تراثنا بين يد العابثين والمتجاهلين

تراثنا لابد من إخراجه بصورة مثلى تتناسب مع أهميته كجزء من التراث العالمي، وهذا لعمري فعل الدول المتقدمة التي تقدر تراثها ومن صنعه. والكويت واحدة من الدول التي لاتزال تراوح محلها في تشتت الجهود، في جهات لا ترقى أن تحقق الطموح، فعدم وجود هيئة عامة للآثار على غرار الكثير من الدول العربية والعالمية يجعل كل جهة تعمل بمنأى عن الأخرى، ولا رابط بينها إلا في عرض بعض القطع الأثرية والإصدارات الورقية في ندوات ومعارض محلية أو خليجية وقتية، وبعدها يدخل الجميع في سبات عميق.

نزعم أننا نملك قرابة 300 موقع أثري كانت ثمرة جهود فرق تنقيب محلية وبعثات خارجية تكلفت مشقة الجهد والترحال وأنفقت عليها الأموال الطائلة، وهذا جهد علمي مبارك لا مراء فيه، لكن ماذا بعد اكتشاف تلك المواقع ؟! الكثير منها اندرس (اندثر) بفعل عاديات الزمن والأحوال الجوية، وجرافات شركات البناء، وكان اللازم أن تُسيج تلك المواقع وتؤهل آثارياً، فما كان منها كبيراً يجب أن يكون موقعاً آثارياً يُزار علمياً وسياحياً، لكن الفوات الفوات يا قومي!

مادة اعلانية

الأكاديميون أيضاً بمناى عن المشهد التراثي، فلا يتعاملون مع الآثار بصورة جدية أو فاعلة، والأمر يقتصر على حصص تدريبية لطلاب وطالبات قسم التاريخ والآثار، لا فائدة ترجى منها في المنظور العملي الحقيقي، فالنزول إلى الميدان الحقيقي هو الأساس في أي عمل علمي يراد له التميز وتحقيق الفائدة المتوخاة، إننا نعد جيلا من الآثاريين المبتدئين هم بحاجة ماسة لخبراء آثار من الدرجة الأولى.

إننا بحق نعيش في زمن غيبنا فيه الأولويات، فما زالت منطقة التوطن الحضري التي تمثل المناطق القديمة (جبلة، وشرق، والمرقاب، والوسط) لم يتم بها التنقيب الآثاري، وهي التي تحكي تاريخ الكويت في بدايته، وهذا لعمري غاية التضييع لتراث الأجداد والآباء من المؤسسين، ومازالت أذونات البناء لأبراج ومنشآت في تلك المنطقة سارية دون الالتفات إلى أن هذه المنطقة الأثرية أولى بالتنقيب من غيرها قبل البدء ببناء تلك الأبراج والمنشآت، والمؤمل أن يشرع بالتنقيب في أرضها قبل أن تعمل معاول الهدم وجرافاته في طمس تاريخ الكويت الحقيقي.

وينطبق على هذا أيضاً أن يشرع بالتنقيب البحري الآثاري لنقع الساحل المقابل لتلك المنطقة، لأن في أعماق تربها تكمن القطع الأثرية التي تحكي أصالة تاريخ الكويت على مر العصور، وخاصة أن تلك النقع كانت ولا تزال ترسو عليها السفن والمراكب البحرية، وهي محل أصيل لذلك النوع من التنقيب.

إننا بحق بحاجة لوقفة جادة تحرك المياه الراكدة للجهات المسؤولة بصورة مباشرة عن حماية التراث للبدء في خطة منهجية لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصة أن الوثائق المادية المتمثلة بما يعثر عليه من قطع للفخار والعملات والأواني وغيرها سوف تكون رافداً أساسيا مع الوثائق الورقية التي نسعى جاهدين الى جمعها من الأراشيف التي حفظت وثائق الكويت في خزائنها، وسوف تساعدنا كثيراً في صياغة وكتابة تاريخ الكويت وفق منهج تاريخي علمي رصين.

هذا المقال والمقالات التي كتبتها حول الموضوع نفسه هي تنبيهات متتابعة، لعها تجد آذانا صاغية، وقلوباً واعية، فالأمر جد خطير، والخطب جسيم، والمؤمل أن تجد من يأخذ بالأمر إلى جادة الفعال.

نقلاً عن "القبس"