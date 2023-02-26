الإحراق والتدمير

إذا كانت مؤسسات الدولة سندًا للثورات المصرية أو مشاركة فيها، يصبح مدهشًا أن يكون تدمير بعض هذه المؤسسات أو كلها هدفًا من أهداف الثورة أو أن يكون إحدى وسائلها، أو يصبح شعارًا ومبدأ لدى بعض من يوصفون بأنهم «الثوار»؛ يدندنون به وكأنه سيمفونية، أو يلوحون ويتفاخرون به، أو يهددون بالإقدام عليه فى أى لحظة وأى موقف، حتى لو كان من باب الابتزاز.

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الخدمية والأهلية، حتى لو أسسها فرد واحد، لا يتوقف الأمر عند المنشآت والمؤسسات، بل يمتد إلى ممتلكات الأفراد وبيوتهم، ناهيك عن سلامتهم الشخصية، أمنهم وحياتهم.

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التدمير هنا والاعتداء على ممتلكات الأفراد وتهديد حياتهم وترويعهم، بأى شكل وتحت أى مسمى، لا يجب أن نعده فعلًا ثوريًا ولا يعد من يرتكبه ثائرًا.

التدمير والتخريب فعل آثم وبغيض، سياسيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا. واقع الأمر أنه جريمة، من يرتكبها مجرم بلا زيادة أو نقصان.

تركزت ثورة مايو ١٨٠٥ حول قلعة صلاح الدين، مقر الحكم، ولم تتجاوز تلك المساحة الصغيرة، كان الهدف واضحًا وبسيطًا، حصار الباشا «والى مصر»، ومنع أى أحد من الصعود إلى القلعة أو النزول منها، لإجباره على الانسحاب والتخلى عن موقعه، النزول ومغادرة مصر نهائيًا؛ الثوار حملوا عصيهم ونبابيتهم تحسبًا لأن يأمر الوالى بالاعتداء عليهم، لكنه لم يفعل ولم تكن لديه قوة حقيقية؛ فمضت أيام الحصار، التى بلغت الأربعين يومًا، بلا دماء، ونجحت الخطة، خاصة فى ظل وجود قيادة حازمة تمثلت فى السيد عمر مكرم. واضح أن سلطانه الروحى والمعنوى كان هائلًا، فلم يسمح للغضب العام بأن يفلت ويتخطى هدفه المباشر، كان الهتاف «انزل يا باشا»، وهكذا مضت التجربة بلا حرائق ولا تخريب، رغم أن القتل والإحراق والنهب، كان شائعًا وقتها فى أى مشادة بين المماليك بعضهم البعض أو بين أحدهم والأهالى، بل أحيانا بين فتوات الأحياء والمناطق المختلفة بالقاهرة، تاريخ الجبرتى مزدحم بمثل هذه الوقائع.

فى الثورة العرابية اختلف الأمر، وقع العنف فى الإسكندرية حين اختلف مالطى مع «سيد العجان»، كان لدى العجان حمار وكان الحمار وقتها وسيلة المواصلات العمومية والأرخص؛ استأجر رجل مالطى- من مالطا- حمار العجان، طاف به المدينة ورفض أن يدفع ثمن الجولة كاملًا، فكان الشجار. استل المالطى سكينا، طعن به العجان وقتله فى الحال، تصايح المواطنون للانتقام؛ كانت معركة بين الأهالى «الوطنيين» والمالطيين «الأجانب».

عمليًا، صارت مذبحة، كان المالطى من رعايا بريطانيا العظمى، سقط فيها أعداد من القتلى بين الجانبين، وكانت هناك أسلحة نارية بيد الأجانب ولدى الأهالى السكاكين والعصى، طبقًا لما ذكره الصحفى السويسرى «جون نينيه». سقط فى ذلك اليوم (١٦٣) أجنبيًا، فى مقابل (٧٥) من الأهالى، بما مجموعه (٢٣٨) فردًا وأضعاف ذلك العدد من المصابين، ناهيك عن إحراق ونهب الكثير من الممتلكات والبيوت. باختصار اشتعلت النار فى الإسكندرية، وتلك كانت مسمار جحا البريطانى؛ عجز عرابى والحكومة المصرية «حكومة الثورة» عن حماية أرواح الأجانب، خاصة أن الإسكندرية كانت تعج بالأجانب من مختلف الجنسيات، هى مدينة كوزمو طوال تاريخها، بما يستوجب إخلاء الإسكندرية أمام الأسطول البريطانى والتدخل لحمايتهم، بل وحماية المدينة بأكملها، وزاد الأمر أن هتاف الأهالى يومها كان «جاى يا مسلمين»، توقف الإنجليز أمام ذلك الهتاف وبعض الهتافات الأخرى، واعتبروها

