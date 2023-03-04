شكر واعتذار لـ"العربية" في ذكرى تأسيسها العشرين

على الرغم من مرور 20 عامًا، ما زلت أذكر ذلك اليوم جيّدًا. كنت قد بدأت للتو مسيرتي كمراسل في قناة المستقبل اللبنانية المتوقفة حاليًّا عن البث، وكانت قناةالعربية هي المحطة الجديدة المُنتظرة.

جاء هذا اليوم بعد عامين على أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول وقبل بضعة أيام على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق الذي تصدّرعناوين الأخبار لسنوات عديدة. وبالفعل، كان هذا واقع الحال، لاسيما في ظلّ سوء إدارة التحالف للفترة التي تلت الحرب، ممّا أدّى إلى وقوع فظائع أبو غريبوتدخل إيران ونشأة داعش، ما ترك العراق في وضع أسوأ ممّا كان عليه في عهد دكتاتورية صدام حسين.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ قناة العربية، المدعومة من السعودية، قد تأسست بعد سبع سنوات على إطلاق قطر لقناة الجزيرة التي سرعان ما اكتسبت شهرة واسعةبصفتها شبكة إخبارية مثيرة للجدل تعمل على مدار الساعة ويتابعها أشخاص يجمعهم بها علاقة عقائدية، كما أنّه لم تواجه هذا القناة أيّ منافسة تُذكر،وساهمت سهولة وصولها إلى الدعم المادي من القيادة في الدوحة في تفوقها السريع.

في بداية المطاف، رحّب الناس بقناة الجزيرة معتبرين أنّها منارة لحرية التعبير والنقاشات الجدية، وهو ردّ فعل يشبه ترحيبهم بالإنترنت ووسائل التواصلالاجتماعي بعد ذلك بسنوات، ولكن سرعان ما كشفت تلك القناة عن جانبها المظلم. وبالفعل، لم يمضِ وقت طويل حتى أصبحت القناة، التي خضعت لهيمنةالإخوان المُسلمين لفترة طويلة، منبرًا لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن المسؤول عن أحداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001

وقامت قناة الجزيرة ببث أشرطة لبن لادن الواحد تلو الآخر، واضعة علاقتها الغامضة بأكثر إرهابي مطلوب حول العالم في سياق العلاقة المهنية والسبقالصحفي. وقد بُثّت هذه الأشرطة من دون أي اعتراض أو رقابة مع تماشيها بشكل متناسق مع مجموعة واسعة من البرامج التي حرّضت ضدّ الغرب وغيرالمسلمين والسعودية التي اعتبرتها القناة غير متديّنة كفاية وأداة في يد االسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد عملت برامج الجزيرة، مثل برنامج "الشريعة والحياة" الذي كان يقدّمه الداعي للكراهية يوسف القرضاوي وبرنامج "منبر حر" إلى جانب نشراتالأخبار العادية التي تُبث كلّ ساعة، على نشر الأفكار المتطرّفة لأكثر من 40 مليون مشاهد عربيّ يوميًّا. وفي سياق إجابته عن سؤال طرحه عليه بودكاستتابع لصحيفة القبس الكويتية في العام الماضي حول قدرة الدوحة على السيطرة على مثل هذا المحتوى، أصرّ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابقالشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على أنّه لم يكن لقطر أيّ سيطرة على الشبكة، كاشفًا أنّ هذا الموضوع كان مصدر متاعب عدّة خلال تولّيه منصبه. وربما كان مثل هذا التبرير مقنعا لو أن الشيخ حمد بن جاسم مجرّد مسؤول مُنتخب في بلدة صغيرة في إسكندنافيا، لا ثاني أقوى شخصية في قطر.

