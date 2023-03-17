المملكة العربية السعودية.. مغناطيس السلام

شارك المسؤولون السعوديون بشكل واضح في جهود جديدة من أجل السلام في الأسابيع الأخيرة، حيث زار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود كييف وموسكو لتقديم مساعدة المملكة العربية السعودية للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين أن مستشار الأمن القومي السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان زار الصين لتحقيق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مع وزيري خارجية الصين وإيران. وهكذا تم وضع ست سنوات من النزاعات والاضطرابات في الشرق الأوسط وراءنا، مما سمح بنهج جديدة للسلام، ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم.

لطالما وقفت المملكة العربية السعودية من أجل السلام، حيث استخدمت مكانتها الدولية الموثوقة من خلال تقديم الوساطة بين الأطراف لإنهاء النزاعات. لم تنته الحرب الأهلية الطويلة في لبنان إلا بفضل الوساطة السعودية الدؤوبة. بدأت المملكة العربية السعودية خطة السلام الأكثر طموحا في المنطقة من خلال جامعة الدول العربية في عام 2002، حيث قدمت لإسرائيل السلام وعلاقات طبيعية تماما مع جميع الدول العربية مقابل دولة فلسطينية قابلة للحياة. نحن بلد يسعى إلى إصلاح الأسوار، لنا وللآخرين. قد تكون المملكة العربية السعودية أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها، في غضون أسابيع، جمع جميع القادة العرب والمسلمين في مكة المكرمة لتعزيز السلام العالمي.

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ليس من قبيل المصادفة أن جميع الأديان التوحيدية الثلاثة لها أصولها في منطقتنا، وهي سلسلة من الأنبياء الذين ينشرون رسالة السلام عبر أراضينا، وفي الواقع العالم. عانت منطقتنا أيضا للأسف من العديد من الحروب المدمرة. من رماد الحرب، على الرغم من ذلك، ترتفع حمامة السلام مع غصن الزيتون. إنها تركز مجرة من الضوء على البشرية، وتطير أينما كانت دون خوف من إطلاق النار من السماء، لأنه وراءها سترتفع المزيد من حمائم السلام التي لا نهاية لها. نحن واحدة من حمائم السلام هذه، ونوفي بمهمتنا لإصلاح الأسوار مع أولئك الذين كنا في خلاف معهم. سواء كنا نخاطب الإيرانيين أو الإسرائيليين، فإننا نشعل شمعة في الظلام تستمر في التألق حتى عندما نكون جميعا نائمين. تضيء مجرات النور هذه العالم، تماما كما فعل أنبياؤنا ذات مرة.

يجب أن تشعر حمامة السلام بالأمان أينما تطير حاملة رسالتها وغصن الزيتون الخاص بها. قد يستشيط لهيب الغضب والدمار، من الطبيعة وتصبح مرهقة، ولكن شمعة السلام تتغلب على أي أنقاض لترشدنا إلى الطريق عبر الظلام، مما يسمح لنا بالرؤية. يحتاج السلام إلى كل مساعد يمكنه الحصول عليه. الشرق الأوسط في سلام مع نفسه اليوم، نحن مستعدون للحضور والمساعدة في جهد موحد لإنهاء النزاعات. تحتاج الأمم المتحدة، نفسها، أيضا إلى أكسجين من ذلك المثال اليوم. بعيون مفتوحة ومع الرسالة القوية لأنبيائنا، تفخر المملكة العربية السعودية وتواصل العمل لاستمرار السلام. نريد مساعدة الآخرين، والأهم من ذلك كله، نريد الحفاظ على البيئة التي تدعمنا جميعا.

كان رد الفعل في جميع أنحاء العالم على أحدث مبادرات المملكة العربية السعودية إيجابيا للغاية، لأن العالم متعطش لمبادرات السلام. الوعد بالشعور مرة أخرى بنشر الأمل، ورؤية مجرة من الضوء تشرق من أجل السلام بكل لغة، هو ما يدفعنا، خاصة اليوم لأوكرانيا وروسيا. أخذ أمير يدعى محمد بن سلمان على محمل الجد كلمات بيكاسو بأن "المبادرة هي المفتاح الأساسي لكل نجاح". يلتقي الهتاف الكبير وهذه القيادة الجديدة والحمائم الطائرة للسلام، حيث ندرك أن تعزيز السلام أصبح جزءا من الحمض النووي السعودي لدينا.

دع حمائم السلام تطير، ودع ضوء السلام يضيء، وقد تستمر المملكة العربية السعودية في القيام بمهمتها من أجل السلام للمساعدة في دفع المزيد من الضوء على العالم.