دليل تعصب دينى ينذر بالطائفية، ثم صوروا للخديوى توفيق، الذى أصابه الرعب مما جرى أن الخطر محدق به، يطاله شخصيًا ويهدد حياته هو وأسرته من العرابيين أو من جراء الفوضى التى يحدثونها فى البلاد.

نعرف الآن من بعض الوثائق والدراسات التاريخية أن الأصابع البريطانية وبعض أعوانهم المحليين، كانت وراء ما جرى فى مشاجرة «سيد العجان»، صاحب الحمار والمالطى؛ بعض العرابيين اتهموا محافظ المدينة «عمر لطفى»، من لحظة المشاجرة والمذبحة المروعة، التى أدت إليها تحول مسار الثورة ودخلت مرحلة الفشل والهزيمة.

ثورة ١٩١٩، الثورة الأكمل فى تاريخنا، طبقًا للأحداث والوثائق، شهدت عمليات عنف محسوبة فى رسالة إلى المحتلين أن وجودهم بات ثقيلًا علينا، لكن لم يمتد العنف إلى مؤسسات بالكامل وتجنب ممارسة العنف أو التحريض والتشهير ضد أبناء البلد، رغم أنه كان هناك بين المحليين من يتخوف من رحيل البريطانيين وجلائهم عن مصر.

شخصية «عشماوى جلال» فى مرايا نجيب محفوظ نموذج دال، فقد وقف ضد الثورة، هو صاحب مقولة «استقلال مصر عن إنجلترا سوف يؤدى بها إلى الانحلال والفساد، وأننا إذا خرجنا من الإمبراطورية خرجنا من الحضارة»، كان يعمل فى البوليس وقت الثورة وفصله سعد زغلول سنة ١٩٢٤، عندما شكل حكومته «حكومة الشعب». بسبب هذا الموقف استهدف عشماوى من جمعية الانتقام، ولم يندم على ما قام به أثناء الثورة ولا غيّر رأيه، ومات مع قيام الحرب العالمية الثانية.

تأمل جيدًا تلك الشخصية وتذكر اسم «أمين عثمان»، وزير المالية فى حكومة الوفد وسكرتير عام الحزب، الذى أعلن فى مواجهة المطالبين بالاستقلال أن علاقة بريطانيا ومصر «زواج كاثوليكى»، وبسبب هذا الإعلان تسابق الجميع لاغتياله من رجال الملك فاروق وحتى ضباط الجيش. كان أمين عثمان فجًا فى تعبيراته، لكن لم يكن وحده فى هذا التصور، بعض الكتابات وقتها عكست ذلك التوجه.

ولعل أكبر انتكاسة منيت بها ثورة ١٩١٩ وزعيمها سعد زغلول، كانت بسبب عملية عنف، أعنى اغتيال «السير لى استاك» قائد الجيش المصرى وحاكم عام السودان، يوم ١٩ نوفمبر 1924، بما أدى إلى استقالة سعد زغلول وحكومته وفقدان عدد من المكاسب التى كانت مصر حصلت عليها من السلطات البريطانية. يمكننا القول إن زخم الثورة والتفاؤل الوطنى توقف مع هذا الحادث الإجرامى، وبلا أى تجاوز فإن سطوة سعد زغلول الأدبية والسياسية وسطوة الثورة التى قادها على سلطة الاحتلال البريطانى وعلى الملك فؤاد، تجمّدت تمامًا فى ذلك اليوم وحتى وفاته.

