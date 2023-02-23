ليست الكويت وشعبها أكثر حضارة ورُقياً وفهماً ووعياً من دول وشعوب الحاضرة العربية التي تفجرت أوضاعها ودخلت في نزاعات أهلية لم تخرج منها قط بعد استفحال الخلافات والنزاعات والانسدادات وإضعاف الحكومات والسلطات المركزية التي لم تنتبه لما يخطط لبلدانها، ولم ترَ المياه التي تجري تحتها وتُضِعفُ من بنيانها حتى انهدم المبنى.. وانتبهت بعد فوات الأوان!

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عرضت احدى قنوات محطة OSN بالأمس القريب الحلقة الأولى لبرنامج وثائقي حول كيف استطاعت احدى الدول الكبرى العمل ضمن داخل قوى كبرى أخرى هي الأعظم بالتاريخ للتدخل بنتائج انتخاباتها ولخلق استقطابات حادة بين أتباع حزبيها الرئيسيين للاقتراب بهم من إشعال حرب أهلية بينهم، وأظهر البرنامج النجاح الكبير لتلك «الخطة الذكية» حتى وصلت تلك الأمة المتقدمة الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما هو قائم في دول العالم الثالث من انسدادات وتخندقات وأزمات جعلتهم يقتربون بالفعل من اشتعال حرب أهلية ولايزال الوضع متوتراً في تلك الدولة الكبرى، التساؤل تلك الخطط الذكية التي تنجح ضمن داخل أكثر الأمم تقدماً، هل تفشل لو جُرِّبت لدينا؟ فلنحذر.

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المخطط الذي نجح في تلك الدولة أغلبه استخباراتي قائم على علوم السوشيال ميديا وخلق أسماء حقيقية ومستعارة تختبئ خلفها تلك المنظومة الاستخباراتية الضخمة، فعبر عمليات الهاكرز يتم الحصول على معلومات سرية من الخصم تزود بها تلك المواقع فتزداد شعبيتها وأعداد متابعيها، ووزعت تلك الأسماء الحقيقية والمستعارة كما أتى في الفيلم الوثائقي على المعسكرين الرئيسيين فهم من يدعون للنزول للشوارع وهم من يدعون للعنف ضد من ينزل للشوارع، هم قادة التيار الديني واليميني المحافظ، وهم قادة التيار اليساري المنفتح، لقد نجحت تلك الخطة الاستخباراتية الذكية في تشطير الدول المتقدمة ونجحت قبل ذلك بتحويل دولنا العربية الآمنة إلى أتون الحروب وعدم الاستقرار، فهل نخشى الله في بلدنا ونتوقف عن عمليات التخندق والتأزيم والكلمات الحادة، فالحرب كما قالت العرب قديما.. مبدؤها الكلام!

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آخر محطة:

هل يمكن لنا أن ننظر بعين الظن والشك والريبة- بدلاً من حسن النوايا الممتلئ الطريق إلى جهنم بأتباعه -لما نراه من تخندقات مدفوعة الأثمان وغير مبررة على الإطلاق في بلدنا؟

أخيراً.. نعلم لن يمر هذا المقال من زور المرتزقة والمتربصين وعبدة المال والمأجورين لقوى الخارج في بلدنا، لذا ارقبوا من يهاجم المقال لتعرفوا بكل بساطة وسهولة ويسر من يستقصد الكويت بالأذى والشر.

*نقلاً عن "النهار"