مستقبل إفريقيا.. مؤشرات القلق والتفاؤل

غالبًا ما تكون وجهات النظر الخاصة بإفريقيا متأثرة إما بأفكار مسبقة أو مفاهيم خاطئة، أو تكون مشوبة بالتفاؤل العاطفى، جميع الأمور التى قد تؤدى إلى الوصول لاستنتاجات خاطئة أو غير دقيقة فيما يتعلق بالقارة السمراء. لقد صور المتشائمون القارة على أنها قضية خاسرة، بينما وصف اليوتوباويون مستقبلها بأنه وردى لا محالة.

مؤشرات مقلقة

تجرى المنافسة بين دول العالم اليوم فى وقت كثرت فيه الصدمات وأصبحت متلاحقة. فقد أصبح مصطلح «الأزمات المتعددة» هو المصطلح الرائج، المعبّر عن: الآثار المتتالية التى أعقبت التعافى من جائحة كورونا، والحرب فى أوكرانيا، وحتى الوضع فى إفريقيا. فلا يمكن إنكار تأثير هذه الأزمات على تقدم القارة، وأن لها تبعات ممتدة، وتظهر فى المؤشرات التالية: وصل 30 مليون إفريقى إلى حد الفقر المدقع فى عام 2021، بينما فقد 22 مليونا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

مادة اعلانية

ومن المتوقع أن تؤدى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة فى أوكرانيا إلى إضافة أربعة ملايين إفريقى جدد إلى حد الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2023. تشير التقديرات إلى أن القارة السمراء قد تخسر فى المتوسط ما بين 5 و15٪ من ناتجها الإجمالى المحلى بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن تتسع فجوة التمويل المناخى لإفريقيا لتصل إلى 1.2 تريليون دولار أمريكى من الآن وحتى عام 2030.

غير أن نقص الغذاء، بسبب الجفاف والتصحر، أصبح يمثل مشكلة متزايدة. مازالت الواردات تتقدم الصادرات بالقارة، خاصةً فيما يتعلق بالسلع المصنعة. ولاتزال تكلفة التجارة بين الدول الإفريقية أعلى من تكلفة استيراد المنتجات من خارج القارة. تضاعف المديونيات المتفاقمة على القارة، ووصولها إلى نقطة حرجة فى العديد من البلدان الإفريقية، حيث استنفدت فوائد الديون ما يصل إلى 59.9٪ من إجمالى الناتج المحلى فى بعض هذه البلدان.

تجاوز معدلات التضخم بإفريقيا متوسط معدلات التضخم الدولية، مما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة داخل دول القارة. محدودية الأراضى الصالحة للاستخدام بسبب الافتقار إلى البنية التحتية أو المياه الكافية. فى حين أن النمو السكانى فى إفريقيا يصل إلى مستويات عالية جدًا، ولايزال 50٪ من السكان تحت عمر الـ25 سنة.

لايزال الصراع المسلح والإرهاب يمثلان مشكلة عظمى يعانى منها عدد كبير من البلدان الإفريقية، ما يثير تساؤلات جدية حول الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول القارة.

ومع كل هذه التحديات الضخمة الواضحة، فليس من المستغرب أن الأمل فى «نهضة إفريقيا»، والذى ساد فى السنوات الخمس عشرة الأولى من بداية هذا القرن، قد تبدد بلا رجعة. ومع ذلك لا يمكننا التسليم بتبدد هذا الأمل، فعلى الرغم من تلك التحديات الكثيرة وغيرها التى تواجه الدول الإفريقية، إلا أنه هناك فرصا وفيرة عديدة أمام نفس الدول.

فرص واعدة

فى عام 2022 وحده، تمّ عقد قمم شراكة إفريقية مع الاتحاد الأوروبى، وتركيا، واليابان، والولايات المتحدة. وخلال هذا العام الجارى، من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الشراكات مع روسيا والهند. ومن الممكن اعتبار دبلوماسية الشراكات هذه انعكاسًا للاهتمام العالمى الموجه إلى إفريقيا. وإلى جانب ذلك، قام وزير الخارجية الصينى الجديد بأول رحلة خارجية له بعد تعيينه إلى إفريقيا.

إذا وضعت هذه النقاط إلى جانب بعضها البعض فهى تشير إلى أن إفريقيا مرغوبة للغاية. تعد القارة السمراء هى مستودع لأكثر المعادن والموارد رواجًا فى العالم، وتزيد عائدات الاستثمار فى هذه السوق عن المتوسطات العالمية. ومع ذلك فهى سوق لا تعود منافعها على ما يقرب من 1.5 مليار شخص، قابلين للزيادة، بصورة كافية. علاوة على ذلك، فإن الدول الإفريقية تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة والتى يمكن أن تجعل من القارة أهم سوق مشتركة للسلع والخدمات حول العالم.

