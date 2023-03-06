تشريعات العامة وانتشارها

ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في وفيات سنة((... تسع وستين وخمسمائة )) في ترجمة ((- الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار، أبو العلاء الهمذاني... قال المصنف: وبلغني أنه رئي في المنام في مدينة جميع جدرانها من الكتب وحوله كتب لا تحد وهو مشتغل بمطالعتها فقيل له ما هذه الكتب؟

قال: سألت الله أن يشغفني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني. ))

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هذه الأخبار يتداولها القصاص والمذكرون لحض الناس على المطالعة والقراءة فمن منا لا يتمنى دخول جنة الخلد ومن منا لم يتساءل كيف هي؟ لهذا اعتمد صناع الأخبار على الرؤيا غالبا لتكييف حالة مجهولة وغير معلومة فنحن جميعا نجهل مآل موتانا ولا يوجد عند الإنسان صلة بالعالم الآخر لهذا اعتبر الإنسان الرؤيا كنافذة من الممكن أن تطل به على عوالم أخرى وكما هو معروف أن الرؤيا قد رفع من شأنها النص وكرس جهاز الوعظ والتذكير من قوة الرؤيا؛ لهذا كثرت الأضرحة والمزارات ذات الشأن المؤثر في الاستطباب وطلب التوفيق في الحياة وغيرها من المطالب كما كان لها دور في الدلالة على ما يرفع النوازل والمحن مثل الأوبئة والمجاعات .

ولنأخذ مثالا آخر وهو أن الناس درجوا منذ القدم على قراءة صحيح البخاري وبكثافة في المحن والأزمات مثل الأوبئة والحروب والأزمات الضاغطة.

جاء في مقدمة فتح الباريى ((ما يرجع إلى نفس الصحيح وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن جمرة في اختصاره العالمين قال قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق قال وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمة الله تعالى)).

يذكر ابن كثير في أحداث ((سنة تسع واربعين وسبعمائة... وتواترت الأخبار بوقوع الوباء في أطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم أمر هائل وموتان فيهم كثير ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل إن أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك وكذلك وقع بغزة أمر عظيم وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفا وقرئ البخاري في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة وحضر القضاة وجماعة من الناس وقرأ أربعة بعد ذلك المقرئون ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد . . . )) البداية والنهاية ج 14/225وراجع سنة873هجرية في تاريخ البصروي.

وقرر السلطان العثماني قراءة صحيح البخاري له في مصر وذلك سنة 1202هجرية وان يدعوا له بالنصر و كذا سنة 1203 هجري ((الجبرتي ج2/53 ،78)) وفي سنة 1228هجرية أمر باشا مصر محمد علي لما (( . . . زاد الإرجاف بحصول الطاعون وواقع الموت منه بالإسكندرية.

فأمر الباشا بعمل كورنتينة بثغر رشيد ودمياط والبراس وشبرا وأرسل إلى الكاشف الذي بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من البر وأمر أيضا بقراءة صحيح البخاري بالأزهر وكذلك يقرأون بالمساجد والزوايا سورة الملك والأحقاف في كل ليلة بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالأزهر نحو ثلاثة أيام ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور )) الجبرتي ج3/395 ((واستهل شهر ذي القعدة سنة 1232 وفي خامسه يوم الأربعاء وليلة الخميس ارتحل ركب الحجاج المغاربة من الحصوة وفي أواخره حصل الأمر للفقهاء بالأزهر بقراءة صحيح البخاري فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين وفرقوا بينهم اجزاء وكراريس من البخاري يقرؤون فيها في مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق فاستمروا على ذلك خمسة أيام وذلك بقصد حصول النصر لإبراهيم باشا على الوهابية وقد طالت مدة انقطاع الاخبار عنه وحصل لأبيه قلق زائد ولما انقضت أيام قراءة البخاري نزل للفقهاء عشرون كيسا فرقت عليهم وكذلك على أطفال المكاتب )) الجبرتي هذا ما ذكره الجبرتي في تاريخه وغيره كثير فالعامة كثيرا ما شرعت لنفسها شرائع وعادات وصلت لمرتبة اليقين عندهم ودخلت في نسيج الثوابت.