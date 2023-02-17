كابوس فقدان الوظائف

ليس هناك في الاقتصاد أسوأ من خسارة الوظائف، إذ تعد من أكثر الأمور المؤلمة في حياة الإنسان العاطفية والاجتماعية والمهنية والمالية، والبعض يعتبرها ضربة موجعة لتقدير الموظفين.. هذا الكابوس المرعب تكرر في الأسابيع الأخيرة، فقد تصدرت عناوين الأخبار عمليات شطب الوظائف في الشركات العالمية، ففقد أكثر من 100 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا وظائفهم منذ بداية العام الجاري، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والأسواق الهابطة، ومخاوف الركود، فإن خطر فقدان الوظائف يلوح في الأفق بالنسبة للكثيرين.

لحسن الحظ، فإن لدينا عدة عقود من البحوث الاقتصادية حول ما يجب فعله وما لا يجب أثناء وبعد التسريح، وهذا الأمر يمكن أن يساعد على التكيف في وجه منجنيق الفصل الوظيفي، حيث يوجد استراتيجيتين رئيسيتين للتكيف، الأولى التأقلم، والثانية المواجهة، وهاتان الاستراتيجيتان تساعدان بكل تأكيد على إعادة تقييم الموقف بشكل إيجابي لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، وخاصة إذا ترافق مع وجود دعم اجتماعي موازي من العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، فهذا الأمر، يسهم في استعادة الثقة عندما تبدأ في التضاؤل، ونعتقد أن جودة الدعم الاجتماعي أهم من كميته.

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تكمن أكثر أدوات التأقلم فعالية في إعادة التقييم الإيجابي لتقليل مشاعر الألم، فبدلاً من استنفاذ موظف الأمس لطاقته العقلية في الإلهاء والابتعاد، فإن إعادة التقييم تقابل المشاعر السلبية المهيمنة بأخرى إيجابية، فالتسريح ليس شراً محضاً كما يتوهم البعض، فقد يصبح مفيدًا لمن يتقبلوه بثقة وأريحية تامة، وينظروا للأمام.. لا نجادل أنهم قد يكونون مرتاحين في وظائفهم، ولكنهم أبداً لم يزدهروا، وهؤلاء يجب أن تجبرهم صدمة الفراق الوظيفي على إعادة تقييم أولوياتهم، والبحث عن وظائف أخرى تتماشى مع أهداف حياتهم التي يطمحون لبنائها.

السؤال الآن: كيف يقف الموظف على قدميه بعد صدمة التسريح؟.. الواقع أن إعادة التقييم الإيجابي تخلق استجابة عاطفية أكثر احتمالًا للمواقف العصيبة، ولهذا السبب يعاد توظيف الأشخاص الذين يتمتعون بشجاعة التأقلم والمواجهة خلال بضعة أشهر فقط، وفي كل الأحوال، فإنه يتعين على الموظفين الحاليين القيام بعمل استباقي ضد خطر التسريح، وذلك من خلال الادخار على رأس العمل لتأمين نفقات عدة أشهر، حتى إذا حدث السيناريو الأسوأ يكون لديهم مدخرات تكفي لتخفيف الآلام النفسية والاقتصادية التي قد تعصف بهم أثناء فترة البطالة.

ولكن، ماذا يفعل الشخص الذي فقد وظيفته وليس لديه احتياطي استراتيجي نقدره بنفقات ستة أشهر على الأقل؟، هنا تأتي أهمية الخطط الاستباقية، ومنها التأمين ضد البطالة والذي يعد أحد مزايا تجميع المخاطر، وبالنسبة لذوي الدخل المنخفض، فقد تحل إعانات البطالة محل جزء كبير من الدخل المفقود، مما يخفف الأعباء المعيشية بعد فقدان الدخل الوظيفي، ويكمل المدخرات الطارئة، وعلى سبيل المثال، فإن أعلى إعانة بطالة في الولايات المتحدة تبلغ 823 دولارًا في الأسبوع، وبالرغم من أن هذه الإعانات تخضع أيضاً إلى ضريبة الدخل، إلا أنها تبقى شرياناً للحياة في مواجهة غول التضخم.

نقلا عن "الرياض"