الصين تكشف قوّتها أمام العالم

لا يسعني إلا وأن أتقدّم بالتهنئة - ولو على مضض - إلى جمهورية الصين الشعبية على نجاح وساطتها في التوصّل إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. إنه إنجاز مهمٌّ بحقّ، بالرغم مما يحمله من مخاوف للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إنجازٌ لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية أي دورٍ فيه؛ ونحن الملومون.

لا يزال من السابق لأوانه تقييم نتائج هذه الاتفاقيّة. وبينما قضت إدارة بايدن وقتًا طويلًا في عزل المملكة العربية السعودية وغيرها في الشرق الأوسط، واصلت الصين بناء علاقات متينة لها هناك. لقد أظهرت الصين للعالم مدى القوّة التي تمتلكها، والادعاء الأمريكي بغير ذلك لا يعدو كونه حماقة صِرفة، بل هو غاية في الخطورة.

مادة اعلانية

ومن يستطيع لوم الصين على مساعيها لاقتناص هذا الدور؟ شهرًا بعد آخر، تتفاقم حدّة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، ويزداد اتساع الهوّة في العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية (وبعض حلفائنا الآخرين في الشرق الأوسط). لقد أرسلت إدارة بايدن وبعض أعضاء الكونغرس إشارات واضحة مفادها ضرورة انصياع المملكة العربية السعودية لإملاءاتهم، وإلا! هذه ليست بالطريقة الأمثل للتعامل مع حليف مهم ورئيسي لأمن المنطقة. من الضروريّ الحفاظ على العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وينبغي تعزيز متانتها، ولكن يبدو أن إدارة بايدن قد ضلّت طريقها في الشرق الأوسط.

لا يمكن تجاهل أهمية الروابط الاقتصادية للصين في المملكة العربية السعودية، فالصين من أهم الدول التي تشتري النفط السعودي، وهي بالتأكيد بحاجة لضمان المرور الآمن لذلك النفط من المملكة العربية السعودية وغيرها في المنطقة إلى الصين، كما تتمتع الصين بنفوذ كبير في إيران، وتشغل حيّزًا مهمًا في الاقتصاد الإيراني. وبينما انشغلت إدارة بايدن والكونغرس في الشكوى من أسعار النفط، وجّهت الصين اهتمامها لتعزيز علاقاتها مع المملكة. لقد أدركت إيران هذه الحقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية والصين؛ فهل كانت إدارة بايدن غافلة عن هذا الأمر؟

من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، لا يمكن لأحد لومها على اتباع هذا النهج، فالشاغل الأكثر أهمية للقيادة السعودية هو حماية شعبها، وأصولها. وقد رسمت القيادة السعودية مسارًا جديدًا للمملكة. ولا يقتصر الأمر على النطاق وحسب، بل يجري تنفيذه على الأرض، والتقدم سريع وحقيقي. كان أمام المملكة العربية السعودية خيار انتظار الولايات المتحدة التي واصلت غموضها بشأن موقفها من إيران، وسياستها التي بدأت بالابتعاد عن المنطقة والتخلّي عن دعمها الحقيقي للسعودية وغيرها من الدول أمام التهديدات الإيرانية. هل تستطيع المملكة العربية السعودية وغيرها في المنطقة مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف موثوق به؟ لم يعد الأمر مؤكدًا، وهم ليسوا مخطئين.

ما الذي يعنيه هذا التقارب بالنسبة للاتفاقيات الإبراهيمية وإسرائيل؟ من السابق لأوانه الجزم في الأمر. وفي الوقت الراهن، ينبغي علينا الابتعاد عن التكهنات الرهيبة بانتهاء الاتفاقيات الإبراهيمية، أو أن المملكة العربية السعودية ستمتنع نهائيًا عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ فالاتفاقيات الإبراهيمية والعلاقة المحتملة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ليست الموضوع اليوم. يمكننا اتخاذ الإمارات العربية المتحدة أنموذجًا لفهم إمكانية وجود علاقة قوية ومتنامية بين إحدى الدول وإسرائيل، مع وجود علاقة دبلوماسية مماثلة لها مع إيران. لقد تحلّت القيادة الإماراتية بالذكاء والحذر والواقعيّة في إدارة كلتا العلاقتين. أما النهج الذي نشهده اليوم بين السعودية وإيران ليس مقاربة جديدة، حيث نادى به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ بعض الوقت، ولكن الصين (وليس الولايات المتحدة الأمريكية لسوء الحظ) هي صاحبة الفضل في إحياء هذا النهج. من وجهة نظر سعودية، لا يعدو الأمر كونه دبلوماسية واقعية لحماية المملكة وخططها.

عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يجب التذكير بأنه قبل 24 ساعة فقط من الإعلان الإيراني السعودي، صدرت أنباء عن مطالب سعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويبقى الزمن وحده كفيلًا بتحديد مدى واقعيّة هذا المطالبات، أو قابليتها للتحقق. وفي الوقت الراهن، لا توجد أي ارتباطات بين الاتفاق السعودي الإيراني من جهة والاتفاقيات الإبراهيمية أو إسرائيل من جهة أخرى، يتعلق الأمر باحتياجات المملكة العربية السعودية وأهدافها، فضلًا عن أهداف إيران والصين واحتياجاتهما أيضًا. يجب أن يتجه التركيز الإسرائيلي الراهن على التهديدات الإيرانية المستمرة، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها الإرهابيين. ولن تغفل المملكة العربية السعودية عن التهديدات المحتملة لها من إيران. إنهم يفهمون ذلك جيدًا. ولا يستند هذا الاتفاق من قبل المملكة على الأماني المتفائلة.

يجادل البعض بأن القصد منه هو توجيه صفعة لإدارة بايدن. وبينما لا يصبّ استبدال الدور الأمريكي التقليدي بالصيني في مصلحة إدارة بايدن، إلا أن الاتفاق لا يشكل صفعة مباشرة في وجهها، حتى ولو كانت خطوة مفاجئة لها. على أي حال، إذا لم تستعد إدارة بايدن سيطرتها الكاملة على الشرق الأوسط، فقد نجد المزيد من المفاجآت غير السارة والتي لن تصب في مصلحة الولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين، من المحتمل جدًا أن نجد تفاقم حجم الدور الصيني وازدياد أهميته في الشرق الأوسط. تتطلع الصين إلى اغتنام فرصة كبيرة لها في الشرق الأوسط، ولها كل الحق في ذلك، ولا ترى الصين ضيرًا في احترام المملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط، كما أنها لا تهدد بقطع مبيعات الأسلحة للسعودية، ولا تقدّم مطالب غير واقعية من السعودية، ولا تعاملها بصفتها شريكًا غير ذي أهمية. الأمر الآن متروك لإدارة بايدن لمعرفة ما إذا كان بإمكانها العمل مع الصين لتحويل تدخّلها في الشرق الأوسط إلى مشاركة إيجابية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

من الأفضل أن تتخذ إدارة بايدن مقاربة دبلوماسية واقعية. علينا إصلاح ما أمكننا، والتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا والمنافسين وغيرهم حيثما أمكن، وأن نفعل ذلك بكل حذر وترقّب لأي فرصة وتهديد وإمكانية. لا تستحق أمريكا وحلفاؤنا في الشرق الأوسط أقل من ذلك.

* شغل جيسون دي غرينبلات منصب مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيسدونالد ترمب، وهو مؤلف الكتاب الذي نال استحسانًا كبيرًا بعنوان: "على خطى إبراهيم" (In the Path of Abraham).