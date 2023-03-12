إلى الانتقام

كان قيام المظاهرات يوم ٢٥ يناير٢٠١١ كاشفًا لعدة أمور، الأول أن ما جرى فى تونس يتحرك نحونا، نحن قبل غيرنا، الثانى أن المظاهرات تحركت بطلب وموافقة رسمية، وهذا يعنى أننا لسنا بإزاء مؤامرة، بل فعل عادى يتم جهارًا.. نهارًا، ويعنى أيضًا أن النظام السياسى كان يمتلك ثقة كبيرة جعلته يوافق على التظاهر، لكن براءة البداية لم تستمر. المظاهرات مثل الحروب يمكن أن تبدأها وتتصور أنك قادر على إدارتها والتحكم فيها، لكن مساراتها ونتائجها ونهايتها تصبح قيد ظروف وعوامل وردود أفعال أخرى، لم تكن فى الحسبان ولا متوقعة.

فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 25 يناير، كان رجال الشرطة يحمون المظاهرة والمتظاهرين، بعضهم قدموا ورودًا للمتظاهرين، وكأننا فى فرح عام. كان رهان المتظاهرين على عموم الناس أن ينضموا إليهم. فى شبرا كانوا يهتفون: «يا أهالينا انضموا لينا».

مادة اعلانية

ويبدو أن فريقًا من المسؤولين تصوروا أن التظاهرة أقرب إلى ندوة تستمر ساعتين، حيث يقول المتحدثون ما يحلو لهم، ثم ينفضون، كلٌّ إلى طريق. ما لم يتوقعوه هو أن الذين نزلوا لا يريدون العودة دون تحقيق مكسب أو مطلب سياسى ما، يكون مُرضيًا، ويمنح الجميع أملا، وهناك مَن تعمدوا الاصطدام لخلق أزمة تتيح الاستمرار فى التظاهر، غير أن التكلس والعنجهية السياسية لدى صناع القرار أخذتهم، إلى حد التعامل مع الموقف بطريقة الرئيس مبارك: «خليهم يتسلوا». الغريب أن أمين عام حزب الأغلبية عقد مؤتمرًا صحفيًّا قال فيه بخيلاء واضح: «نحن شامخون»، وتم إلقاء الملف كله على كاهل رجال الشرطة. لقد خرجت بعض التحليلات على بعض القنوات المصرية وقتها تؤكد أن أى جهاز شرطة فى العالم، مهما كانت قوته، يمكنه أن ينهار بعد عدة أيام من الإنهاك المستمر فى شوارع المدن، مع شبان صغار، باختصار: لا بد من حل سياسى، لكنه لم يأتِ. العجز والفشل السياسى المطبق خذل الدولة والشرطة والمواطنين والمتظاهرين أيضًا. فى كل يوم يمر كان المتظاهرون يكسبون تعاطفًا فى الشارع، ولما تم الإعلان عن الاحتشاد ليوم الجمعة «جمعة الغضب»، تعامل الجهاز السياسى بمنطق لا أسمع ولا أدرى. كانت هناك مخارج سياسية عديدة، لكن فيما يبدو كان هناك فى الدائرة المحيطة بالرئيس مَن يقاتل بضراوة للحيلولة دون اتخاذ أى خطوة سياسية، وعلق الأمر فى رقبة الداخلية، ولا نعرف هل نصح وزير الداخلية أو طلب تدخل الدولة بحل سياسى أم لا، وهل انتبه بعض الساسة إلى ذلك أم عوّلوا على الداخلية فقط.

طوال حكم الرئيس مبارك كان التعويل على الشرطة فقط. ذات مرة، صرخ وزير الداخلية، محمد عبدالحليم موسى، بأنه هو وضباطه فى المواجهة مع الإرهابيين يقومون بتضحيات كبرى ويطهرون البؤر، ثم يجب أن يدخل الحزب والساسة بعدهم لبناء حياة سليمة تحُول دون تمدد الإرهاب ثانية، لكنهم لا يظهرون، ولا أثر لهم، ويلقون كل شىء عليه هو ورجاله. الحق أن ذلك كان دأب تلك المرحلة، عهد الخطوات والمبادرات السياسية ولّى منذ سنة ١٩٨١. الشىء الذى كان يتم أن بعض رجال الحزب كانوا يتسحّبون فى الظلام للتنسيق مع رجال جماعة حسن البنا فى دوائرهم، يحظون بأصواتهم، ويلبون لهم بعض المطالب، مثل تعيين بعض شباب الجماعة فى هيئات حكومية.

فيما بعد، خلال بعض التحقيقات، نهاية سنة ٢٠١١، تم الحديث عن اجتماعات وتنسيقات أمنية وخطط تم وضعها، لكن لم يرِد شىء عن حلول أو خطوات سياسية، وكان ذلك مطلوبًا وممكنًا فى البداية، حتى مساء الخميس ٢٧ يناير، لكن الغطرسة والعنجهية أو الغباء السياسى المطلق هو الذى ساد.

رئيس تحرير الجمهورية وقتها، الأستاذ محمد على إبراهيم، كتب مقالًا افتتاحيًّا بالعدد الأسبوعى- الخميس 10 فبراير ٢٠١١- طُرح العدد بالسوق الساعة السادسة مساء الأربعاء، كان المقال مرثية للنظام السياسى وكمية الغطرسة والعمى السياسى الذى حكمه. كان- رحمه الله- يعبر عن خداع كبير كانوا يعيشونه جميعًا، قُرئ المقال على نطاق واسع، واستغله البعض للسخرية والتهكم، لكن المقال كان مذهلًا فى صدقه والاكتشاف المتأخر للغطرسة السياسية.

