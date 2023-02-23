أوهام الحاكمية وديناميكية المصلحة

ذكر ابن قيم الجوزية في كتاب بدائع الفوائد، نقلا عن الفقيه الحنبلي العلامة أبو الوفا بن عقيل، قال ((قال ابن عقيل: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليظ للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وتحريق علي في الأخاديد)).

وقبل أن نناقش ما قاله ابن عقيل هنا يجب أن نسلط الضوء على هذا الفقيه الحنبلي الذي ظلم من قبل الحنابلة عموما في حياته وبعد مماته.

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يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: ((ابن عَقيل الإِمَامُ العَلاَّمَةُ البَحْرُ، شَيْخُ الحنَابلَة، أَبُو الوَفَاء عَلِيُّ بنُ عَقِيْل بن مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيّ، الظَّفَرِيّ، الحَنْبَلِيّ، المُتَكَلِّم، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، كَانَ يَسكن الظَّفَرِيَة، وَمَسجِدُه بِهَا مشهور. وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ... وَكَانَ يَتوَقَّدُ ذكَاءً، وَكَانَ بحرَ معَارِفَ، وَكنزَ فَضَائِل، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي زَمَانِهِ نَظير... أَنبؤونَا عَنْ حَمَّادٍ الحَرَّانِيّ، سَمِعَ السِّلَفِيّ يَقُوْلُ: مَا رَأَتْ عَيْنِي مِثْلَ أَبِي الوَفَاء بن عَقِيْل الفَقِيْه، مَا كَانَ أَحَدٌ يَقدِرُ أَنْ يَتَكَلَّم مَعَهُ لِغزَارَة عِلْمه، وَحُسن إِيرَاده، وَبَلاغَةِ كَلاَمِه، وَقُوَّة حجَّته، ... وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ أَيْضاً فِيْهِ: هُوَ فَرِيْدُ فَنِّه، وَإِمَامُ عصره، كَانَ حَسَنَ الصُوْرَة، ظَاهِرَ المَحَاسِن.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى القَاضِي أَبِي يَعْلَى مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَإِلَى أَنْ تُوُفِّيَ، وَحظيتُ مِنْ قُربه بِمَا لَمْ يَحظ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَ حدَاثَة سِنِّي، وَكَانَ أَبُو الحَسَنِ الشِّيرَازِي إِمَامَ الدُّنْيَا وَزَاهِدَهَا، وَفَارِسَ المنَاظرَة وَواحدَهَا، يعلمنِي المنَاظرَة، وَانتفعتُ بِمُصَنّفَاته ...، ثُمَّ سَمَّى جَمَاعَة مِنْ شُيُوْخِهِ.

ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا الحنَابلَة يُرِيْدُوْنَ مِنِّي هِجرَان جَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَحرِمنِي عِلْماً نَافِعاً.

قُلْتُ: كَانُوا يَنهونه عَنْ مُجَالَسَةِ المُعْتَزِلَة، وَيَأْبَى حَتَّى وَقَعَ فِي حَبَائِلهِم، وَتَجسَّر عَلَى تَأْويلِ النُّصُوص، نَسْأَلُ اللهَ السَّلاَمَةَ... )).

هذا مختصر من ترجمة هذا الإمام العالم أبو الوفا بن عقيل ونعود إلى ما كنا فيه حول مفهوم السياسة عند هذا العالم الفحل والنقطة المهمة هنا أنه يشير إلى التراتيب والأحكام التي تقتضيها السياسة، وأنها لمصلحة الأمة حتى وإن لم يأت بها الشرع .فالأصل هنا هو صلاح الأمة ومصلحتها وكما هو معروف أنه لا يوجد تفاصيل مقننة لأحكام الشرع الخالص، وإنما يوجد كليات عامة وجميع ما أنتج من أقوال فهي لم تخرج من دائرة اجتهادات البشر وأقوالهم إلا قليل جدا مما ورد وهو قابل للتأويل فمقولات الحاكمية وما شابه إن هي إلا مصطلحات مفرغة من محتواها العملي.

وهو هنا في هذا النص القصير يرد على من ظن أن أحكام الإسلام لا مصدر لها إلا النص ،والحقيقة أن التشريع والتقنين يتكئ بشكل رئيس على مصالح الأمة وحاجاتها، وهو المعمول به منذ عصر الرسول وحتى هذه الساعة، ولا صحة لما يردده جماعات الإسلام السياسي حول الحكم بالكتاب والسنة لعدم وجود تفاصيل تشريعية وهم يعلمون أنه مجرد شعار وبدعة مستحدثة بعد الحرب العالمية الأولى، أما قبل ذلك فلا يوجد ما يشير إلى المفهوم المبتدع (الحاكمية) الذي سكه أبو الأعلى المودودي للمسلمين في الهند ثم وصل لنا مع بدايات ترجمة كتب أبو الأعلى المودودي بعد عام 1940م تقريبا ثم وصل لسيد قطب بعد 1950م ومنه انتشر مصطلح الحاكمية وهو مصطلح جديد ومبتدع ولا حقيقة لدلالته.