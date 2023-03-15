"الوعد الزائف" للذكاء الصناعي

كلمتا "الوعد الزائف" هنا كانتا جزءا من عنوان مقال مثير في صحيفة النيويورك تايمز قبل أيام، كتبه ثلاثة أكاديميين بقيادة نعوم تشومسكي كتعليق على الضجة التي أثارها آخر تطورات الذكاء الصناعي وهو تطبيق المحادثة أو الدردشة عبر محول آلي مدرب يسمى ChatGPT والذي ظهر قبل حوالي أربعة شهور، يقدم للسائل إجابات فورية عن أي موضوع وبإسهاب، وبالطبع تختلف جودة الأسلوب وكم المعلومات وصحتها حسب الموضوع، وهي نقاط ضعف أتوقع تجاوزها قريبا في المراحل القادمة. لماذا كل هذا الصخب بينما نحن نعيش كل يوم منذ حوالي عشرين عاما تطورات رائعة في مجل الذكاء الصناعي أيضا أصبحت جزءا هاما في حياتنا، ولا نتخيل العيش بدونها، من محركات البحث إلى خرائط غوغل إلى الترجمة الفورية، وغيرها؟

السبب أن هذا التطبيق الجديد يعتبر قفزة هائلة في ما يعرف بتعليم الآلة التي هي جوهر الذكاء الصناعي منذ انطلاقة هذا العلم في خمسينيات القرن الماضي، ببطء كما هو متوقع، حيث لم تظهر أول تطبيقاته العملية بشكل واضح إلا بعد أكثر من أربعة عقود، بعد تجاوز العقبتين الرئيسيتين اللتين هما الآن عماد هذه الثورة، وهي القدرة التخزينية الكبيرة للبيانات، والعمود الآخر السرعة المطلوبة لتفعيل الاستفادة من تلك المعلومات الضخمة المخزنة، حيث تضاعفت السرعة الحاسوبية لمستويات مذهلة. ومع بداية الألفية الثالثة كانت الانطلاقة الكبرى حيث أصبحت تطبيقاته الذكية في كل مكان كما نراها ونستخدمها كل يوم.

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فكرة تبادل الحديث الفوري والدردشة مع آلة وعن أي موضوع مهما كان تعقيده تعني أن تلك الآلة أصبحت تفكر مثل الإنسان. مقال تشومسكي ورفاقه كان تشكيكهم في تلك الجزئية المتعلقة بالآلة أن تكون قادرة على التفكير والإبداع كما هو عقل البشر. تعرض المقال لنقد حاد وأيضا لإعجاب مفرط من البعض، كما هو ديدن معظم ما يكتبه تشومسكي منذ حوالي السبعة عقود، ليس فقط في نقده الحاد ضد أميركا حكومة وإعلاما ونظام شركات بل حتى في نظرياته وآرائه العلمية، يثير دوما جدلا كبيرا.

مثل هذه التطورات في عالم الآلة جزء من الثورة الصناعية الأولى التي بزغت منذ حوالي القرنين، وثورة التكنولوجيا االحالية امتدادا لها، والتي اخترقت حياتنا اليومية بشكل أعمق منذ عقدين، ويزداد حضورها يوما بعد يوم.

قد لا تحل هذه البرامج بالكامل محل البشر من حيث الإبداع والابتكار والأحاسيس والوجدان، لكنها بلا شك ستجعل الحياة أسهل من خلال اختصارها للوقت والجهد والرفع من كفاءة أدائنا لمهماتنا الحياتية ورفع جودتها في كل المجالات وعلى رأسها الصحة. سرعة انتشار المعلومة وسهولة الوصول لها تسرع من الإنجازات العلمية في كل المجالات، لذا أتوقع أن يتغير شكل النظام التعليمي برمته خلال العقود القليلة القادمة، ومعه أيضا أنظمة أخرى لا حد لها.

ومع كل تطور تظهر تخوفات مثل ما يحدث الآن مع هذا التطبيق وغيره، فلكل آلة ابتكرها الإنسان جوانبها السلبية الهامشية التي لا تقارن مع إجابياتها العظيمة، كما هي السيارة والطائرة في منتجات الصناعة التقليدية، وفي كل تطبيقات الإنترنت وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي التي تبدو مرعبة للبعض، لكنها بيننا بل جزء من حياتنا شئنا أم أبينا، ولن يجدي التباكي والصراخ عن جانب سلبي هنا وهناك. تطبيق الدردشة هذا خلق جدلا كبيرا في جامعات أميركا حيث التخوف من أن يصبح وسيلة سهلة للغش بين الطلاب والباحثين.

في رأيي المتواضع أن الوعد ليس زائفا كما قال تشومسكي، مع الاحترام لسجله الأكاديمي الحافل، وهو الآن في سن 94، بل هناك الكثير والكثير المتوقع حدوثه في مجال هذه الثورة التكنولوجية المعلوماتية الرائعة، وخلال المستقبل القريب جدا. فقط نتأمل ما حدث لنا خلال عقدين وكيف أصبحت هذه الأجهزة الصغيرة بأيدينا تختصر لنا المسافات والمشقات. هل لنا أن نتخيل حياتنا بدونها، وكيف عشنا كل تلك السنين قبل ابتكار العقل البشري لها؟ ومع كل هذه سنبقى نسميها تطبيقات "ذكاء صناعي أو اصطناعي" ويبقى الذكاء الفطري العبقري لبني البشر، أو بالأحرى لجزء صغير جدا منهم.

نعم العقل البشري يبقى رائدا فهو من ابتكر كل هذه الإنجازات العلمية العظيمة وهو الذي سيواصل الدفع بها لآفاق جديدة.