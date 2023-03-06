أخطار نساء داعش مستقبلاً

اهتمت بعض المواقع الإخبارية بتصريحات صحفية ليحيى رسول المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، هذا الأسبوع، عن آخر أخبار تنظيم داعش الإرهابى والتوقعات المستقبلية له فى العراق، قال: (إننا سوف نواجه فى المستقبل القريب بجيل جديد من داعش لا نعرف معلومات عنهم)! وأشار إلى أن المخيمات التى تؤوى نساء التنظيم وأطفالهم هى قنبلة نووية موقوتة! حيث تُغذِّى الأمهات أطفالهن على الأفكار التكفيرية. واقترح إنشاء تحالف عالمى يعمل على وضع برامج لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وكذلك الأمهات لمنعهن من تكوين جيل جديد لعصابات داعش الإرهابية.

على خطورة هذا الخطر المستقبلى المشار إليه، فإنه لا ينتقص من الإنجاز الضخم الذى تتحقق على أرض العراق، فقد أكدّ المتحدث عدة مرات فى الأسابيع الأخيرة على نجاح القوات العراقية فى مطاردة وتصفية عدد من قيادات داعش، وضرب تجمعاتهم وقطع تمويلهم، مع حصار خطوط امداداتهم، حتى إنهم لم يعد لديهم سوى سحب أسلحة وذخيرة من مخابئهم القديمة فى الصحراء والسلاسل الجبلية. وأضاف المتحدث الرسمى بأنه لم يعد يبقى من التنظيم سوى بقايا عصابات انحصر سعيها فى تحقيق نصر إعلامى!

مادة اعلانية

وتعود أهمية هذا الإنجاز إلى أن العراق هو البلد الذى نشأ فيه التنظيم الإرهابى، ومنه تمدد فى دول الجوار ومنها انطلق فى تكوين تنظيمات محلية تابعة له فى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، بل وقد نجح فى أن يجذب إلى صفوفه مجندين ومجندات من أوروبا وأمريكا، وبعضهم فى عمر الزهور. وقد وصل أثر داعش إلى ليبيا وشاركوا فى احتلال بنغازى فى فترة فوضى السلاح، وقبل أن يحررها الجيش الوطنى الليبى عام 2017، كما زرعوا بعض الخلايا فى سيناء، تزاملوا مع إرهابيين آخرين فى جرائم تهدد الأمن المصرى، إلا أن الحملة الشاملة التى شنتها القوات المسلحة المصرية، بدءا من فبراير 2018، حققت نجاحات نوعية فى القضاء عليهم، وقد أحيا النجاح المصرى آمال الدول الأخرى فى أنه يمكن القضاء على داعش وأمثاله، وهو ما قام به الجيش الوطنى الليبى، وما يؤكد المتحدث الرسمى العراقى أن جيشه حققه، وصار من المطلوب إضافة أوضاع نساء وأطفال الإرهابيين إلى مهام العملية الشاملة.

* نقلا عن "الأهرام"