تراجع أسعار النفط.. يهدد الاستثمارات

يبدو أن أسواق النفط في حالة من التوازن، رغم لظروف الحالية من أزمة جيوسياسية وانتظار ارتفاع الطلب الصيني في النصف الثاني وخفض روسيا لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023، فمنذ بداية العام الحالي والأسواق تعطي إشارات بأن 80 دولارا هو سعر التوازن، الذي قد تعتبره أوبك+ خطا أحمر لا يمكن للمتداولين في العقود الآجلة كسره، وعلى الأرجح أن تبقى الأسعار في نطاق ضيق خلال النصف الأول والذي سيتخلله صيانة للمصافي في الولايات المتحدة والصين وقد تخرج من هذا النطاق في وقت لاحق من العام مع تقلص المعروض وارتفاع الطلب. وتعيش أسواق النفط هذه الأيام في هوس الركود ومخاوف رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعًا في السابق إلى 6.5 % لكبح جماح التضخم إلى 2 %، وكان تصريح جيمس بولارد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي واضحا عندما قال: "بالغت في تسعير الركود في النصف الأول من عام 2023 وربما أكون قد بالغت في تسعير فرص حدوث ركود في النصف الثاني من عام 2023".

وحققت أسعار النفط مكاسب بفعل مخاوف خفض الإمدادات الروسية، حيث ارتفع برنت 1.5 % وغرب تكساس 1.3 % يوم الجمعة الماضية، لكنها انخفضت بشكل طفيف على مستوى الأسبوع، حيث انخفض برنت 1.1 % إلى 83.16 دولارا وغرب تكساس على ثبات عند 76.32 دولارا، وقد ضغط ارتفاع مخزونات النفطية الأميركية بمقدار 7.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين بمقدار 1.9 مليون برميل، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما أن الطلب القوي المتوقع من الصين والهند يمكن أن يقابله تباطؤ في الاقتصادات الأخرى، مع استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

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وتشهد أسواق النفط مخاوف من ضعف الاستثمارات الذي سيهدد إمدادات وأمن الطاقة واحتمالية ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وبنظرة على استثمارات شركات النفط الأميركية الكبرى، نجد أن إنتاجها يراوح مكانه، عند 12.3 مليون برميل يوميًا للأسبوع الثالث على التوالي في المنتهي في 17 فبراير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، رغم أنها ارتفعت بمقدار 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها ما زالت أقل عن مستواها التاريخي بمقدار 700 ألف برميل يوميا. وهذا يتزامن مع انخفاض عدد الحفارات النفطية بمقدار 7 إلى 600 حفارة في الأسبوع الماضي، بعد انخفاضها بمقدار 2 في الأسبوع الذي سبقه، وفقًا لبيانات بيكر هوز الجمعة الماضية. إن أسعار النفط الحالية غير مشجعة على المزيد من الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط وتأمين إمدادات النفط العالمية على المدى المتوسط والطويل، فما زال الانضباط الرأسمالي لشركات النفط الكبرى هو الهدف الأساسي لمواجهة مخاطر تراجع الأسعار مستقبلا، لذا ستستمر في دعم مساهميها بتوزيع الأرباح واستخدام أكثر للموارد المالية من حفر آبار جديدة. رغم محاولة أوبك+ بقيادة السعودية المحافظة على توازن الأسواق عند مستويات لا تهدد إمدادات النفط وتتسبب في أزمة طاقة، إلا أن أسعار النفط الحالية لم تعد محفزة للاستثمار في ظل المخاطر المرتفعة، وقد سبق وأن حذر رئيس أرامكو من شح معروض النفط مستقبلا، إذ لم يتم زيادة الإنفاق على استكشاف وإنتاج النفط بداية من اليوم.

*نقلاً عن "الرياض"