بناءً على ما سبق، لقي تأسيس قناة العربية، التي تتخذ من دبي مقرًّا لها، بتاريخ 3 مارس / آذار 2003 ترحيبًا كبيرًا. وقال الشيخ وليد الإبراهيم، مالكشبكة ام بي سي، الشركة الأم والمشغلة للقناة، إنّ "إيجاد التوجّه الأنسب للقناة استغرق بضعة أشهر في البداية"، مشيرًا، في حديث مع صحيفة نيويوركتايمز عام 2005، إلى أنّ "الهدف من هذه الخطوة كان تقديم قناة العربية بوجه قناة الجزيرة على الساحة العربية، بشكل يشبه مواجهة قناة "سي ان ان" لقناة فوكس نيوز على الساحة الأمريكية، باعتبارها وسيلة إعلامية تؤدّي عملها بشكل هادئ ومهني، مع تغطيتها للأحداث بكلّ موضوعية بعيدًا عن المهاترات".

وقد تطلّب تحقيق ذلك بعض الوقت، ولكنّ هذه الجهود اكتسبت زخمًا كبيرًا مع تعيين رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط، السيد عبد الرحمنالراشد، مديرًا عامًا للقناة، حيث كان يُعرف بأفكاره المتحررة. وقد اعتُبر ذلك تطوّرًا إيجابيًّا، لاسيما من قبل أولئك الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صوتًايرتفع بوجه استغلال الدين لأهداف سياسية ونشر التطرف والاستخفاف بعقول المشاهدين العرب.

وقد لجأت الجزيرة مثلًا إلى الترويج لفكر القاعدة الداعي إلى “إخراج المشركين من شبه الجزيرة العربية" والتحريض ضد السعودية لاستقبالها الجنودالأمريكيين الأبطال الذين ساعدوا في تحرير الكويت، إلّا أنّها لم تنتقد حكومة بلادها - بناء على المبدأ نفسه - حتى بعد إقامة الولايات المتحدة أكبر قاعدةعسكرية لها في الشرق الأوسط في منطقة العديد. (وبالمناسبة، استُخدمت هذه القاعدة نفسها لاحقًا لقصف العراق، الا ان برامج قناة الجزيرة ركزت علىعرض أخبار "الاحتلال" الأمريكي للعراق على مشاهديها.)

من جهتها، لم تأل العربية جهدًا ولم تضيع وقتها. ومن المؤكد أن مؤرخي الإعلام سيشيدون بحملتها الشهيرة "الإرهاب لا دين له" وبرامجها الشجاعة امثل"صناعة الموت" التي تعمّقت ببحثها وتحدت الأيديولوجية الشريرة وراء الجماعات الإرهابية. كما جازفت ادارة القناة بتعرّضها للنقد الشديد حين ألغت ممارسةوصف الانتحاريين بـ "الشهداء".

في تلك الفترة، شبه الراشد مهمة ترؤس قناة إخبارية على أنها أشبه بتحكمك بمفاعل نووي: يمكنك استخدامه للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة، كما يمكنتحويله إلى سلاح.

وقال الأخير لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2005: "يتحوّل الناس إلى متطرفين لأن التطرف يُمجّد على الشاشات. إذا قمت بتوجيه رسالة متطرفة فيمسجدٍ فستصل إلى 50 شخصًا. لكن هل تعرف عدد الأشخاص الذين تستطيع إقناعهم برسالة متطرفة تبثّ عبر التلفاز؟ "

جدير بالذكر انه بالرغم من أن جهود قناة العربية كانت تتماشى مع حملات الحكومة السعودية الأمنية لهزيمة تنظيم القاعدة عسكريًا، يمكننا القول إن الحربالأيديولوجية لم تنتهِ إلا بعد مرور أكثر من عقد من تلك الفترة، وذلك على يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حيث أطلق محمد بن سلمانإصلاحات جريئة وإجراءات حاسمة ضد دعاة الكراهية في إطار رؤية 2030، موضحًا في عام 2017 أن المملكة "لن تضيّع 30 عامًا أخرى في التعامل معالأفكار المتطرفة".

