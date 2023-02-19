التصدى لأخطار «الإنفلونسرز»

تغلغل سريعاً، من عالم السوشيال ميديا إلى واقع التجارة والسياسة والإعلام والدعاية، دور (المؤثرين)، وهى ترجمة للكلمة الإنجليزية influencers، بعد أن ثبت تأثيرهم القوى، على قطاعات كبيرة من متابعيهم، مما جعل منتجى السلع والخدمات والمعلنين يسعون للاستفادة من تأثيرهم، وبدأ الأمر باستخدام مساحة من صفحة أحدهم، أو بالتداخل فى المشهد الخاص الذى يعرضه على جمهوره، لنشر الإعلانات، مقابل حصوله على دخل مادى. ثم تطور التعاون إلى المشارَكة الفعلية من الشخص نفسه فى الإعلان، وفى حضور المناسبات الخاصة بترويج المنتج أو الخدمة. ثم دخلنا فى مرحلة أُطلق عليها (التسويق بالمؤثرين). بل لقد تمكن المؤثرون، أو قل من يخطط لهم، من احتلال مكانة الإعلانات التقليدية التى كانت متصدرة ومعتَمَداً عليها عبر عقود. ساعد على ذلك التطورات المتلاحقة فى أدوات التواصل الاجتماعى، مثل القصص، على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وسناب شات. وقد لاحظ المعلنون أن إقبال الجمهور على المؤثرين تجاوز الإعجاب إلى الرغبة فى المحاكاة، لأنه عبر إمكانيات الحوار مع الجمهور بالتعليق والتعقيب، صار للمؤثرين دور غير مسبوق. وأما الأكثر إثارة للاهتمام فهو تجاوز التحفيز على الإقبال على سلعة أو خدمة، إلى التأييد أو النفور من موقف سياسى. وقد حقق بعض المؤثرين أرباحاً خرافية بعد أن تجاوز جمهوره الملايين، ومع تدفق أخبارهم اعتمد الإعلام العربى المصطلح بنطقه الانجليزى (إنفلونسيرز).

فى متابعات التفاصيل الكثيرة لهذه الظاهرة نشرت الزميلة شيماء مأمون، فى «الأهرام» الخميس الماضى، تقريراً مهماً عن آخر أوضاعهم فى فرنسا مع تعاظم دورهم، حيث تعهدت الحكومة بإنشاء إطار قانونى يُحدّ من نشاطهم على السوشيال ميديا، وتقدم حزب الرئيس ماكرون بمشروع قانون إلى البرلمان، لحظر قيام الإنفلونسيرز بالترويج لمنتجات أو خدمات تؤثر على الصحة العامة، مثل جراحات التجميل وأدوية التخسيس، وكذلك تنظيم تدخلهم فى الترويج لاستثمارات مالية محفوفة بالمخاطر، بما فى ذلك العملات المشفرة، خاصة بعد ضبط قضايا احتيال يُروِّج لها بعض الانفلونسيرز، مع تأييدهم لممارسات تجارية محظورة ومضللة، ومنها ما يتعارض مع قوانين حماية المستهلك، وطالب بعض المشرعين بمدونة لقواعد سلوك الإنفلونسيرز.

مادة اعلانية

*نقلاً عن "الأهرام"