المسار السياسى فى مصر تغير بالكامل، الرصاصات قتلت السير ولم تفلح محاولات إنقاذ حياته، لكنها أصابت الثورة وزعيمها، كان سعد زغلول محقًا ودقيقًا عندما ذكر أن الرصاصات التى أطلقت على المسؤول الإنجليزى فى الشارع، أصابت صدره هو. وبغض النظر عن «وطنية» الذين قاموا بالعملية ونواياهم وعن «ثوريتهم»، لكنهم دمروا مسار ثورة عظيمة وحركة وطنية كبرى.

ثورة ٥٢، كانت بيضاء، ليست حمراء وبلا دماء، لم يكن ذلك دعاية أطلقها الإعلام والخطاب الرسمى، الوقائع والأحداث تؤكد أنها خلت من الدماء، ويعود الفضل فى ذلك إلى اثنين، يتم إنكار فضل كل منهما، جلالة الملك فاروق الأول والبكباشى -أركان حرب- جمال عبدالناصر، كل منهما كان مستوعبًا تجربة الخديوى توفيق وعرابى، وكل منهما حاول أن يتجنب مآسى تلك التجربة وتجنب تكرار أى من مشاهدها. الملك رفض الانصياع إلى رجال حراسته، كان رأيهم استعمال الرصاص ضد القوات التى اقتربت جدًا من بوابة قصر رأس التين، صباح يوم ٢٦ يوليو، ولما رفض رموه بالجبن والتخاذل، بينهم اثنان سوف يصبحان، للمفارقة التاريخية، من كبار المسؤولين فى عهد عبدالناصر، وأحدهما سوف يخوض عملية ١٥ مايو ١٩٧١ إلى جوار الرئيس السادات، قبل أن تدب الشكوك والكراهية بينهما.

عبدالناصر رفض رأى زميله المتحمس جمال سالم بضرورة إعدام الملك وعدم السماح له بالمغادرة. كان المتحمس وبعض زملائه يرون فى حياة الملك مع وجوده بالخارج خطرًا عليهم جميعًا، وأثبتت الأيام عدم صحة ذلك التصور؛ فى البيان الأول للضباط الأحرار يوم٢٣ يوليو، ورد بوضوح تام تعهدهم بحماية أرواح الأجانب فى مصر، وأذيع البيان بصوت اللواء محمد نجيب بنفسه، وكذلك صوت أحدهم، وهو محمد أنور السادات، تكررت إذاعته يومها، عبر الإذاعة المصرية، حتى لا يكون هناك أى مجال للشك فى هذا الأمر ولا يحاول أحد إثارة حكاية سلامة «حياة وأرواح الأجانب» واتخاذه ذريعة للتدخل الأجنبى. ربما كانت هناك مخاوف حقيقية لدى ضباط يوليو بأن ينطلق بعض الفوضويين والمتعصبين أو حتى الغاضبين من الاحتلال ومن الأجانب للقيام بأى سلوك تجاه محلات وممتلكات الأجانب أو الاعتداء على حياة أى منهم، وجرى تأكيد ذلك لعدد من السفراء الأجانب.

لم يكن بعيدًا عن الأذهان ما جرى يوم ٢٦ يناير «حريق القاهرة»، حيث أحرقت ونهبت منشآت عامة وخاصة، محلات وبيوت ودور سينما وفنادق كبرى، كما قتل بعض الأفراد وأصيب آخرون، ولم تصل التحقيقات إلى نتائج حاسمة وقاطعة. كان المشهد لا يزال حاضرًا بالنسبة للجميع، خاصة ضباط الجيش الذين استُدعوا متأخرًا جدًا يوم الحريق للسيطرة على الموقف، بعد أن عجز البوليس عن السيطرة على الموقف.

خلت ثورة ٥٢ من الدماء ومن الحرائق وعمليات التخريب، لكن لم تخلُ من الإجراءات الاستثنائية ولا من الأخطاء، شأن كل الثورات.

لكن ماذا عن ثورة ٢٥ يناير؟

الحديث ممتد.

نقلاً عن المصري اليوم