يوم ٢٨ يناير، عقب صلاة الجمعة، شهد تحولًا رهيبًا، حيث لم نعد بإزاء مظاهرات سلمية ولا المناوشات العادية المعهودة فى المظاهرات بين الشباب وجنود الأمن المركزى ولا حتى عنف عادى، بل عمليات إحراق مُخطَّطة ومدروسة تفوق بمراحل عمليات حريق القاهرة، يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢. قائد قوات الأمن المركزى قال أمام المحكمة: «تم تكسيح الشرطة». كان الرجل مذهولًا رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة، حين كان يدلى بشهادته. تدمير بوابات السجون، وقتل الحراس، يحتاج تسليحًا وتجهيزات ضخمة. قتل عدد من كبار الضباط ليس مسألة سهلة ولا مغامرة مجرم، بل عمل أجهزة كبرى، وربما دول. سقف مبنى الحزب الوطنى كان مُفتَّتًا، والحديد به كان منصهرًا، بما يعنى استعمال تفجير شديد وليس زجاجات مولوتوف كما تردد.

لكننا لو قلنا إن العدوان كان على الشرطة فقط فإننا نهون من الأمر، فقد هُدمت وأُحرقت يومها منشآت أخرى، تتعلق بذاكرة وتاريخ هذا الوطن وليس جهاز الشرطة فقط، رغم أنه تحمل فاتورة باهظة جدًّا جدًّا.

- تم إحراق متحف الزعيم الوطنى مصطفى كامل، أمام قلعة صلاح الدين الأيوبى، ونُهبت كل محتوياته، التى تتعلق بالزعيمين الكبيرين مصطفى كامل ومحمد فريد، ولم يكن المتحف الوحيد. وقعت أحداث مماثلة فى المنصورة والمنيا. بعض الذين سعدوا بالحرائق زعموا أن مصطفى كامل هو الأب الروحى للحزب الحاكم!!!.

- جرت محاولات لاجتياح المتحف المصرى بالتحرير، وسُرقت بعض القطع منه. بعضها مفقود إلى اليوم.

- تم إحراق مكتبة المجلس الأعلى للصحافة، وهى مكتبة نادرة، انفردت بتوافر نسخ كاملة من بعض الصحف، ناهيك عن تقارير المجلس الأعلى للصحافة حول الممارسات الصحفية، وكانت بها كل الطلبات والموافقات والنقاشات حول الموافقة على إصدار كل الصحف التى صدرت منذ منتصف السبعينيات، كانت المكتبة فى مبنى الحزب الوطنى.

- احترقت بالكامل مكتبة المجالس القومية المتخصصة، وبها الأصول الخطية لتقارير وعمل اللجان منذ منتصف السبعينيات، وهى تقارير غاية فى الأهمية والخطورة. كانت اللجان تعمل بنزاهة شديدة وجرأة. الأعضاء كانوا غالبًا خارج السلك الوظيفى، ولم يكونوا ينتظرون شيئًا، ولا يخشون أحدًا، كان هَمّهم صالح هذا الوطن.

- كانت هناك محاولة لاقتحام مقر دار الكتب والوثائق القومية على كورنيش النيل، والتى تضم وثائق هذا الوطن، منذ العصر الفاطمى، لكن قوة البوابة والإجراءات المُحكمة حالت دون نجاحهم.

الإحراق على هذا النحو انحرف بالمظاهرات والثورة من الطابع السلمى والوطنى إلى حالة من الانتقام والتدمير فى ذاته ولذاته. التدمير للتدمير والانتقام من الجميع.

كثيرون ينظرون إلى ما جرى يوم 28 يناير باعتباره مؤامرة، لكن البعض يُعدونه ثورة. بعض الشباب سعدوا بما جرى، واعتبروه لحسابهم، وتبنوه، خاصةً تدمير مقار الداخلية، وراحوا يتباهون به، ويلوحون بتكراره مع كل أزمة، وكأنهم هم الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم، وتلك سذاجة كبرى، انتقصت منهم لدى قطاعات واسعة فى الشارع.

ما حدث يوم 28 يناير ليس مؤامرة، إننا نُهون منه لو اعتبرناه كذلك، هو أقرب إلى عدوان خارجى، بالمعنى الكامل، أولئك الذين اجتاحوا السيادة المصرية عبر أنفاق سيناء، دمروا وخربوا وسرقوا بعض ممتلكاتنا كمصريين، سرقوا أيضًا ماكينة وأوراقًا لتزوير بطاقات رسمية، هؤلاء أعداء، ويجب أن يُعلن عنهم.. مَن خطط لهم وموّلهم.. مَن ساعدهم هنا، ومَن سمح لهم بذلك؟. هذه أسئلة كلها مطروحة، ويجب أن تظل مطروحة، هناك مَن يتذرع بأن محاولة الإجابة تعنى اتهام الثورة أو إغضاب البعض، وأننا يجب أن نغض الطرف مراعاة لبعض «الأشقاء» أو «الجيران» تجنبًا لحساسيات بعينها، كل هذا غير مقبول.

بالتأكيد أن معظم المعلومات والحقائق موجودة فى مكان ما داخل الدولة، ولدى جهات بعينها، لكن ينبغى أن يمتد العلم العام إليها، ويعرف الرأى العام لنعرف مَن الذى أراد شرًّا بهذا الوطن، ولماذا. يجب أن نعرف تحسبًا لما هو قادم، ولنعرف ماذا حدث بالضبط.

الحديث ممتد.

نقلاً عن "المصري اليوم"