وربما كان الأهم من ذلك أن هذه الدول الإفريقية يُنظر إليها على أنها حيادية فيما يخص صراع القوى العظمى المستمر. وبالتالى فهى دول يمكن لها كسب أو خسارة حلفاء جدد. على الرغم من آثار جائحة كوفيد- 19 فقد بلغ النمو الاقتصادى الإفريقى 4.8٪ فى عام 2021، مما يعنى أن الانتعاش كان على قدم وساق. إلا أنه ووسط التحديات الكبيرة التى فرضتها الحرب فى أوكرانيا، فقد انخفض إجمالى نمو الناتج المحلى لإفريقيا إلى 3.8٪ فى عام 2022.

ومع ذلك وعلى الرغم من تباطؤ النمو، فقد سجلت 53 دولة إفريقية نموًا بالعام الماضى. ومن المتوقع، على مدى العامين المقبلين، أن تتفوق إفريقيا على بقية دول العالم من ناحية النمو الاقتصادى، حيث من المنتظر نمو متوسط إجمالى الناتج المحلى بإفريقيا حوالى 4٪ فى عامى 2023 و2024، وهو أعلى بكثير من المتوسطات العالمية المتوقعة فى خلال نفس العامين والبالغة 2.7٪ و3.2٪ على التوالى.

ومن المتوقع أن تسجل اقتصادات الدول الإفريقية الخمس الأولى، والتى كانت هى الأعلى قبل جائحة كوفيد، أكثر من 5.5 ٪ فى المتوسط بعامى 2023- 2024. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو اقتصادات ستة بلدان إفريقية أخرى بمتوسط 6.5 إلى 9.5٪ فى الفترة 2023-24.

تفاؤل حذر

يقوم التفاؤل الحذر بشأن الأداء العام للقارة على أربعة افتراضات، أعتقد أنها ستكون صحيحة.

1- الشباب الإفريقى

يتعلق أكبر سبب للتفاؤل فيما يخص القارة السمراء بشبابها، حيث تعد القارة موطنًا لنحو 1.3 مليار شخص، أى حوالى 17٪ من سكان العالم، 40٪ منهم دون سن الخامسة عشرة، مما يجعلها إلى حد بعيد القارة الأكثر شبابًا بالعالم من الناحية الديموجرافية. وعلى الرغم من أن هذا يشكل تحديًا من ناحية، لكن من ناحية أخرى يوفر هذا الجيل الشاب فرصة لا تضاهى لقارته.

ويبدو ذلك جليا فى مجال الشركات الناشئة الإفريقية وحالة رأس المال الاستثمارى فى القارة، ففى عام 2022، تم جمع 6.5 مليار دولار من إجمالى تمويل رأس المال الاستثمارى حول العالم بإفريقيا. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 8٪ عن عام 2021. وقد شهدت المنطقة السمراء أعلى نسب نمو فى تمويل رأس المال الاستثمارى اعتبارًا من عام 2021. وقد شارك أكثر من 1150 مستثمرا فى النظام البيئى بالعام الماضى، ويمثل هذا زيادة بنسبة 29٪ عن العام الذى سبقه.

لا تقتصر قصص النجاح كلها على مجال التكنولوجيا المالية وطرق الدفع والتجارة الإلكترونية، لكن تشمل قصص النجاح أيضًا ما يلى: - فى مصر، تساعد الشركات الناشئة الناجحة المزارعين على زراعة محاصيل أفضل وتقليل الفاقد أثناء النقل. - فى تونس، تم بيع شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعى لتشغيل النقل إلكترونيًا والتنبؤ بتفشى الجراد، إلى شركة بيونتك BioNTech مقابل 680 مليون دولار.

- ذهبت أكبر سلسلة تمويل بعام 2020 إلى شركة كينية ناشئة توفر الحصول على الطاقة المتجددة فى المناطق الريفية. وهكذا، فإن براعة الشباب الإفريقى لا تعرف الحدود. فعندما ألقى نظرة على الشباب فى إفريقيا، ولا سيما كل تلك العقول الشابة والرائعة والتى تعمل فى مجال الشركات الناشئة، أرى تجسيدًا حقيقيًا لعبارة «هناك حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا».

2- منطقة التجارة الحرة

أما فيما يتعلق بالتجارة، فهناك ميل إلى استنكار الوتيرة البطيئة التى تتبعها المفاوضات بشأن معاهدة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية. لكن الحقيقة هى أن الوتيرة كانت مستمرة وثابتة كما يتضح من النقاط التالية: - منذ دخول معاهدة التجارة الحرة حيز التنفيذ بمايو 2019، وافقت الدول الإفريقية الأعضاء على تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 88٪ من بنود التعريفة الجمركية الأصلية تدريجيًا خلال ثلاث سنوات.

- فى فبراير 2023، تم اعتماد ثلاثة بروتوكولات إضافية جديدة للمعاهدة من قبل قادة الاتحاد الإفريقى بشأن حماية الاستثمار، وحقوق الملكية، وحماية المنافسة. - فى سبتمبر 2022، بدأت مبادرة تجارية منظمة فى تسهيل المعاملات التجارية، بموجب قوانين منطقة التجارة الحرة، فى ثمانية بلدان.

