماضي، وعلى الرغم من مرور أكثر من 100 يوم من عمرها فإنها لم تُنجز العديد من الالتزامات التي كان يتعيّن عليها الإيفاء بها قبل هذه المدة بحسب المنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي.

هذه الحكومة التي ولدت من رحم أزمة سياسية عطّلت الدستور لمدة 9 أشهر وشهدت البلاد خلالها صدامات مسلّحة ليلة 29 أغسطس آب من العام الماضي، كانت قد وعدت بـ (تعديل قانون الانتخابات النيابية وبناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد) خلال موعد أقصاه 3 أشهر، ولم يتحقق شيء من ذلك رغم انتهاء المدة الزمنية، بل على العكس إذ وجدت الحكومة نفسها منغمسة في صراع حول شأن واحد فقط من شؤون الفساد وهو تهريب العملة الأجنبية ولم تكسب بعد المعركة في تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار مقابل الدينار رغم اتخاذها العديد من القرارات العاجلة.

من جانب آخر وعدت الحكومة أيضاً بـ (إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بما في ذلك نازحو جرف الصخر، إلغاء العمل بالوكالة في مؤسسات الدولة، تشريع قوانين النفط والغاز ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية العليا وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) خلال موعد أقصاه 6 أشهر، إلا أن الأجواء السياسية وآليات عمل مجلس الوزراء ترجّح عدم القدرة على تحقيق هذه الالتزامات بحدود أواخر نيسان القادم.

في مقابل ذلك، تستجد بين الحين والآخر تحدّيات داخلية كالعلاقة مع إقليم كردستان وقانون الموازنة الاتحادية وأخرى خارجية تتمثل في التهديدات الإقليمية والمحافظة على ما حققته السياسة الخارجية العراقية إبان الحكومة السابقة، ويتطلّب ذلك مواكبة الحكومة الحالية لهذه التحديات والتغلّب عليها، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة رئيس مجلس الوزراء في الالتزام بتنفيذ ورقة المنهاج الوزاري التي اتفقت عليها الكتل السياسية في تحالف إدارة الدولة.

وفي ذروة هذه التحديات، تفاقم الدوائر السياسية التابعة لقوى الإطار التنسيقي وحلفائها الأمر عبر إثارتها لشكل النظام الانتخابي الذي سيُعتمد في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية القادمة وفق نظام سانت ليغو، وهو النظام الذي كان أحد محركات انتفاضة تشرين عام 2019 والتي أجبرت القوى السياسية آنذاك على صياغة قانون انتخابات جديد يعتمد نظام الأغلبية ويطبّق للمرة الأولى في العراق بعد 4 دورات برلمانية.

هل اعتماد نظام سانت ليغو مخالف للدستور؟

نصّت الفقرة (أولاً) من المادة (49) من الدستور على الآتي: "يتكوّن مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".

يمكن أن يساعد تحليل هذا النص في إيجاد النظام الانتخابي الذي حدده الدستور، وهو نظام الأغلبية القائم على مبدأ بسيط مفاده فوز المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين بعد فرزها وعدّها سواء كانوا مرشحين فرديين أو في قوائم حزبية – وهو النظام الذي اعتُمد في القانون رقم 9 لسنة 2020 – وليس نظام التمثيل النسبي وفق معادلة سانت ليغو التي تركّز على حصول الحزب السياسي على مقاعد في مجلس النواب مساوية لما حصلت عليه من أصوات.

فتكوين مجلس النواب بحسب الدستور قائم على الانتخاب المباشر لأشخاص اكتسبوا صفة العضوية التامة، ويشير ذلك صراحة الى عدد من الاعضاء الذين اكتسبوا صفة العضوية التامة وتم انتخابهم بطريق الاقتراع المباشر، أي الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات.

أما عبارة "كل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون" والتي وردت في الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من الدستور فيمكن القول أنها تشير إلى أن قانون الانتخابات يقتصر على تنظيم (شروط المرشح والناخب وتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب) وفقاً لأحكام الفقرتين (ثالثاً، رابعاً) من المادة ذاتها، بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية وأعداد مراكز ومحطات الاقتراع وغيرها من الأمور اللوجستية والفنية المتعلّقة بتنظيم العملية الانتخابية، ولا يشمل ذلك أن يحدد القانون شكل النظام الانتخابي انطلاقاً مما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (49) ومبدأ "لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح" التي نصت عليها المادة 157 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدّل.

ونظراً لما يثيره نظام سانت ليغو من حساسية في العلاقة بين السلطة والشعب والاحتمالية العالية في تقويض الاستقرار الهش في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراكمات الأزمة السياسية بعد انتخابات عام 2021، ولأن حكومة السوداني قد تعهدت في منهاجها الوزاري باستعادة الثقة المفقودة بالعملية السياسية، فإن ذلك يستدعي ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته في صياغة مشروع قانون الانتخابات بما يتناغم مع الإرادة الشعبية التي عبّرت عن رفضها في مناسبات عدّة، وكذلك يستدعي تدخّل القضاء الدستوري أمام إصرار بعض القوى السياسية على فرض القانون بصيغته الحالية في حال تم إقراره.