عندما يُستحضر التاريخ لتغيير الجغرافيا

"فَعَلها بوتن!" كان هذا أول ما سمعته وأنا أهرع إلى ردهة الفندق بعد أن أيقظنا دوي القصف، فجر ذاك اليوم، في كرماتورسك التي كنا قد وصلناها قبل ساعات.

اختصرت صرخة تلك السيدة حالة النكران التي كان يعشيها أهالي المناطق الحدودية مع روسيا.

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فرغم التقارير الغربية التي كانت تؤكد قرب حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ورغم التدريبات العسكرية التي كان يتلقاها أقرانهم في العاصمة كييف ومناطق أخرى؛ كان يستبعد هؤلاء، حد الجزم، إمكانية أن يقوم الرئيس الروسي بأي عملية ضد بلادهم، "لا أصدق أن أخي قد يحمل السلاح بوجهي، فقط لأنه يتواجد على الجانب الآخر من الحدود، نحن أبناء عائلات واحدة ونتحدث اللغة نفسها" قال لي أحدهم في سياق الإعداد لتقرير من منطقة حدودية.

لم يصدُق حدسهم، إذ ما لبث أن أعلن بوتن إطلاق عملية عسكرية بهدف تجريد أوكرانيا من السلاح وتخليصها ممن أسماهم النازيين الجدد

خاطفة اعتقدها، كان واثقا من القدرة على حسمها في غضون أسابيع، غير أن الرياح لم تجرِ كما اشتهت سفنُه.

مقاومة الأوكرانيين، الذين لم يهضموا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومحاولتها قضم الدونباس، فاقت توقعاته، رئيسهم رفض عرضا أميركيا لترك البلاد… والغرب وجد نفسه مضطرا لدعم أوكرانيا، فهو الذي دغدغ مشاعرها بالانضمام للناتو، لا يمكنه تركها لمصيرها كما فعل عام ٢٠١٤ أو تكرار تجربة التخلي التي مارسها مع جورجيا عام ٢٠٠٨، "أمن أوكرانيا من أمننا" بات لسان حال قادته.

ما اعتُقِد أنه مسألة أسابيع يكمل اليوم عامه الأول؛ حرب مكتملة الأركان في قلب أوروبا: قضت على الآلاف، شرّدت الملايين، أصابت إمدادات الطاقة والغذاء فطالت شظاياها حتى البلدان البعيدة!

وبالرغم من كل ذلك، مبادرات السلام خجولة ومبتورة، لا صوت يعلو فوق صوت المدافع، وأطراف النزاع عالقون بين نظريتين:

من يعتقد أن على أوكرانيا مبادلة الأرض بالسلام، فبوتن لن يتقبل الخسارة وقد يلجأ للأسلحة النووية لرفع حرجها.

ومن يرى في خضوع أوكرانيا وتنازلها عن أجزاء من أرضها، تكريسا لنهج خطير في مقاربة نزاعات مماثلة، قد يفتح شهية أمثال بوتن على إستحضار التاريخ كلما أرادوا تغيير الجغرافيا…ما يترتب عنه خطورة اعادة رسم الخرائط في عالم يعاد فرز أقطابه.