المملكة العربية السعودية، مغناطيس السلام

شارك المسؤولون السعوديون بشكل واضح في جهود جديدة من أجل السلام في الأسابيع الأخيرة، حيث زار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود كييف وموسكو لتقديم مساعدة المملكة العربية السعودية للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين أن مستشار الأمن القومي السعودي الدكتور.مساعد بن محمد العيبان زار الصين لتحقيق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مع وزيري خارجية الصين وإيران. وهكذا تم وضع ست سنوات من النزاعات والاضطرابات في الشرق الأوسط وراءنا، مما سمح بنهج جديدة للسلام، ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم.

لطالما وقفت المملكة العربية السعودية من أجل السلام، حيث استخدمت مكانتها الدولية الموثوقة من خلال تقديم الوساطة بين الأطراف لإنهاء النزاعات. لم تنته الحرب الأهلية الطويلة في لبنان إلا بفضل الوساطة السعودية الدؤوبة. بدأت المملكة العربية السعودية خطة السلام الأكثر طموحا في المنطقة من خلال جامعة الدول العربية في عام 2002، حيث قدمت لإسرائيل السلام وعلاقات طبيعية تماما مع جميع الدول العربية مقابل دولة فلسطينية قابلة للحياة. نحن بلد يسعى إلى إصلاح الأسوار، لنا وللآخرين. قد تكون المملكة العربية السعودية أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها، في غضون أسابيع، جمع جميع القادة العرب والمسلمين في مكة المكرمة لتعزيز السلام العالمي.

ليس من قبيل المصادفة أن جميع الأديان التوحيدية الثلاثة لها أصولها في منطقتنا، وهي سلسلة من الأنبياء الذين ينشرون رسالة السلام عبر أراضينا، وفي الواقع العالم. عانت منطقتنا أيضا للأسف من العديد من الحروب المدمرة. من رماد الحرب، على الرغم من ذلك، ترتفع حمامة السلام مع غصن الزيتون. إنها تركز مجرة من الضوء على البشرية، وتطير أينما كانت دون خوف من إطلاق النار من السماء، لأنه وراءها سترتفع المزيد من حمائم السلام التي لا نهاية لها. نحن واحدة من حمائم السلام هذه، ونوفي بمهمتنا لإصلاح الأسوار مع أولئك الذين كنا في خلاف معهم. سواء كنا نخاطب الإيرانيين أو الإسرائيليين، فإننا نشعل شمعة في الظلام تستمر في التألق حتى عندما نكون جميعا نائمين. تضيء مجرات النور هذه العالم، تماما كما فعل أنبياؤنا ذات مرة.

يجب أن تشعر حمامة السلام بالأمان أينما تطير حاملة رسالتها وغصن الزيتون الخاص بها. قد يستشيط لهيب الغضب والدمار، من الطبيعة وتصبح مرهقة، ولكن شمعة السلام تتغلب على أي أنقاض لترشدنا إلى الطريق عبر الظلام، مما يسمح لنا بالرؤية. يحتاج السلام إلى كل مساعد يمكنه الحصول عليه. الشرق الأوسط في سلام مع نفسه اليوم، نحن مستعدون للحضور والمساعدة في جهد موحد لإنهاء النزاعات. تحتاج الأمم المتحدة، نفسها، أيضا إلى أكسجين من ذلك المثال اليوم. بعيون مفتوحة ومع الرسالة القوية لأنبيائنا، تفخر المملكة العربية السعودية وتواصل العمل لاستمرار السلام. نريد مساعدة الآخرين، والأهم من ذلك كله، نريد الحفاظ على البيئة التي تدعمنا جميعا.

كان رد الفعل في جميع أنحاء العالم على أحدث مبادرات المملكة العربية السعودية إيجابيا للغاية، لأن العالم متعطش لمبادرات السلام. الوعد بالشعور مرة أخرى بنشر الأمل، ورؤية مجرة من الضوء تشرق من أجل السلام بكل لغة، هو ما يدفعنا، خاصة اليوم لأوكرانيا وروسيا. أخذ أمير يدعى محمد بن سلمان على محمل الجد كلمات بيكاسو بأن "المبادرة هي المفتاح الأساسي لكل نجاح". يلتقي الهتاف الكبير وهذه القيادة الجديدة والحمائم الطائرة للسلام، حيث ندرك أن تعزيز السلام أصبح جزءا من الحمض النووي السعودي لدينا.

دع حمائم السلام تطير، ودع ضوء السلام يضيء، وقد تستمر المملكة العربية السعودية في القيام بمهمتها من أجل السلام للمساعدة في دفع المزيد من الضوء على العالم.