الا ان الفجوة بين المعارك على الارض وحسم المعركة الايدولوجية عنت أنه على الرغم من الحصول على دعم الرياض وحمايتها، فإن موقف العربية الشجاع ضدالتطرف والالتزام بالمعايير الصحفية المهنية كلّفها خسائر فادحة. مع الأسف، توفي العديد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لحرب العراق، بمن فيهم المراسلةالعراقية الشابة أطوار بهجت وزميلاها عدنان الدليمي وخالد الفلاحي. ومثل مراسل قناة "بي بي سي" فرانك غاردنر الذين تعرض لإصابة في الرياض خلالتغطيته لملف الإرهاب، أصيب مراسل "العربية" جواد كاظم بالشلل بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في بغداد في 2006، وتم اختطاف مراسل العربيةالسابق لجنوب شرق آسيا (الذي يشغل اليوم منصب مدير مكتب صحيفتنا عرب نيوز باكستان) بكر عتياني من قبل الإرهابي الفلبيني أبو سيّاف لمدة 18 شهرًا بين عامي 2012 و2013.

على الرغم من أن كل هذه الحوادث كان سببها عوامل خارجية، إلا أن المؤلم كان بعض "النيران الصديقة" التي أُطلقت من الداخل. حيث واجهت قناة العربيةعلى مدى العقدين الماضيين تهديدات وتشويهًا مستمرًا من قبل متطرفين، سكن بعضهم في المملكة العربية السعودية، وبلدان عربية شقيقة، حيث خونواالعاملين فيها وأطلقوا عليها أسماء مثل "العبرية" للإيحاء بأنها تخدم جدول أعمال إسرائيلي.

وباعتباري افتخر بأنني توليت منصب رئيس تحرير الموقع الإخباري لقناة "العربية" باللغة الإنجليزية من عام 2012 حتى عام 201، كنت شاهد عيان حينهاعلى عواقب التصـرف الاحترافي. فقد تلقينا عبى مدى السنين تهديدات برمي القنابل على مقرنا الرئيسي ورُفعت ضدّنا دعاوى قضائية في المحاكم البريطانيةمن قبل محامين مقيمين في المملكة المتحدة تقاضوا أموالًا لتمثيل رجال الدين المتطرفين الأشرار والمطالبة بتصنيفهم على أنهم مقاتلون من أجل الحرية، إلىجانب تعرّضي وزملائي وإدارتنا العليا إلى التنمر. وقد توالى على ادارة القناة من بعد الراشد. وزير الإعلام السعودي الأسبق عادل الطريفي، السفير تركيالدخيل والمدير العام الحالي لـ "الشرق نيوز" نبيل الخطيب والمدير العام الحالي لقناة العربية ممدوح المهيني.

وحين كان المتنمرون يفشلون في الارتكاز على أسس مهنية، انتقلوا إلى الأسس الشخصية ضد مقدمي الأخبار والمنتجين والمراسلين. تضمنت الهجماتإهانات لجنسهم ومعتقداتهم الدينية وجنسياتهم (على الرغم من كون "العربية" قناة سعودية إلا أن العربية تفخر بتنوع موظفيها ومهنيّتهم). كانت هذهالهجمات الشخصية مخزية بشكل خاص لأنها موجّهة من قبل أفراد مجتمعنا الذين أعمتهم الأيديولوجيات المتطرفة، واستهدفت الزملاء الذين خاطروا بحياتهممن أجل قضية عالم عربي أكثر ثقافة وأقل عنفًا، كما ذكرنا سابقًا.

لذلك، نحن كسعوديين وعرب ومسلمين لهذه القناة التي ترفع ليس فقط بالامتنان، بل أيضًا باعتذار. فمثل حكاية أفلاطون الرمزية عن الكهف، تقيد العديد منالمشاهدين ببساطة بالجهل ورفضوا "أن يعرفوا أكثر" (وهو شعار القناة). والآن بعد أن وأدنا - كمجتمع - التطرف بفضل قيادتنا المثقفة والديناميكيةوالحاسمة، نحتاج إلى أن نجتمع معًا لمساندة مشاريع مثل "العربية"، وأن نتذكر أنه من خلال المعرفة فقط يمكننا التقدم كمجتمع. وما على الرسول إلا البلاغمهما كان دينه وعرقه وجنسه!

نقلا عن *عرب نيوز