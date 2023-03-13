هل يستحق هاني شنودة التكريم؟

في مساء الأربعاء الماضي تلقيت رسالةً تحوي رابطًا عن حفلة أقيمت لتكريم هاني شنودة، فتبادر لذهني أن البعض قد يتساءل: هل فعلاً هاني شنودة يستحق هذا التكريم؟

قبل الجواب؛ في البداية لا بد من إيضاح قيمة الموسيقى والتي تُعتبر أكثر الفنون قدرة على الانتشار دون أن توقفها حدود لغوية أو قناعات بين الشعوب لذلك يعتبرها البعض أهم الفنون. فمثلًا الباحث مايكل هارت في كتابه (المئة الخالدون) عن المئة الأكثر تأثيرًا على الشعوب عبر التاريخ فقد وضع أول الفنانين بيتهوفن الموسيقار مباشرةً بعد السياسيين والعلماء، فجعل بيتهوفن في مكانة تسبق الرسام مايكل أنجلو والشاعر المسرحي شكسبير.

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تكمن المشكلة في عالمنا العربي في أنه يوجد خلط بين الموسيقار الذي يصنع ويبتكر ويؤلف مقطوعات موسيقية - وهم قلة - والملحّن الذي يُلحّن الأنغام تماشيًا مع إيقاع الحروف ومعاني الكلمات؛ لذلك يقول المفكّر فؤاد زكريا في كتابه (التعبير الموسيقي) بأنه ليس لدينا في الشرق فن موسيقي بالمعنى الصحيح الذي يستطيع أن يعتمد على ذاته دون الحاجة للاعتماد على فن آخر مثل الشعر أو الرقص، فأغلب الأعمال الموسيقية لدينا هي ألحان لكلمات وليست موسيقى صافية، لكن في نظري من هؤلاء الموسيقيين "القلة" الذين يقدمون موسيقى صافية حقيقية هو هاني شنودة.

قبل الحديث عن هاني شنودة الموسيقار، سوف أُلخّص دراسة للدكتور كريم الصيّاد تحمل مقارنة بين الموسيقيين عمر خيرت وعمار الشريعي - وأنا اتفق مع ما انتهى إليه الباحث في هذه الدراسة - وذلك بأن موسيقى عمر خيرت بعد أن بلغ مرحلة النضج هي موسيقى حسيّة تُخاطب الحواس البسيطة كالسمع والحواس المركبة كالحركة ويبرز ذلك عندما قام بتلحين باليه شهيرة (العرافة والعطور الساحرة). أما عمار الشريعي فإن موسيقاه عقليّة لا تخاطب المشاعر، بل تخاطب العقل كنهج (بيتهوفن) الذي كان أصمًا لا يسمع الأصوات لكنه كتب وألّف سيمفونيات تُجسّد الثورات والأفكار في زمنه. فمع موسيقى بيتهوفن أنت لا تطرب لكن تتأمل وتفكر، فعلى هذا النهج كانت أعمال الشريعي. فمثلًا في تتر البداية لمسلسل (دموع في عيون وقحة) والتي تحكي قصة (جمعة الشوّان) في خضم صراع المخابرات المصرية والإسرائيلية، يُقدّم التتر قصة المسلسل في إيقاعات تُلّخص معاناة بطل القصة من الفقر والحاجة في حياته الشخصية والبطولة والمواجهة في عمله الاستخباراتي في ذات الوقت عبر لحنٍ معقد التركيب، ولذلك كان الشريعي الموسيقار الذي يقدم حفلات نصر أكتوبر التي تحكي ملحمة الحرب.

بالرغم من أن شنودة في بداياته كان زميلًا لعمر خيرت في فرقة Les Petits Chats (القطط الصغيرة) وكانت الفرق الموسيقية في ذلك الحين تضم أبناء الطبقة المتعلمة؛ فخيرت مثلًا عمه أبو بكر خيرت موسيقار كبير وهو مؤسس المعهد الموسيقي في مصر، وكان ابن الأديب توفيق الحكيم واسمه إسماعيل الحكيم يقود فرقةً منافسة اسمها (بلاك كوتس)، إلا أنه توفي باكرًا وكان نجيب محفوظ في مذكراته يقول عنه: "لو عاش إسماعيل لكان موسيقارًا كبيرًا".

في نظري أن هاني شنودة أقرب لعمار الشريعي بموسيقاه العقلية التي ترسم الأفكار أكثر من أن تداعب الحواس، مثلًا تتر فيلم (المشبوه) ترسم الموسيقى شخصية ملاحقة من العدالة على إيقاع سريع تعكس حالة المطاردة وتسارع الأحداث في حياته، وفي تتر (شمس الزناتي) الموسيقى تعكس حيرة الفرقة المقاتلة في مواجهتها لتحديات مستجدة عليها، وفي فيلم (الحريف) تتشكل موسيقى بإيقاع بطيء تعكس التأمل في شخصية بطل القصة الذي يحاول تجاوز الإحباط والفشل الذي يطارده.. أخيرًا الجواب: نعم، بالطبع يستحق شنودة هذا التكريم حتى لو كان متأخرًا لكن السؤال: لماذا لا يُكرّم - في الغالب - الموسيقار العربي ما لم يكن مطربًا؟!

نقلاً عن "الرياض"