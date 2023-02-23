مشاعــــر عن الوطــن

الوطنُ نعمةٌ حباها اللهُ للكائن الحيّ، فيها معايشُه ومُستقَرُّهُ ومُقامُه ومأواهُ، وعلى أديمِه الطاهرِ يقضي أيامَهُ في مَحياهُ، مَغنى المرءِ في طفولته وشبابه وللشيخوخةِ فيه دفءٌ ما داناهُ دفءٌ ولا ساواهُ.

هذا، وحينَ يَهِيمُ القَلبُ الشاعرُ في عِشقِ الوطنِ، يَنهمرُ الإحساس العميقُ على الألسنة شِعْرًا عذبًا فُراتًا يَفيضُ بِمَعاني الحُبِّ والحَنينِ، ودِلالاتِ الفَخرِ والاعتِزازِ، وأوهاجِ المَحبَّةِ التي يُكنُّها الشاعِرُ الصادقُ للوطَنِ أرضًا وشَعبًا وقِيادةً، فَيَستعيدُ الحاضرُ من الماضي مَجدًا تَليدًا وتاريخًا مُفعَمًا بالكِفاحِ والعَملِ لأجلِ هذِهِ اللَّحظةِ التي تُمثِّلُ نُقطةً مُضيئةً في مَملكةٍ عَظيمةٍ، تَأبى إلَّا أَنْ تُواصِلَ التقدُّمَ، لِتَلِجَ عهدًا جَديدًا من العَطاءِ والنَّهضةِ والارتِقاءِ، تِلكَ هِيَ المَملَكةُ العَربِيَّةُ السُّعوديَّةُ في ذِكرى التّأسيسِ:

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وَطَنٌ عَزيزٌ في القلوبِ مَكينُ ولَهُ هَوًى بينَ الضُّلوعِ رصينُ

وَطنِي أحِبُّك ما حَيِيْتُ مُحافِظًا وعَبيرُ تُرْبِكِ في النُّفوسِ رَكينُ

إنَّ مَوقِفَ المُثَقَّفِ السُّعودِيِّ من ثَقافَتِهِ الوَطنِيَّةِ وثَوابِتِ قِيادتِهِ العُليا الحَكيمةِ يَصدُرُ في الشِّعرِ العربيّ السُّعودِيِّ بِعَفوِيَّةٍ وتلقائِيَّةٍ تُعَبّرُ عن صِدقِ المَوقِفِ ومدى رُسوخِهِ وقوة ثَباتِهِ، وهُوَ ما نَلمَسُه بِوُضوحٍ في شِعرِ كَثيرٍ مِن رُموزِ الحَرَكةِ الإبداعِيَّةِ والفِكريَّةِ في المَملَكةِ العَربِيَّةِ السُّعودِيَّةِ، يقولُ أَحَدُهُم مُخاطِبًا الوَطَنَ:

فَإنِّي في رُبوعِكِ مِثْلُ نَسْرٍ يَحلِّقُ في السَّماءِ ولا يُبالي

فَيا وَطَنًا عَشِقْتُ ولا أُداري نَذَرْتُ لكَ الحَياةَ وكُلَّ غالي

إنَّ التَّغنِّي بالوَطنِ في الشِّعرِ السُّعودِيِّ لم يَكنْ نِتاجَ سياقٍ جَديدٍ فَرَضَتْهُ ظُروفُ عَصرِنا، وعلى رَأسِها مُقاوَمَةُ تَيّارِ الدَّولةِ العَميقَةِ ابْنةِ الإسلامِ السِّياسِيِّ، فضلاً عنِ الثَّقافَةِ الدَّخيلَةِ التي تُهَدِّدُ الهُويَّةَ وجُذورَها الأصيلةَ وقد توقَّفَتْ، وإنَّما شِعْرُ الوَطنِ قَديمٌ جدًّا؛ فَكثيرٌ مِن الشُّعراءِ كانوا لِسانَ القَوْمِ وسُفراءَ ديارهم في هذِهِ الأرضِ، يُدافِعونَ عَن مَجدِ آبائِهِم بِالكَلمَةِ الجَميلَةِ الصَّادِقَةِ، وإذ نَستَحْضِرُ اليومَ في ذِكرى تَأسيسِ المَملَكةِ العَربيَّة السُّعوديَّة هذِهِ المَعانِيَ، فإنّنا نَرومُ زِيادةَ الحَماسةِ الوَطنِيَّةِ وإحياءَ قِيمِ الوَفاءِ للقِيادَةِ الحَكيمةِ التي رَفَعَتْ رايةَ الوَطنِ عالِيًا بشُموخٍ وعِزَّةٍ، في المِيادينِ والمَجالاتِ كلِّها، ومَنَحَتِ الإِنسانَ السُّعودِيَّ قِيمةً عُليا جَعلَتْهُ لا يَتَرَدَّدُ في البَوحِ بِمَشاعِرِ المَحبَّةِ لِهذِهِ القِيادَةِ الرَّشيدةِ:

ولَقَدْ أخَذْتَ مَكانَةً مَرْموقةً بينَ المَمالِكِ لم تَكُنْ لِسواكَا

وأعدْتَ للعَرَبيِّ غابِرَ مَجدِهِ وصَنَعْتَ تارِيخًا مَداهُ مَداكَا

لَقَد تَجاوَزَ الشِّعرُ السُّعودِيُّ التَّعبيرَ عن عِشقِ الوَطنِ إلى الدِّفاعِ عن قياداتِهِ والوفاءِ لَهُمْ، وشُكرِ جُهودِهم، والاصطِفافِ خَلفَهُم، وطاعَتِهِم طاعَةً صَحيحةً مُوَفَّقةً، بِمَزيدِ مِن المَجدِ والعُلا والعَطاءِ والنّماءِ، في ظلِّ رؤيا 2030 العظيمةِ التي يَقودُها سمّوُ الأمير محمد بن سلمان وليّ العهدِ الأمينِ:

يا مَوطِنًا رَفَعَ العَطاءَ لِواءَ وازدادَ فَيضًا في النّهوضِ بِناءَ

في كُلِّ زاوِيَةٍ تَرى إنجازَهُ تَحميهِ أُسدٌ في الفُتوحِ مَضاءَ

وترى مَحبّةَ أهلِهِ لِمَليكِهِم ووَلِيِّ عَهْدِهِمُ تَزِيدُ رِضاءَ

فهي أرضُ الأحبَّةِ وربُا الطُّفولةِ المُعْشِبة، ومصنعُ الشباب الوثّاب، وحنينُ الشيوخ، ودِفءُ الحنانِ المُتدفّقِ، إنَّهُ الوطَنُ الغالي تاريخٌ وعراقَةٌ، بناءٌ وحَضارَةٌ، قِصّةُ الإنسانِ العربيِّ على هذِهِ الأرض، فيها نَزلَتْ آخِرُ الشَّرائِعِ السّماوِيّةِ وأكملُها، تَحمِلُ القُدسِيَّةَ والعَدلَ والرَّحمةَ للبشرِيَّةِ:

فَيضُ الحَنانِ ومَنْبِتُ الأفراحِ وَطني الحبيبُ وساحَةُ السُّرّاحِ

دَرَجَتْ على ساحاتِهِ أرْواحُنا وسَرتْ عَلْيهِ مَقاصِدُ الشُّراحِ

والشاعر الحقيقي هو ذلك الإنسان الذي يربط القول بالفعل، وتكون رسالته الفنيّة صدًى لتضحياته العمليّة، فيَجودُ الشّاعِرُ بالرُّوحِ والنّفس ونورِ العَينِ وبكُلِّ ما يَستَطيعُ تَقديمَهُ فِداءً لوَطنِهِ، لأنَّهُ وُلِدَ فَوقَ ترابِهِ فَحَملَ له حُبًّا لا يَنتهي، فكانَ لِزامًا عَليهِ أنْ يُعيدَ لَهُ شَيئًا مِنَ الجَميلِ الذي رَضعَ لَبنَهُ مِنهُ مُنذ الصِّغَرِ؛ لكيلا يكون من زُمرةِ الشُّعراء الذين ذمَّهم الله تعالى، ومن ذلك ما صدَحَتْ به حَنجَرَةُ شاعِرٍ مُحبٍّ يُمَجِّدُ وَطَنَهُ، ويَذكرُ أثرَهُ في نَفسِهِ ووُجدانِهِ:

بٍلادي عن فُؤادي لا تَغِيبُ وضوءُ شُموسِها عندي حَبيبُ

إذا ما غِبْتُ ظَلَّتْ في فؤادِي تُقِيمُ كأنّني منها قَريبُ

وهِيَ المَعانِي التي تَحضرُ في جُلِّ شِعرِ شُعَراءِ الوَطنِ، كُلٌّ يعالجها من منظوره الفنّيِّ الخاصِّ، ويُضفي عليها نفسيّته وأحاسيسه، وتتسم هذه المعاني بالصدق الشُّعوريِّ، والوضوح الشكليّ البعيد عن التكلُّف، والتسلسل المنطقي للفِكَر، وقصائدهم تحمل مقولةً واحدة هي الفداء والوفاء؛ أي: الدعوة إلى فِداءِ أوطانِهِم بأرواحهم والوفاء بالوعود والعهد؛ لأنَّ الوَطنَ الذي لا نَفديهِ بأغلى ما نَملِكُ لا نَستَحِقُّ أنْ نَعيشَ فَوقَ تُرابِهِ، أو نتنفّسَ هواءَهُ.

مِنْ هنا وَجَبَ علَينا أنْ نَكونَ يَدًا واحِدَةً للمحافظَةِ علَيهِ وأنْ نربّيَ أبناءَنا منذ نعومة أظفارهم على حُبِّهِ وافتِدائِهِ:

وَطَني صَباحُكَ في دِمانا مُشْرِقٌ ويَظَلُّ في أرواحِنا مَسراكَا

هذي الجُموعُ إلى رُبوعِكَ تَغتدي وتَروحُ في شَوْقٍ إلى لُقياكَا

ولَقَد أبدَعَ الشِّعرُ السُّعوديُّ أروَعَ القَصائِد في التَّغنِّي بِأرضِ الأجداد والأمجاد، أرضِ الفِداءِ والوفاء، فكانت هذه القصائدُ نَابِعَةً من قَداسَةِ المَكانِ وشَرفِ الكائن، فَهي تَستحقُّ مِنّا ومِنْ كُلِّ حُرٍّ شَريفٍ أَنْ يَفدِيَها بِالغَالِي والنَّفيسِ، لأنَّها ميدانُ فُرسانِنا الكُمَاة الأشِدّاء قَديمًا وحَديثًا، وقَصّةُ مَلاحِمِنا الغابِرةِ، ومَهوى أفئِدَتِنا ومَسارِحُ عُيونِنا؛ إنّها حَكايَةُ الآباء والأجدادِ يروونها للأبناءِ والأحفاد، فَلا بُدَّ مِنْ مَحبَّتِها والذَّودِ بالوسائل كُلّها عن حِياضِها، والدِّفاعِ عَن سهولِها وجبالها ورِياضِها:

أَرضُ الجَزيرَةِ حُبُّها لا يَنتهي وعلى ثراها قَصَّةٌ وشُهودُ

أقسَمْتُ إنِّي لا أزالُ مُضحِيًّا بِدَمي لِيبقى عِزُّها المَنشودُ

ولم يَعُدَّ الشاعِرُ السُّعودِيُّ هذا الاتِّجاهَ الإبداعيَّ تَرفًا فَنّيًّا من زُخرفِ القول بَلْ واجِبًا مُقَدّسًا يَعكسُ حبًّا صادِقًا للوَطنِ، فَهُوَ لا يَمدَحُ قِيادتَهُ بِقَدرِ ما يَعتذِرُ عن التَّقصيرِ، لإيمانِه بأنَّ الوطنَ يَستَحِقُّ أكثرَ وأكثرَ، وأنَّ قِيادَتَهُ رَمزٌ لِهذا الوَطَنِ المِعطاءِ، وعلَيْنا جَميعًا أنْ نَكونَ بِجانِبِها سَدًّا مَنيعًا لَنحْمِيَ تُرابَ الوَطَنِ الغالي:

الحُبُّ فيكَ أمانَةٌ علياءُ والقَلبُ مِنكَ مُعلَّقٌ مِعطاءُ

وقِيادَةٌ وَهَبَتْكَ كُلَّ جَميلِها إِنَّ الجَزاءَ سماحَةٌ ووَفاءُ

لم يكُنِ الشِّعرُ السُّعوديُّ تَعبيرًا عن المَشاعرِ أوِ المَفاخرِ فَحسبُ، بل صورةً طِبْقَ الأصلِ من هُويَّةِ السُّعوديَّةِ في أسمى تجلِّياتِها، وكان الشعراءُ السُّعوديّونَ سُفَراءَ المملكةِ الصادقين المخلصين؛ فلا عَجبَ أن تَتدفَّقَ القصائِدُ عشقًا وفَناءً في حبِّ الوطنِ، ونَشيدًا صادِحًا مِن الأعماقِ لَهُ، وتغنِّيًا بِمَفاخِرِهِ وسِماتِهِ وأن تتماهى الشاعريَّةُ والوطنيّةُ، ويغزِلا النشيد الوطني من النسيج الوطني لأبناء المملكة ؛ لأنّ الوطنَ مَهْوَى الأفئدةِ الذي ترتاح إليه النُّفوسُ وتَألفُهُ الأرواح وتطرَبُ له الأحاسيس، وتَحنُّ إليهِ كلّما صَدحَتْ بلابِلُ الرّوحِ:

وهُوِيَّتي وَطني ولا أرضَى بهِ بَدلًا ولَسْتُ مُفرِّطًا في الدِّينِ

وأنا ابنُ بادِيَةٍ تَربَّتْ فَوقَها فُرسانُنا تَحمي الحِمى بَيَقينِ

إنّ هذا المَجدَ التَّليدَ وليدُ رجالٍ صِيْدٍ، ذوي بأسٍ شديدٍ، ومَصدَرُ فخرٍ واعتِزازٍ يُباهي بِهِ الشُّعراءُ وهُم يُعَبِّرونَ عن عُلوِّ الهِمَّةِ في مَحبَّةِ وَطنٍ كالطّائرِ الحُرِّ في القِمَّةِ وقد حازَ المجدَ من أطرافه، واليَومَ نراهُ وقد نَهضَ نهضةً مُدهِشةً في مجالاتِ الحياةِ ومناحيها كُلِّها، فهو الوَطنُ الذي مِنْ أجلِهِ ضَحَّيْنا ونُضحّي ونُقَدِّمُ كلَّ ما في وُسعِنا لِرِفعَتِهِ، ولذلِك يُغرِّدُ أحَدُ شُعرائهِ مُعتزًّا بشُموخِه:

وَطنِي شُموخُكَ في العَلاءِ مَنَارُ تَهْفُو إلَيْهِ بِشَوْقِها الأبصارُ

أنتَ العَظيمُ وفي فؤادِكَ قِبْلَةٌ حَجَّتْ لَها الأمصارُ والأقمارُ

ولا غَرْوَ، فَلا مجدَ إلّا مجدُ الوطنِ، ولا مَدحَ إلّا مدحُ صُنّاعِ مَجدِهِ، ذلِكَ هُوَ الشِّعرُ العربيُّ السُّعوديُّ في يومِ تَأسيسِ مَملَكةٍ لا تَغرُبُ عَنها شَمسُ العَطاءِ، ولا تَخفُتُ فيها أضواءُ الإشعاعُ الحضاريُّ للعالم أجمعَ، ولا يُغادرُها فَرحُ الانبِعاثِ والنَّصرِ وتَجديدِ الرُّؤية لِمستَقبلٍ أبهجَ إشراقًا، وأمتنَ أركانًاً، وأوضحَ مَسلكًا، فَلا رَادّ لهُيامِ الشّاعرٍ بِوطنِهِ:

يا أيُّها الوطنُ العَزيزُ تَحيَّةً مِنّي إلَيْكَ وذا الفؤادُ فِداكَا

إنَّ المَحبَّةَ في بَنِيكَ سَجِيَّةٌ لا تَنْتَهي أبدًا وتِلْكَ رُؤاكَا