افرح بصمت!

مضت على استقلال الكويت 61 سنة، و32 على تحرير الكويت، ولا نزال نتراجع في الاحتفالات الوطنية، فبدأنا منذ القدم بالإبداع في الفرحة، إلى أن تراجعت بجميع مظاهرها، ونشاهد اليوم الاحتفالات الوطنية لا تملك مضمون التقدم، بل بالعكس تراجعنا عما كنا عليه في الماضي، وتفتقر إلى الرسائل الوطنية التي يجب أن تجدد في أنفس الكويتيين، لتعاصر التطور ولتحمل معاني حقيقية تسهم في التلاحم والتعايش الوطني العالمي. نشاهد ونراقب القصور حتى في وسائل الإعلام الرسمية، فأصبحت الاحتفالات اجتهادات فردية، وإبداعات القطاع الخاص هي التي تسد فراغ القطاع الرسمي الذي من المفترض أن يبتكر بالاحتفالات الوطنية والمسيرات الحديثة التي تحمل صبغة معاصرة، كالاحتفالات العالمية الكبيرة، فليومنا هذا نفتقر إلى متاحف حقيقية معاصرة تحمل قصصاً واقعية لتجعل الأجيال القادمة تستذكر القصص البطولية التاريخية الكويتية الأصيلة، فكل ما كان في تلك الحقبة الزمنية قد هُدم وانمحى لينعدم الأثر الذي يجب أن يدرس لما يحمله من روايات وقصص وطنية، قد شهدها العديد ويعتبر ويستفيد منها ويشعرها ويجسدها القادم من أبناء هذا الوطن.

فالدول الحديثة تعزز الدروس بإطلاق اسم شوارعها الرئيسية على أعظم من حفر اسمه بمواقفه البطولية وصموده في تلك الحقبة من دون التدخلات السياسية بوجود الوسيط السياسي، الذي يسعى إلى خرق القانون وتسمية الشوارع بحسب أولوياته وتكسبات ناخبيه بخلط الحقائق وقلب التاريخ بخلط الأوراق، فمثلاً في الولايات المتحدة هناك أكبر الشوارع تطلق أسماؤها على رواد العمل الوطني، مثل اسم مارتن لوثر كينغ أطلق على 955 شارعاً بمختلف الولايات، وهو شخص كتب اسمه بالتاريخ الأميركي، فقد كانت سيرته الذاتية وطنية وليست تجارية فقط كما هو معمول به في الدول القليلة الوعي السياسي.

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من المهم أن تكون مسؤولية الدولة أكبر من الشعب في تعزيز مفهوم الوطنية، فإنشاء صرح يضم أسماء الشهداء ومن ضحى بنفسه يعزز الولاء للوطن، وكذلك إطلاق أسماء من جاهدوا في سبيل الكويت سيخلد التاريخ أسماءهم على مر العصور، ومن المهم الذكر والتركيز على أسماء الشهيدات في هذه المناسبة لهؤلاء الذين يشككون في مقدرة المرأة بالانضمام إلى صفوف الخدمة العسكرية أو يقللون من حقها بالاختيار للتدريب والدفاع وخدمة وطنها أسوة بالمواطن الكويتي.

الجيل القادم يحتاج إلى قرارات جريئة تحقق طموحاته، وأيضاً من يجسد ما يروى له من قصص، فالمعالم الوطنية أصبحت شبه معدومة ليشعر بها أبناء الوطن، وفي وسط التشكيك والتحريم السياسي للتكسب والمصلحة الذاتية التي يتغنى بها البعض من المشرعين، أصبحت الوطنية تتلاشى من قبل الجيل القادم، فنجد هذا الجيل لديه طاقات شابة واطلاع كبير على العالم الخارجي من خلال التكنولوجيا، فكيف لقرارات تمنع الاحتفاليات لتكبر وتنافس المحيط وترضي أبناءنا لتحقق التوازن الإقليمي مع الدول الشقيقة التي أبدعت في الاحتفالات الوطنية، يجب على المسؤولين والدولة نشر الفرح والسرور والراحة للقادم من أجيالنا، لينعموا بوطن يحضنهم وسط الثورة العالمية والتنوع الثقافي، ويحقق التوازن لما يحملونه من تطور ذاتي يجب أن يحتويه الوطن.

ودمتم سالمين،،،

*نقلاً عن "القبس"