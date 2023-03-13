باخموت أو ستالينجراد أوكرانيا

لا أدرى عما إذا كانت مدينة «باخموت» الأوكرانية سوف تكون لا تزال صامدة ساعة نشر هذا المقال، بعد أن جاءت آخر الأنباء بأنها باتت واقعة تحت الحصار الروسى الكامل ومن جميع الجهات الجغرافية. المدينة التى يُجمع المحللون والمراقبون على أنها ليست لها أهمية استراتيجية فى مسار الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإنها أصبحت ذات قيمة رمزية وسياسية كبيرة للطرفين، ومن ثَمَّ باتت وقائعها تشابه عملية قاسية لعض الأصابع متبادلة بين طرفين بالتأكيد غير متكافئين حول أى منهما سوف يتراجع. ولا أدرى لماذا كان الإلحاح كبيرًا على الذهن فى تذكُّر مدينة ستالينجراد الروسية السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية، التى أصبحت أسطورة للحرب والفداء وعض الأصابع فى تاريخ الحروب كلها وليس الحرب العالمية الثانية فقط. وساعة حدوث النصر الروسى بعد حصار ألمانى دام ستة شهور من ٢١ أغسطس ١٩٤٢ إلى ٢ فبراير ١٩٤٣، وكان النصر فيها بداية العد التنازلى لوجود ألمانيا النازية، فلم تعرف ألمانيا من وقتها إلا التراجع. المعركة الطاحنة خلّدتها كتب وأفلام وروايات كثيرة، وظل الاسم شهيرًا رغم تغيُّر اسم المدينة لأكثر من مرة (فولجوجراد اليوم)؛ وفيها جرى تدمير الجيش السادس الألمانى، وأسر مئات الألوف من الألمان، وفى التاريخ الروسى/ السوفيتى كانت المعركة تاريخية بكل المعايير فى تاريخ الحروب. باخموت لا يمكن مقارنتها بستالينجراد نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه الأخيرة، حتى إن النصر فيها كان مع معركة «العلمين» فى مصر هما نقطة التحول الكبرى لصالح الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية.

رغم هذا الفارق بين المدينتين، فإن هناك إصرارًا كبيرًا على المواجهة فيها، حتى ولو سقط فيها الكثير من الضحايا على الجانبين. وجه الشبه بين المدينة الروسية وهذه الأوكرانية هو أن أسوارها، التى ظلت صامدة لحوالى ستة شهور، عبّرت عن صمود بطولى أصر فيه الأوكرانيون- رغم اعتراضات القيادة العسكرية- على البقاء لحرب مواجهة أولًا مع القوات الروسية، تُستخدم فيها الدبابات والمدافع، ثم حرب مدن ثانيًا يصل فيها الالتحام يدًا بيد. الحرب صارت استنزافًا كبيرًا للقوات الروسية قدر ما بين عشرين وثلاثين ألف قتيل، غير مَن هم أكثر منهم من الجرحى، مع تدمير أعداد كبيرة من المُعَدات؛ وفى داخل شوارع المدينة وحواريها يصبح الجنود صيدًا كبيرًا للقوات المدافعة. حرب المدن دائمًا من أصعب أنواع الحروب حينما تكون الرؤية والمعرفة لصالح القوات المدافعة، بينما يغم النظر على القوات المهاجمة. هكذا كان درس ستالينجراد حينما استطاع قناص واحد أن يقتل ٢٠٠٠ من الغزاة. وبسببها أيضًا جرى انقسام فى القيادة العسكرية الألمانية بين الاستمرار فى الهجوم أو التراجع لبناء جيش آخر. جرى مثل هذا الانقسام بين قيادة قوات فاجنر المرتزقة والقيادة العامة الروسية حينما شكا علنًا من نقص الذخيرة، وحمّل المسؤولية للقيادة العسكرية الروسية. لماذا تأخرت الذخيرة على جيش الدولة العظمى الثانية فى العالم؟. غير معلوم، ولكن ما حدث لا يختلف كثيرًا عن تاريخ الحرب منذ بدايتها عندما ظهر الكثير من عدم الكفاءة فى الإمداد والتموين وتوصيل الذخيرة فى موعدها وبالقدر المطلوب.

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الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية ربما قامت على جعل مدينة باخموت صيدًا كبيرًا للقوات الروسية؛ فالمدينة نفسها، التى يبلغ عدد سكانها ٧٠ ألف نسمة، لم يعد موجودًا فيها إلا أربعة آلاف من المدنيين فقط لا غير، ومنهم عدد قليل من الأطفال. الإمداد والتموين على الجانب الأوكرانى لا يبدو أن به مشكلة، أو معضلة خطيرة، وبشكل ما، وحتى بعد إغلاق كافة منافذ المدينة، فإنها لا تزال مستمرة فى المقاومة. النتيجة التى يبدو أن القيادة الأوكرانية تسعى إليها هى أنها تريد استخدام المدينة فى تعطيل «هجوم الربيع» الروسى لأطول مدة ممكنة، بحيث تمنح أوكرانيا الفرصة لاستيعاب فيض التسليح الغربى الجديد والتدريب عليه لكى يكون قلب الهجوم الأوكرانى المضاد. وبقدر ما تحتاج الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية لوقت للاستيعاب، فإن إدماج الدبابات الروسية، التى جرى الحصول عليها أثناء العمليات العسكرية السابقة، معها فى منظومة عسكرية واحدة لا شك سوف يحتاج وقتًا. سوف يُكتب فى التاريخ أن معركة باخموت دارت حول امتصاص الطاقة الهجومية الروسية، حيث كان الهدف من التضحيات الأوكرانية الكبيرة، التى أظهرت استعدادًا أوكرانيًّا لكى تكون مدينتهم مثل ستالينجراد، حتى ما لم يأتِ على ألسنتهم اسمها فى أى وقت. فى يوم ما ليس ببعيد، سوف يجرى لـ«باخموت» ما جرى لـ«ستالينجراد» من روايات وأفلام، والتاريخ دائمًا فيه الكثير من العجب.

نقلا عن "المصري اليوم"