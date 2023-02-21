يوم التأسيس... يوم الاحتفاء والوفاء

تحتفل السعودية اليوم بذكرى وطنية كبيرة، هي تأسيس الدولة السعودية التي نعيشها اليوم. تأسيس الأمس هو واقع اليوم، وتطلعنا للمستقبل. يوافق يوم التأسيس اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود إمارة «الدرعية» عقب توتر وقتال بين أعمامه، ذلك في العام 1727م. ولم تكن حالة عدم الاستقرار خاصة بالدرعية، فكل المناطق والقرى كانت عرضة للصراع بين شيوخها، وبعضها كانت صراعات دامية، ومنافسات شرسة بين أبناء العمومة على الإمارة. لكن الطابع العام أن كل منطقة كانت تحت حكم شيوخها (أسر ملكية صغيرة)، تضمن بالقدر الذي تستطيع الأمن على النفس، والأمان من الجوع للسكان. مع ذلك كان الخطر قائماً، وفرص التجارة محفوفة بالمخاطر، لأن قطاع الطرق يتربصون بالمرتحلين. ظلت كل بلدة كمستعمرة يحكمها أحد أبنائها، حتى تأمر الإمام محمد بن سعود على الدرعية، وكبر طموحه السياسي لإنشاء دولة آمنة تتوسع خارج الدرعية، فبدأ بمراسلة الأقربين لنفسه من الأمراء والشيوخ لينضموا تحت إمارته، لأن حزمة العصي يصعب كسرها، عكس العصا الواحدة، كما كان يُقال. ولمروءة الإمام وشخصيته المتدينة، وسمعته الطيبة، استجاب له عدد من مشيخات نجد، فتأسست الدولة وتوسعت. استطاع الإمام محمد بن سعود، مع ازدياد المنضوين تحت إمارته، أن يحقق حلمه بالتوسع الجغرافي، وهو هدف سياسي بحت، وكان يعلم أن ثبات حكمه منوط بتأسيس جيش للدفاع، وحراسة للأمن، وضمانة لحفظ النفس والمال والعرض. وأن يعم العدل، لأنه أساس الحكم. نقطتان أساسيتان كانت تعاني منهما منطقة نجد؛ الافتقار للأمن، والمظالم. ولأنه ابن منطقته، ويعرف عناصر الوهن فيها، انعكس ذلك على سياسته في الحكم، فاختار من يثق بحنكتهم وأمانتهم لتولي شؤون الناس في الأسواق ومجالس الفصل في النزاعات وحراسة قوافل التجار.

تخصيص يوم «التأسيس» خطوة هيكلية لبناء الذاكرة التاريخية للنشء، للاطلاع على جذورهم كيف نشأت، بلا تزييف، ولا تطويع للمعلومة. بل المعرفة النقية من الشوائب والتلبيس والتغرير.

ومثل كل دراسة تاريخية عن الأحداث والوقائع، يلتزم المؤرخون أمانة البحث والتوثيق، والرصد الدقيق، والانتباه لسيرورة الأحداث ومنطقية تسلسلها، ويلزمهم أيضاً جرأة تقويم الاعوجاج في المعلومة، وبث العلم الصحيح المنصف وتوخي الحذر في النقل، حتى نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من تشييد للمتاحف التي تتضمن الوثائق والمراسلات والمخطوطات الشعرية، وإقامة المراكز البحثية وكراسي الأبحاث في الجامعات التي يقوم عليها المختصون في سبر أغوار تاريخنا الحديث والمعاصر.

ولقلة المصادر التاريخية الموثوقة، وردت إلينا معلومات خليطة بين الصحيح والخاطئ، والمعقول والدخيل. ورغم ما يبدو من سلبية لأمر، فإن مثل هذه التحديات تعد تربة خصبة للمولعين بدراسة التاريخ، وهذه المهمة النبيلة يعرج عليها اليوم من السعوديين المختصين كهدف من أهداف حياتهم، لإحساسهم بعظيم المسؤولية تجاه الحقيقة، ومن حسن الحظ أنهم بيننا، ومعاصرون للاحتفال بيوم التأسيس، مثل الدكتور سعد الصويان، والدكتور راشد العساكر. مع ذلك، يستطيع القارئ العادي للتاريخ أن يستنبط قيم المجتمع المتزامنة مع حقبة الإمام محمد بن سعود من خلال قراءة الشعر المحفوظ.

