مدنٌ قَلَعَها الزلزال

دمار شامل فى المناطق التى تعرضت للكارثة الزلزالية فى تركيا وسوريا. ولكنه متفاوت من منطقة إلى أخرى. بلغ الدمارُ أشده فى مدنٍ تبدو كما لو أنها قُلعت قلعًا، بمعنى أنها لم تعد قابلة للحياة فيها لفترةٍ غير معلومة، مثل قهرمان مرعش وأنطاكيا فى جنوب تركيا، وبدرجة ما جندريس وجرابلس فى شمال سوريا.

انهار معظمُ مبانيها بأشكالٍ متعددة حسب ما يمكنُ استنتاجه من روايات بعض الناجين والمنقذين. بعضُ المبانى سقط كاملا فصار كلُ مبنى كومة ركام، وأخرى اقتُلعت من أماكنها ووقعت فوق مبانٍ مجاورة، وثالثةُ مالت على ما يجاورُها.

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ليس هذا جديدًا فى تاريخ الزلازل. فى ١٧٥٥ قلب زلزالُ مدينة لشبونة رأسًا على عقب، وبلغ ضحاياه أكثر من مائة ألف. وحدث ذلك فى الوقت الذى كان التنويريون الأوروبيون يخوضون معاركهم الفكرية من أجل التقدم. ويعرف المهتمون بتلك المرحلة النقاش الفلسفى غير المباشر الذى حدث بين اثنين من أبرزهم، وهما جان جاك روسو وفولتير، حول معنى العناية الإلهية، التى آمن كل منهما بها، فى ظل الفواجع والآلام التى تصيبُ البشر.

لكن الوضع الآن مختلف. لا نجدُ مثل هذا النقاش العميق. كما أن المدن التى اختفت، أو كادت، لن تحتاج إلى مثل الوقت الذى استغرقته عمليةُ إعادة بناء لشبونة، رغم أن المشاهد كما يرويها الناجون مرعبة. دُمرت أجزاء كبيرة من أنطاكيا الجميلةُ التى تطلُ على نهر العاصى، وفقدت من سكانها أكثر من أي مدينةٍ منكوبةٍ أخرى. الخسائرُ البشرية فى قهرمان مرعش أقل، رغم أنها مركزُ الزلزال، ولكن الدمار، الذى لحق مبانيها وطرقها، أكبر نسبيًا. لم ينج أىُ جزء فيها من الدمار، بخلاف أنطاكيا التى بدت الأضراُر على طرفها الغربى أقل من منطقتها الوسطى وشمالها وجنوبها.

ورغم أن حجم الدمار فى المناطق السورية ليس واضحا بما يكفى بعد، تفيدُ روايات أن مدينتى جنديريس وجرابلس هما الأكثر تضررًا، وإن لم يصل الدمارُ فى أىٍ منهما إلى مثل ما بلغه فى مرعش وأنطاكيا. ومع ذلك فالمتوقعُ أن تستغرق إعادةُ بناء المدينتين التركيتين وقتًا أقصر مقارنة بنظيرتهما السوريتين.

*نقلاً عن "الأهرام"