الوطن ليس سجناً!

لا أحد يعترض على السفر المعتدل لمشارق الأرض ومغاربها، خاصة عندما يصادف السفر العطلة الصيفية والأجواء اللاهبة بالكويت، وما يحتاج لدراسة هو ظاهرة الهروب الجماعي من البلد مع إعلان أي عطلة مهما قصرت، وهذه مواصفات سجن لا وطن، حتى أن بعض ممثلي شركات الطيران بالمطار يتحدثون عمن يأتيهم وله رغبة وحيدة وهي ترك البلد والهرب إبان العطلة ولا تهم وجهة السفر، المهم توفُّر الكراسي لذلك المقصد...

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لا يخفى أن ذلك الهرب الكبير كان موجوداً لدى الجارة السعودية، ففي الصيف كان كثير من السعوديين يفضلون السفر لمدن عربية كالقاهرة - هي أشد سخونة من السعودية ويهجرها أهلها بالعادة للمصايف - في وقت توجد به مناطق جبلية بالسعودية لا تزيد حراراتها في عز الصيف عن العشرينيات، وواضح أن تلك الهجرة السعودية - حتى لنا في الكويت - كانت لأسباب اجتماعية بحتة والرغبة بالابتعاد عن الانغلاق الاجتماعي الذي بتنا نعانيه هذه الأيام في بلدنا ويتسبب باستنزاف المليارات بشكل ما يُصرف على السياحة والاستثمار بالخارج بدل الداخل.

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المملكة في عهد نهضتها المباركة القائمة عكست المسار وتوجه التيار وبدلاً من تصدير السائحين والمستثمرين، أصبح كثير من السعوديين يستثمرون في مشاريع بلدهم ويقومون بالسياحة فيها، وقد أضيف لهم ملايين السائحين والمستثمرين من البلدان الأخرى، وتهدف المملكة لاستقطاب 100 مليون زائر خلال السنوات القليلة القادمة كي تستبدل بهذه الثروة المتجددة كل عام مداخيل النفط الناضب، وهي قادرة على ذلك فقد تعودنا من قيادتها الرشيدة أن تحقق لشعبها ما توعده به.

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آخر محطة:

في لقاء مفتوح قبل أيام مع سمو الأمير الملكي عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ضمن لقاء منتدى الإعلام السعودي2، وبعد شرح بإسهاب خطة المملكة 2030 وأهدافها الخيرة وما تحقق منها وهو ما يفوق كثيراً ما كان متوقعاً، اختتم سموه لقاءه الممتع بمقولة تستحق أن تكتب بماء الذهب على المطارات ومقار الحكومات، وهي أن واجب القيادات السياسية في كل بلد أن تخلق حلماً للوطن والمواطن ثم يعمل الجميع لتحقيقه والفرح عند إنجازه، فليس هناك أسوأ - حسب قول سموه - من أن يأتي الليل ولا يوجد للوطن والمواطن ما يحلمان به.

نقلاً عن النهار