لا تتركوا الساحة للتيارات المتشدّدة

ما يدعو للتخوف والقلق، ترك الساحة للتيارات «المتشددة» التي تتدثر بالدين لاستباحة البلد أكثر مما هو عليه الآن، وقد أدى إحساس تلك التيارات بالقوة وبفراغ الساحة إلى الحماس لطرح مقترحات مثل إغلاق المحال لصلاة الجمعة، والتحفظ على المادة القانونية الخاصة بالخلع.

الدول المدنية الحديثة تسير في طريق الانفتاح والتنمية؛ الذي يؤدي إلى التفاف كل مكونات مجتمعاتها على مشروع وطني شامل للتنمية، وهذا ما حصل بالفعل.

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نحن رغم أننا دولة مدنية يميزها ويديرها دستور التقت عليه كل المكونات الوطنية فإننا نتبني مثل هذه الأفكار البعيدة كل البعد عن السماحة التي يمثلها الدين الإسلامي العظيم، وقد رأينا أينما حلت تلك الأفكار كيف تمزقت بلدان وتحولت الوحدة الوطنية فيها إلى أشلاء، فها هي الأمثلة أمام أعيننا وينبغي لنا أن نستفيد منها.

البلدان التي تمزقت فيها الوحدة الوطنية وأجبرت شعوبها على الانغلاق كانت بمثل تلك المقترحات التي تبدو للوهلة الأولى أنها غير ذات تأثير، لكنها طريقة أصحاب تلك الأفكار في تدجين المجتمعات تدريجياً حتى عندما تحس المكونات الاجتماعية بوطأة تلك الأفكار يكون الوقت قد فات على الإفلات منها بعدما أمسكت الدولة بتلابيبها وأصبحت في قبضتها.

السلطتان التنفيذية والتشريعية معنيتان بالحفاظ على الدستور والحرص على الأجواء التي تضمن لنصوصه استمراريتها وعدم تفريغها من الداخل من خلال مثل تلك المقترحات، كما أن القوى الوطنية بتصنيفاتها كافة مسؤولة هي الأخرى عن الدفاع عن تلك النصوص والوجه المدني للدولة، خاصة أن الطرفين شريكان في تأسيس هذا الدستور وإقراره، كما أن المسؤولية تنسحب للجنة التشريعية البرلمانية والبرلمان في رفض أي مقترحات لا تتوافق مع نصوص الدستور.

نقلا عن "القبس"