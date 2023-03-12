هل تكون هذه نهاية التوترات بين السعودية وإيران؟

يُعدّ الاتفاق الذى تمّ التوصّل إليه بين السعودية وإيران، بوساطة صينية، تطوّرًا مهمًّا بالنسبة للوضع الجيوسياسى الإقليمى، حيث تضمّن التزامًا غير مسبوق من الجانب الإيرانى باحترام سيادة المملكة وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية واستئناف التعاون الأمنى معها.

وإذا ما احترمت إيران التزاماتها بالفعل، فقد تُشكّل هذه الخطوة فرصةً حقيقيةً لتغيّر الوضع الحالى، إذ سيبشّر ذلك بمرحلة لم نشهد لها مثيلًا منذ عقود، وعنوانها السلام والازدهار الإقليميان.

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بالطبع، مازلنا فى بداية الطريق. سنحتاج لفترة يتم التركيز خلالها على بناء الثقة بين الجانبين وعلى اتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض بهدف ترسيخ الاتفاق. وقد يُشكِّك البعض فى موقف السعودية أو يعتبرون هذه الخطوة بمثابة تغيير لتوجّهها، ولكن من الواضح أن هؤلاء لم يطّلعوا على سياسة المملكة المُعلنة، فالاتفاق الذى أُبرم يوم الجمعة يتماشى تمامًا مع ما أدلى به سمو ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمجلة «ذى أتلانتيك»، قبل عام، حيث قال: «إننا نعتبر إيران بمثابة جارة لنا. إن حلّ المشاكل يصبّ فى مصلحة الطرفين، إلّا أنه يجب معالجة مخاوف المملكة الأمنية أولًا».

آمل حقًّا أن تكون هذه الخطوة فرصةً للنظام الإيرانى، فتسمح له بتركيز جهوده على بناء اقتصاد بلاده والاهتمام بشعبه، تمامًا كما تفعل قيادتنا هنا فى المملكة. إذا ما شهد البلدان نجاحًا باهرًا وعشنا فى سلام وازدهار، فستكون لذلك تبعات إيجابية لا بالنسبة للسعودية فحسب، بل للمنطقة بأكملها وحتّى العالم.

سيبقى المسؤولون السعوديون متأهِّبين ومتيقظين، كونهم يعرفون أن ما يتمّ الاتفاق عليه مع مسؤولى السياسة الخارجية الإيرانية قد لا يتماشى مع سياسات الحرس الثورى. نحن، فى المملكة، نعِى أننا لطالما كنا منطقيين وحملنا غصن الزيتون خلال فترة النزاع، ولكن المحاولات السابقة فشلت. لذا، فلنأمل من أجل مصلحة الجميع أن تنجح هذه المحاولة.

لن ينظر حتمًا بعض الخبراء المزعومين فى الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصورة الشاملة، فسيركّزون على دور الصين ويتساءلون عن سبب استبعاد الولايات المتحدة. ولا أعتقد أن الاستبعاد هذا يدلّ على انعدام ثقة، فالولايات المتحدة لا تزال أهم حلفاء السعودية الاستراتيجيين وأكثرهم رسوخًا، فطبيعة هذه المفاوضات تفرض، بهدف إنجاحها، إبقاءها سريةً وإجراءها من خلال وسطاء يقبل بهم الطرفان باعتبارهم عادلين وغير منحازين وليس لديهم تضارب مصالح. وتستوفى الصين هذه الشروط بشكل تام، إذ تتمتّع بعلاقات جيدة مع البلدين، وليس لديها تاريخ عدوانى أو استعمارى فى المنطقة، على عكس الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. وبالفعل، كونها من أكبر مستوردى النفط السعودى (1.75 مليون برميل يوميًّا)، فإن للصين مصلحة واضحة فى ضمان التدفّق الآمن لمنتجات الطاقة عبر إنجاز هذا الاتفاق.

فى حين أن التوتّرات بين السعودية وإيران لا تزال موجودةً، قد يُشكّل هذا الاتفاق بداية النهاية لمرحلة دموية دامت عقودًا.

نقلاً عن "المصري اليوم"