حين تضر السياسة بالإعلام

من بين الأخطاء الكبيرة التى تقع فيها بعض المجتمعات والنظم السياسية أن يتم النظر إلى القدرات الإعلامية الوطنية باعتبارها أدوات قتال فى المعارك السياسية والدبلوماسية.

بسبب تلك النظرة غير السليمة تسعى بعض النظم السياسية الحاكمة إلى تسخير المنظومات الإعلامية الوطنية لكى تصبح منابر للهجوم والدفاع فى معاركها مع الدول أو المنظمات المعادية.

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يؤدى ذلك إلى تحويل المنظومة الإعلامية الوطنية إلى أذرع دعاية مباشرة، وأدوات علاقات عامة، أو منابر للتحدث باسم السلطة التنفيذية، مع ما يستتبعه هذا من فقدان دورها الأهم، باعتبارها مصدر اعتماد للجمهور فيما يخص الأخبار والمعلومات والتحليلات التى تتعلق بأولوياته.

من ينظر إلى واقع العالم العربى الراهن، يرى أن بعض وسائل الإعلام الرئيسة به اندفعت فى هجوم متبادل، تحولت خلاله إلى منصات لتلاسن بغيض، بحيث فقدت قدرتها على الظهور بقدر مناسب من الاستقلالية أو الموضوعية، وهذا الأمر يحدث بامتداد العالم العربى للأسف الشديد، سواء فى الشرق على ساحل الخليج، أو فى منطقة الشام، أو وادى النيل، أو بين دول المغرب العربى.

وفى أسوأ صور هذا التماهى الفج، فإن كثيراً من المنظومات الإعلامية «المُقاتلة» تلك تتوقف مباشرة عن «القتال» حين ترد إليها التوجيهات المعاكسة، وربما أيضاً تُمعن فى حديث مضاد عن «الأخوة» و«المصائر المشتركة» و«التاريخ الناصع للعلاقات الثنائية»، وهو أمر تنجم عنه عواقب وخيمة.

تمثل هذه المراوحة الحادة بين مفهومى «المفاصلة» و«الوفاق»، وما يتلوها من عودة سريعة وغير مُسوغة من «التراشق» إلى «التودد»، صفعة قاسية على صدغ المنظومات الإعلامية غير المهنية، وهى صفعة تترك ندوباً يضحى أحياناً من المستحيل علاجها.

وحينما تتعمق وسائل الإعلام الوطنية فى أداء الدور «المُقاتل» أو «الناقد» نيابة عن السياسة الرسمية، تنهار مصداقيتها، أو تخرج من دائرة التأثير تماماً، والأنكى من ذلك والأفدح أثراً هو لجوء جمهورها المُستهدف إلى المنافسين، ليحصل منهم على ما يحتاجه من معلومات ومعارف وآراء.

بمثل هذه الأخطاء الكبيرة، نفقد قدرتنا على التمتع بثقة جمهورنا المحلى والخارجى، ونسلمه ببساطة إلى منابر أخرى، تشكل رأيه وتصوغ نظرته عن قضايانا.

ثمة خطأ آخر نقع فيه عادة فى العالم العربى عندما نتعامل مع المجال الإعلامى، وهو الخطأ الذى يكمن فى الدعوة الدائمة من قبل السلطة التنفيذية ومؤيديها إلى أن يقوم الإعلام بطرح الحلول بدلاً من التحليل والانتقاد وتوجيه الاتهامات أحياناً لأطر الأداء الرسمية.

يطرح أصحاب هذه الدعوة حججاً تبدو منطقية عن الدور الإيجابى للإعلام، وعدم النظر إلى نصف الكوب الخالى، والمساهمة فى حل المعضلات التى تواجه بلادنا، والابتعاد عن نبرة الشكوى وإشاعة اليأس وإحباط الناس، والبحث عن حلول لمشكلاتهم بدلاً من ذلك.

وبوضوح شديد، فإن دور الإعلام ليس تقديم حلول للمشكلات العامة، وإذا تعذر عليه ذلك، فلا لوم عليه ولا عتاب، وإلا فما دور السياسة وآلة الحكم؟.

أدوار الإعلام معروفة، وهى تتضمن الإخبار، والتثقيف، والترفيه، وترقية المعرفة، وإتاحة الفرص للمشاركة والتواصل وتبادل الرؤى والأفكار، والرقابة على أداء السلطات، وكشف الفساد، ونقد أنماط الأداء المجتمعية وعرضها وتفصيلها، والتعبير عن أصحاب المصالح، لكنها لا تتضمن تقديم حلول للمشكلات العامة.

ثمة من يريد أن يخلط بين دور الإعلام ودور السياسة، وهو خلط لا يستهدف تعظيم دور الإعلام، أو تطوير أدائه، كما يفهم البعض، لكنه للأسف يستهدف تحويل الإعلام إلى ذراع دعائية وتخفيف الضغط عن الأداء السياسى والإدارى فى حالة إخفاقه.

فالسياسة مسؤولة عن تشخيص المشكلات التى تواجه الأوطان، وعن طرح بدائل مناسبة للتعاطى معها، وعن إقناع الجمهور بالبدائل الأفضل، وتسويقها، وتنفيذها، وتقييمها، وتطويرها.

أما الإعلام، فالمطلوب منه أن يدرك حدود دوره جيداً، وأن يظل داخل الإطار المهنى، وأن يعتصم بالقيم والمعايير المتفق عليها دولياً فى هذا الصدد، فيقوم بعرض المشكلات بدقة وأمانة، وإتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للأطراف ذات الصلة لطرح مواقفها ورؤاها إزاء تلك المشكلات، مع تقديم الخلفية والسياق المناسبين، والتحليل الموضوعى الوافى.

لا يجب أن نحول الإعلام فى دولنا العربية إلى أدوات للتشاتم، ولا ينبغى أن نحمله مسؤولية إيجاد حلول لمشكلات السياسة.

*نقلاً عن "المصري اليوم"