- تم إطلاق نظام الدفع وتسوية النفقات بالعملات الإفريقية المحلية مقابل البضائع العابرة للحدود لتسهيل الدفع على التجار.

- تم إنشاء صندوق للتسهيلات لمساعدة الحكومات فى معالجة أى اضطرابات قصيرة الأجل يمكن أن تنشأ عن التجارة الحرة. - تتفاوض الدول الإفريقية الأعضاء حاليًا بشأن إضافة بروتوكول لتشجيع النساء والشباب على دخول السوق الحرة عن طريق تمويل مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالحوافز التى تسمح لهم بالاندماج بشكل أسرع فى منطقة التجارة الحرة.- بافتراض أن الطلب المحلى قائم على كل شىء.

فأرجح أن القطاعات الرئيسية التى تمثل أعلى عائدات من الاستثمارات بموجب اتفاقية التجارة الحرة، فى هذه الحالة، ستكون هى: صناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الزراعية، والصناعات التى تقوم على الزراعة.

3- الاستثمار فى البنية التحتية

لفهم ضرورة الاستثمار فى البنية التحتية بالقارة السمراء، تجدر الإشارة إلى أن 600 مليون مواطن إفريقى لايزالون يفتقرون إلى الكهرباء. وعلى سبيل المثال أيضًا، فإن 43٪ فقط من سكان القارة يمكنهم الوصول إلى الإنترنت. يقدر بنك التنمية الإفريقى أن البنية التحتية للقارة تحتاج من 130 إلى 170 مليار دولار أمريكى سنويًا، بينما لسوء الحظ هناك فجوة تمويلية فى حدود 68 إلى 108 مليارات دولار أمريكى.

أى، وبعبارة أخرى، تنفق القارة حوالى 2.5٪ من ناتجها الإجمالى المحلى، الذى يحتاج إلى زيادة سريعة، على بنيتها التحتية. لذا تحاول الحكومات إيجاد طرق جديدة للحصول على التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية. ومن هنا يلاحظ أن العديد من البلدان الإفريقية قد بدأت بالفعل فى إصدار سندات بالدولار وأدوات دين لسد فجوة التمويل. احتياجات البنية التحتية فى إفريقيا هى من سيحدد كيفية التوجه إلى الدول المانحة.

مع الأخذ فى الاعتبار أن البلدان الإفريقية بدأت فى إصدار سندات بعملات أخرى غير الدولار الأمريكى فى محاولة لتنويع مصادرها التمويلية. هذا وضع فى اعتبارك أيضًا أن الصين وحدها قد استثمرت 23 مليار دولار أمريكى فى مشاريع البنية التحتية بالقارة بين عامى 2007 و2020، وهذا يزيد بمقدار 8 مليارات دولار أمريكى عن أكبر ثمانى دول مانحة مجتمعة.

4- الموارد الطبيعية

فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، تظل قارة إفريقيا هى مصدر أكثر من 70٪ من مجموعة معادن البلاتين (PGMs)، و60٪ من الكوبالت، و20٪ من الذهب واليورانيوم، و10٪ من النفط، من نسب الاحتياطى العالمى، ناهيك عن نسب احتياطيات الفوسفات، والنحاس، وخام الحديد، والماس، والتنتاليوم بالقارة. لنفترض أن سلاسل التوريد حول العالم تتجه نحو الفصل العنصرى كنتيجة للمنافسة الصينية- الغربية.

ففى تلكم الحالة، هذا يعنى أن ودائع القارة إما ستكون دافعًا أكبر للنمو أو ستكون مادة جاذبة للصراع، اعتمادًا على كيفية إدارة هذه الودائع. ختاماً لست متشائمًا فيما يتعلق بشأن مستقبل إفريقيا، وفى الوقت نفسه فأنا مدرك تمامًا لحجم التحديات التى تواجهها القارة. إن القارة السمراء بالتأكيد تقف الآن عند مفترق طرق. وعلى المجتمع الدولى، وبعد تاريخ طويل من استنزاف كنوز القارة، تقديم المساعدة.

إن نجاح إفريقيا وجاذبيتها يتحددان، على أفضل وجه، من خلال اعتماد سياسات تنمية متماسكة ومستدامة من شأنها القدرة على: معالجة المشاكل الاقتصادية الهيكلية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجى للقارة، وبالتالى طمأنة الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص على استمرار التوجه الإيجابى داخل إفريقيا. تعج الدول الإفريقية بالتحديات التى يجب مواجهتها، لكن هذه الدول مليئة فى الوقت نفسه بفرص كبيرة لابد من اغتنامها واستغلالها على أكمل وجه.

وسيحدد التعاون والتآزر الحتمى بين العدالة الدولية والذكاء الإقليمى، المسار الذى ستتبعه القارة بعد مفترق الطرق الذى تقف عنده.

نقلاً عن "المصري اليوم"