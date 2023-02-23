نظريات المؤامرة المُكعبة لن توقف إصلاحات المملكة

فى شهر تموز/ يوليو من عام 2006، تمت مشاركة خبر مُؤسف باللغة العربية على ما كان يُعرف آنذاك باسم المنتديات الإلكترونية (وهى عبارة عن مفهوم سبق وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة). وكان الخبر يفيد بأن شخصًا يتعمّد الاستهزاء بالإسلام.

يعمل على بناء كعبة أخرى فى مدينة نيويورك، إلا أن المبنى الذى سيُشيّد على شكل مكعّب لن يكون مخصصًا للمصلين الذين يتقون الله، بل سيُستخدم كنادٍ ليلى يفتح أبوابه على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ووفقًا للخبر الذى تُرجم بشكل سيئ، كان هذا النادى ليكون بمثابة «مكة» لزوار مدينة نيويورك.

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وبصفتى مراسلا شابا فى صحيفة الشرق الأوسط آنذاك، توجّب علىَّ بالطبع كشف حقيقة ما يحصل. وسرعان ما اتّضح أن المبنى لم يكن ناديًا ليليًا ولا نسخةً طبق الأصل من الكعبة، بل كان متجرًا رئيسيًا لشركة آبل شُيّد على شكل مكعّب فى جادة فيفث أفينيو فى مدينة نيويورك.

وكما اتضح لاحقًا، كان مدخل المتجر مصنوعًا من الزجاج، إلا أن الصور الأوّلية التى أظهرت الجوانب الزجاجية للمتجر وهى مغطاة بطبقة سوداء واقية أدّت إلى انتشار الخبر الكاذب كالنار فى الهشيم نتيجة تشابه الألوان مع الكعبة.

ولا يخفى على أحد أنه فى ذلك الوقت - وبعد سنوات قليلة فقط من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر - كانت المشاعر ملتهبة، وكان المتطرفون الدينيون يقومون بإصدار فتاوى فظيعة ضد الغرب كل يوم، وكان هذا النوع من الأخبار الكاذبة يُستخدم غالبًا ليتلاءم مع أجنداتهم ويساعد على التحريض ضد الغرب.

ومن المدهش أن نرى أنه، وبعد 17 عامًا، لا يزال هذا التحريض قائمًا، كما الأفكار المتطرفة هذه، فى حين شهدت التكنولوجيا وقدرتنا على الوصول إلى المعلومات تقدمًا هائلًا. وكانت أوجه التشابه واضحة لكل الذين تابعوا ردود الفعل التى تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودى عن مشروع إنشاء وسط مدينة جديد فى الرياض.

وكان المكعّب - وهو الهيكل الضخم الذى سيُشيّد فى صميم المشروع الجديد - هو الذى أثار التساؤلات بشكل خاص وأشعل موقع تويتر.. واعتبر بعض المتطرفين والمؤمنين بنظريات المؤامرة أن المكعّب الذى يتم بناؤه فى قلب العاصمة السعودية يشبه إلى حدّ كبير الكعبة، كما أنه صُمّم سرًا للتغطية على أهمية المقام الإسلامى الأقدس الموجود فى مدينة مكة المكرمة المجاورة عبر تقديم مبنى مكعّب أكبر بكثير من الكعبة ومصمّم خصيصًا للترفيه والمطاعم والتجارة.

بالطبع، ليس من الضرورى تفسير مدى سخافة هذه الادعاءات.. فأولًا، لا يحتكر الإسلام كل ما هو على شكل مكعّب. وفى الواقع، أنا متأكد من أن منتجى أفلام «ستار تريك» لم يفكروا فى مكة المكرمة عندما صمّموا «مكعّب بورغ».

وأن المخترع المجرى «إرنو روبيك» لم يفكر بذلك أيضًا عند ابتكاره أحجيته ثلاثية الأبعاد. أمّا النقطة الثانية والأهم فهى أن مجرد التفكير بأن مثل هذه النيات كانت مصدر الإلهام وراء تصميم هذا المعلم هو أمرٌ مثيرٌ للسخرية إلى أقصى الحدود.