نعلم أن منطقة «نجد» من أهم الأراضي العربية غزارة بالشعر، منذ شعراء المعلقات؛ امرئ القيس، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، وعنترة، وغيرهم من الفطاحل كالأعشى، والنابغة الذبياني. ثم برزت في التاريخ الحديث أسماء لشعراء منطقة «نجد» مثل محسن الهزاني في بلدة «الحريق»، وجبر بن سيار في بلدة القصب، وبن لعبون في بلدة «حرمة»، وغيرهم كثيرون. الشعر كان أهم وسيلة إعلامية اجتماعية تتداول من خلالها الأخبار، وهو ناقل موثوق للمراسلات بين المناطق والقرى والبلدات. لذلك ينظر إليه من حيث البحث والتوثيق وتدوين المراحل الزمنية كأداة من أهم الأدوات المرجعية. من خلال الشعر تستطيع قراءة أحوال الناس، وفهم ثقافتهم، واهتماماتهم، ومعاناتهم، وهمومهم. والميزة التي لا ينافس الشعر عليها أحد، أن عذوبة القصيدة سبب كبير لتداولها على نطاق واسع، وتكرارها، وحفظها، فتُكتب لها الحياة أزماناً طويلة تالية، بخلاف المراسلات الاعتيادية التي قد تُفقد كمخطوطة، وينتهي أمر التحقق منها. الشعر في تلك الأزمنة هو الثقافة والإعلام والترفيه، هو مرآة المجتمع والمتحدث باسمه. وتنقل لنا قصائد الشعراء أهم ما يمكن أن تعرفه عن أي شعب من شعوب العالم، وهي مبادئه وقيمه...

مثال ذلك ما كتبه أمير بلدة «القصب» في وصيته لابن أخيه بعد نقل السلطة إليه، توضح قيم الحكم التي حرص عليها خلال إمارته، في الفترة التاريخية المتزامنة لحكم سعود بن محمد بن مقرن وابنه الإمام محمد بن سعود، وهي قصيدة طويلة، أختار منها...

عليك بالتقوى هي أفخر ملبس

تنجيك في غد من لظى نيرانها

وعامل لسكان البلاد بشيمه

بسهالةٍ ترجى بها غفرانها

لا خير في قومٍ تشب وشاتها

وتجميعها الميلان من جيرانها

الجار جسر للحروب مبادر

ياما يصادم بالوغى عيّانها

اخفض عصاة الذل منك تواضع

للجار مهما تستشين بشانها

واجعل لهم نصف الكتاب شريعة

ينقاد كرهٍ سبعها مع ضانها

واجعل لهم بالوجه منك عباسة

وبشاشةٍ لإصلاحها في شانها

ثم الصلاة على النبي محمد

ما روجعت عجما الطيور ألحانها

ومن أشهر القصائد النجدية لشاعر نجد الكبير محسن الهزاني، قصيدته العظيمة التي تضمنت أسماء الله الحسني وتضرعه بها لطلب الأمطار، بعد أن شحت في بلدته «الحريق». القصيدة تظهر الجانب الديني لدى الشعراء على كافة مشاربهم، ومبادئهم في الحياة، وثقافتهم، وبالتالي تعكس ثقافة المتلقي حينها...

دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل

واستقم في الدجى وابتهل ثم قل

يا مجيب الدعا يا عظيم الجلال

يا لطيف بنا دايم لم يزل

واحد ماجد قابض باسط

حاكم عادل كل ما شا فعل

ظاهر باطن خافض رافع

سامع عالم ما بحكمه ميل

أول آخر ليس له منتهى

جل ما له شريك ولا له مثل

بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا

كل ما أنت له يا إلهي أهل

يا مجيب الدعا يا متم الرجا

وأسألك بالذي يا إلهي نزل

به على المصطفى مع شديد القوى

أسألك بالذي دك صلب الجبل

الغنى والرضا والهدى والتقى

والعفو والعفو ثم حسن العمل

شعراء نجد كان لهم فضل كبير في توثيق التاريخ، كما كان لرجال الحرب فضل في استتباب الأمن منذ عهد الإمام محمد بن سعود، حتى عهد الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، الذي أسس المملكة العربية السعودية... أثر ممتد إلى العصر الزاهي الحالي للملك سلمان بن عبد العزيز. هذا يدفعني وغيري للدعوة إلى الاحتفاء بيوم يحمل اسم «يوم الشهيد»، لتكريم وتخليد الرجال الذين عاهدوا وصدقوا، وكانوا ركناً أساسياً من أركان بناء الدولة السعودية، بمراحلها الثلاث.

نقلاً عن الشرق الأوسط