اللغة العربية والذكاء الاصطناعى

يمر العالم اليوم بمرحلة مفصلية فى تكنولوجيا المعلومات. مرحلة الذكاء الاصطناعى. قد تتمحور حولها كثير من الصراعات لامتلاك هذه التكنولوجيا المرعبة. حيث تتفوق فيها الروبوتات على مبتكريها. سرعة وأداء.

تعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بشكل جوهرى على اللغة التى تتعامل معها وبها. فهل ستكون اللغة العربية - بخصوصيتها الفريدة - حاضرة؟.. لتفيد وتستفيد.

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منذ حوالى عشرين عاما عكف الدكتور نبيل على، رائد تعريب الحاسبات، على بحث وتطوير الوسائل اللازمة لتعامل اللغة العربية مع متطلبات الذكاء الاصطناعى المستقبلية.. لم تسعفه المتطلبات المالية اللازمة لاستمرار المشروع.. ثم وافته المنية عام ٢٠١٦.. وما أشد الحاجة اليوم لاستكمال هذا المشوار وتطويره حتى تأخذ اللغة العربية مكانتها بين اللغات الأخرى فى سباق الذكاء الاصطناعى.

وكان للدكتور نبيل على.. رحمة الله عليه.. مقولة مشهورة:

لن يطوع التكنولوجيا الحديثة للتعامل باحترام مع اللغة العربية والناطقين بها إلا أبناؤها.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر.. وكما تسعفنى الذاكرة.. هذه بعض ما شمله مشروع الدكتور نبيل على وفريقه المميز المكون من مبرمجين ومطورى برامج ومحللى نظم ولغويين بقيادة تلميذه الشاب النابغة تامر.. الذى يعرف كل تفاصيل هذا المشروع العملاق:

الفهم الآلى للغة

فك غموض اللغة والالتباسات.

معضلة التشكيل وفهم الكلمة.

المعنى والدلالة.

القواعد: نحو وصرف.

المحلل الصرفى.

طول الجملة.

شكل الحرف والخطوط.

الفصحى والعامية.

اللهجات وتمييز الأصوات.

الترجمة الآلية المقبولة.

ولإنشاء هذه الوسائل كان لابد من تجهيز قواعد بيانات ذكية يسهل التعامل معها.. والتى اشتملت على سبيل المثال أيضا على:

المعاجم/ المترادفات/ الأضداد.

الصيغ الثابتة (كلاشيهات).

أقوال وأمثال.

محسنات بديعية.

تراجم موثقة.

يرى الدكتور نبيل على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى سيكون لها تأثير مباشر فى مجالات عديدة.. بجانب البحث الذكى عن المعلومات.. أمثلة لذلك:

التعلم والتعليم: من إعداد المدرس وإعداد الدرس إلى التعامل مع الطلبة.

توليد الأسئلة.

التصنيف.

التلخيص.

الترجمة.

أتمنى أن نلحق بقطار الذكاء الاصطناعى بلغتنا العربية.. وألا نترك مسؤولية مشاركتها الفعّالة لغير أبنائها والناطقين بها.. فتبقى دائما منقوصة.

نقلاً عن "المصري اليوم"