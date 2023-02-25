بوشكين.. صديق العرب والمسلمين

بعد مرور نحو عام تقريبا على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ذكرى وفاة شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، يبدو أن هناك من يحاول إخراج الرجل من الجغرافيا، ومحو اسمه من التاريخ.

وسط ضجيج المعارك العسكرية، يقود الأوكراني ذو النزعة اليمينية، "فاديم بوزديناكوف"، حملة لإزالة ما يرى أنه آثار أو معالم ثقافية، تعود إلى روسيا القيصرية، أو الاتحاد السوفيتي، سواء كانت عناصر زخرفية، أو تماثيل في الميادين.

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والمعروف أنه خلال الأشهر الماضية، أزالت السلطات الأوكرانية النُصب التذكارية لكتاب روس كبار، مثل ماكسيم غوركي، وميخائيل بولغاكوف، وعلماء مثل ميخائيل لومونوسوف.

منطلق دعوة إزالة تماثيل بوشكين، من كافة ميادين أوكرانيا، لا يخلو من طابع الانتقام والثار السياسي، لا سيما في ظل حالة الحرب القائمة، وتعكس رفض الأوكرانيين، اعتبار الروس، أنهم شعب واحد، له نفس التاريخ ونفس الأبطال، كما يصرح دوما الرئيس بوتين.

هل بوشكين رمز إمبراطوري روسي، أم أنه شمس الشعر في تلك البلاد القارسة برودتها، والذي أضاء بأشعته لا على الروس فحسب، وإنما على عموم العالم ولا يزال؟

المعروف أنه ومنذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، وهناك سعي لتشكيل وعي خاص عن تاريخ أوكرانيا لدى فئات الشعب، وإعادة بناء رؤيتها لماضيها وثقافتها.

يعتقد الكثيرون أن الأدب والأدباء، الشعر والشعراء، هم سفراء للإنسانية، وبهذا فإنهم يسمون فوق أي محاصصات عرقية، فالشاعر والأديب، قيمة تتجاوز الحدود والجغرافيا، وهذا ما يميز بوشكين بنوع خاص، ويجعله خارج نطاق المعارك ذات الحس القومي.

في شهر فبراير شباط من كل عام يحتفل الروس، بذكرى رحيل بوشكين، المولود في السادس من يونيو من عام 1799.

نشأ بوشكين، والذي سيعرف لاحقا بلقب" شمس الشعر الروسي"، وصاحب "بداية البدايات"، في أسرة من النبلاء، كانت تعيش حياة الترف، والده شاعر بارز، ما ساهم في إنماء موهبته الشعرية.

أما والدته، فهي " تاديشد أوسيبافنا" التي تعود لجذور حبشية، حيث كانت حفيدة لـ"إبراهيم جانيبال" الضابط الإفريقي المقرب من القيصر بطرس الأول، وقد ورث بوشكين سمار البشرة، وبعض الملامح الإفريقية كالشفتين الغليظتين، والشعر الأجعد من والدته.

يعتبر الروس بوشكين من أهم شعرائهم وأعظمهم، لاسيما أنه أبدع في وصف حال الشعب الروسي المتشظي بين جماعتين حاكمتين في البلاد، القيصر من ناحية، والنبلاء من ناحية أخرى، وجاء هو ليعبر عن طبقات الشعب الرافضة للبرجوازية القيصرية، ومطالبا بحرية مواطنيه، ومعتبرا أن الشعب هو المرجع الأول والأخير للسلطة.

يعن لنا في العالم العربي أن نرسم علامة استفهام كبيرة عن صلة بوشكين بالعرب والمسلمين، لاسيما أن زمانه عرف باسم "العصر الذهبي للشعر الروسي"، وقد كان عصرا للتقارب بين الأدب الروسي من جهة، والآداب العربية والشرقية من جهة أخرى.

عام 1820، قام القيصر الروسي بطرس الأول، بنفي بوشكين إلى القوقاز جنوبا، بسبب غضبه من الأشعار التي ستدفع لاحقا الجماهير، وبعد خمسة أعوام تحديدا، للخروج على القيصر.

غير أن بوشكين، استطاع أن يجعل من "الليمون اللاذع"، "شرابا حلو المذاق".. كيف ذلك؟

الشاهد أن بوشكين وجد نفسه قريبا من مسلمي القوقاز، وانخرط في عالمهم الذي كان بعيدا عن روحانيته وآدابه، وعلومه وثقافته.

وباحتكاكه مع المسلمين هناك، صباح مساء، كل يوم، شاهد بوشكين المسلمين في صلواتهم، قيامهم وقعودهم، صومهم وإفطارهم، صلوات النهار والليل.

قرأ بوشكين القرآن باللغتين الروسية والفرنسية، وقد كتب وقتها رسالة لأخيه قال فيها: "إنني مشغول بكلمات القرآن".

ولكن بوشكين لم يكتف بالقراءة فقط، بل طلب أن يسمع ترتيل القرآن الكريم وباللغة العربية، إذ أسرته شاعريته العفوية وموسيقاه.

ترك المد الروحي للإسلام بصمة كبيرة في إنتاج بوشكين، لا سيما مجموعته الشعرية، "قبسات من القرآن"، هناك حيث القصائد التسع التي تؤكد شفافية روحه، وتماسه مع الفيوض الروحية عند الآخرين، من غير تفرقة أو محاصصة مذهبية.

ومن الشق الروحي للإسلام، انتقل بوشكين إلى الأدب العربي، وقد وجد في شباكه لؤلوة "ألف ليلة وليلة"، تلك التي فتحت عقله ومشاهداته على عالم آخر ومنطقة جغرافية دافئة بعيدة عن ثلوج روسيا، وقد كانت ترجمات هذه القطعة الأدبية الفريدة قد وصلت روسيا، من خلال الترجمات التي ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشر.

في قصيدته، "المحاكاة الثانية"، يستلهم بوشكين روح، "سورة الأحزاب"، من القرآن الكريم، والتي تتمحور حول "العفة والحشمة والخطيئة"، متخذا من هذه الآيات مثالا يقتدى به، فيتناول شؤون الحفاظ على القلب، ونقاوة العين.

يذكر الناقد السوفيتي براجينسكي، في كتابه "ملاحظات في التركيبة الشرقية في الشعر الغنائي عند بوشكين"، أن القرآن أصبح مصدر شاعرنا الروسي، لا سيما حين تعوزه التعبيرات عن الأفكار البطولية والشجاعة الصلبة والنضال المنكر للذات.

كان تأثير بوشكين واضحا في حركة الديسمبريين، حين قام ضباط من الجيش الروسي في 14 ديسمبر 1825 ، على رأس نحو 3000 جندي في حركة احتجاج ضط تولي القيصر نيقولا الأول العرش، بعد تنحي أخيه الأكبر قسطنطين.

منذ بدايات عام 2022، أزال الأوكرانيون، نحو 28 نصبا تذكاريا لبوشكين، والبقية تأتي.

ويبقى التساؤل قبل الانصراف: "هل يمكن للأدب والشعر الخالدين، وللرموز الأدبية والشعرية التي لا تمحى من العقول والصدور، أن يقعا فريسة للخصومات السياسية المتغيرة بطبيعتها؟

قد لا يهمنا كثيرا ما الذي يفكر فيه الأوكرانيون تجاه بوشكين، لكن ما يتوجب علينا في العالم العربي، وبخاصة الجماعة الثقافية والإعلإمية فعله، هو إلقاء المزيد من الضوء على تراث هذا الشاعر العظيم، عساه يبدد العديد من غيوم الأحادية والقومية التي صبغت حاضرات أيامنا.