لا تحتاج المملكة العربية السعودية، حيث اللقب الرسمى لملكها هو «خادم الحرمين الشريفين»، إلى شهادة أو اعتراف أى من المشوّشين على وسائل التواصل الاجتماعى فيما خصّ التزامها بخدمة هذه الديانة العظيمة.

إذ إن الجهود التى تبذلها المملكة لخدمة ملايين الحجاج وبناء المساجد وترميمها، إلى جانب المليارات التى تنفقها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الدول الإسلامية، هى خير شاهد على ذلك.

وفى الوقت عينه، يبرز تطوّر مدهش فى الحبكة عند مقارنة القصتين؛ أى قصة متجر آبل وقصّة المكعّب.

ففى الأولى، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية «الكافرة» هى مسرح هذه المؤامرة الشيطانية المزعومة، بل المملكة العربية السعودية، مهد الإسلام.

تحاول هذه الادعاءات تشويه الإصلاحات الهائلة التى قام بها سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وتدفع الناس للتشكيك فيها. أما الحقيقة فهى أن المتطرفين فى السعودية وخارجها لا يريدون تقبّل أنه بات بإمكان المرأة قيادة السيارة وأنها قد تحرّرت من قوانين الوصاية التى كانت مُعتمدةً فى السابق وباتت تعمل كسفيرة ومحامية وطبيبة.

ويريد هؤلاء المتطرفون من السعودية أن تشبه حركة طالبان، حيث تُقمع المرأة ويحظر عليها التعلّم والحصول على الوظيفة، وحيث تعيش كمواطنة من الدرجة الثانية عليها البقاء فى المنزل معظم الوقت.

لا يريد المتطرفون موسيقى ولا حفلات.. ويبدو أنهم نسوا أن النبى محمد (صلى الله عليه وسلّم) قد استُقبل بالغناء وقرع الطبول خلال هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.. ولا يريد المتطرفون حتى تسمية المشروع الجديد باستخدام اسم أجنبى مثل «داون تاون» (أى وسط المدينة بالإنجليزية)، مستخدمين هذا الاسم كذريعة لمهاجمة ما يزعمون أنه «تغريب الأمة».

على الرغم من سخافة هذه الفكرة، يبدو أن المتطرفين قد نسوا أن العديد من المصطلحات «الغربية» تنبع من اللّغة العربية. فلنأخذ كلمة «الغوريزم» (algorithm) مثلا، فهى فى الواقع تأتى من اسم «الخوارزمى»، الذى كان عالِمًا ترك بصمته فى مجال الرياضيات وعلم الفلك والجغرافيا. وقد شغل منصب عالم الفلك وأمين مكتبة بيت الحكمة الشهيرة فى مدينة بغداد خلال العهد العباسى.

هل يمكنكم تخيّل ما كان سيؤول إليه العالم لو كان الغرب أعمى لدرجة أنه منع علماءه من دراسة البحوث العربية والمعرفة العربية والاستفادة منها؟.. بالطبع من دون الخوارزميات ما كان هؤلاء الأشخاص التافهون ليتمكنوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى التى تقبّلوها وكثيرًا ما يلجأون إليها.

ما ينبغى على المملكة فعله هو الاستمرار فى إصلاحاتها، مع اعتماد تغييرات تقدّمية وتنفيذ مشاريع تنموية طموحة. ففى نهاية المطاف، لا يشكّل مبنى مغلق على شكل مكعّب التهديد الأكبر للإسلام.

إذ يكمن التهديد الأخطر فى العقل المنغلق الذى يرفض تذكّر حقيقة أن الإسلام لم يبلغ عصره الذهبى إلا عندما كان شاملًا جميع الثقافات، وشجّع البحوث والفلسفة والهندسة المعمارية التى استخدمها بأكملها ونقلها إلى الغرب.

*نقلاً عن "المصري اليوم"