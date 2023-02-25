الجميع خاسر

مرت سنة كاملة على بداية الحرب الروسية- الأوكرانية، والحصيلة الرقمية تؤكد وقوع نحو ٢٨٠ ألف ضحية في الجانبين، إضافة إلى ملايين المتضررين من البلدين، بين مواطنين تضرروا بهدم بيوتهم، وآخرين صاروا بلا مأوى سكنى أو اقتصادى.

وبخلاف هذه الملايين من سكان الدولتين المتحاربتين، ربما يكون نصف سكان العالم قد تضرروا من تلك الحرب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي سببتها، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الحرب الروسية- الأوكرانية الجارية كلفت الاقتصاد العالمى 1.3 تريليون دولار في عام 2022، وهى تكلفة كبيرة زادت من أزمات العالم، خصوصا بعد أعوام كورونا القاسية.

مادة اعلانية

ولا أبالغ في القول بأن تلك الحرب فريدة من نوعها؛ وذلك بسبب التعتيم المعلوماتى الذي اتخذه الطرفان في البداية، فلم نكن نعرف أعداد الضحايا ولا الغلبة العسكرية لأى طرف من الطرفين، سوى من بيانات يصدرها الجانب الروسى بالتقدم في الأرض الأوكرانية، وبيانات أخرى من الجانب الآخر تؤكد صمودًا أوكرانيًّا لا مثيل له.

لقد تصور بعضنا أن روسيا ستجتاح أوكرانيا بسهولة، وتصور بعضنا الآخر أن أوكرانيا في طريقها لصد العدوان الروسى، وأن تحقيق هذا أو ذاك مسألة وقت، ولكن سرعان ما تحولت حالة التعتيم تلك إلى حالة من الضبابية الشديدة التي حامت حول أجواء الحرب في منتصفها، ثم حالة اللافائز واللامهزوم التي صارت إليها الحرب الآن.

وفقا للصور والفيديوهات المتداولة على الإنترنت ومواقع التواصل طوال الفترة الأخيرة، فإن كثيرا من المبانى والشوارع في أوكرانيا قد تحوّلت إلى هياكل سوداء، بينما أظهرت صور أخرى حالة الهلع التي انتابت المواطنين الروس.

الأنباء أيضا كانت تشير إلى هجمات نووية، وضرر يصيب المنشآت ذات الطبيعة العسكرية في الجانبين، فضلا عن أخبار الدعم اللامحدود من أوروبا وأمريكا لكييف، ومحاولات روسية لتكوين جبهة حلفاء.

الوضع في هذه الحرب- بعد سنة- صار سيئا، خصوصا بعدما كشف عن مبانٍ مدمرة ومصانع مغلقة وبنية تحتية منهارة، فضلا عن مشاكل إمدادات الطاقة والمواد الخام التي تضغط، قبل كل شىء، على الشركات في جميع أنحاء العالم، ما جعل الشركات تتردد في الاستثمار بسبب عدم اليقين العالمى وارتفاع الأسعار.

ورغم حالة اللاخاسر واللافائز تلك فإن صندوق النقد الدولى رفع الشهر الماضى توقعاته للاقتصاد العالمى بشكل طفيف في عام 2023، متوقعًا نموًّا بنسبة 2.9% بدلا من 2.7%، وهذا سيكون بالتأكيد المخرج من تلك الحرب العجيبة التي خسر فيها الجميع.

*نقلاً عن "المصري اليوم"