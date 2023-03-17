من الصفر إلى ما لا نهاية

علمنا المهتمون بالتطور الإنسانى بأن النقلات الكيفية جرت عند وجود توافق بين البشر على أكواد أو جمع Codes أدت إلى وجود الأبجدية حينما توافق الناس على وصف الشجرة بأنها شجرة بينما قال عنها الإنجليز إنها ترى Tree وهكذا تعلم الناس الأسماء وخلقوا بينهم لغة للتواصل. كذلك تعلم البشر الأعداد، ولم يكن ذلك ممكنا إلا إذا أطلقوا الرقم على واقع تفاحة واحدة فيصير العدد ١؛ وهكذا أمور صارت من ١ إلى ٩ تفاحات. ما قبل ذلك وما بعده جاء نتيجة خيال الإنسان بإلهام من الله سبحانه وتعالي؛ أو لأن الآلية التى خلقها القدير فى عقله جعلته قادرا على تصور العدم فى الصفر، الذى إذا أضيف إلى رقم آخر باتت له قيمة كبيرة فهو الذى يجعل ١ عشرة ١٠؛ ومنها يصل إلى المليون بإضافة ستة أصفار. هذا الابتكار الهائل الذى قادنا الآن إلى الكومبيوتر، كان له أصول فى الثقافة الهندية؛ ولكنه مسجل عند اكتماله لدى العالم الإسلامى الخوارزمى الذى من اسمه ومن صفره وصلنا إلى الخوارزميات أو الجوريثم Algorithm الأساسى فى كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

الصفر هكذا هو لا شيء قادنا إلى كل شيء؛ ولكن هذه لم تكن نهاية الخيال الإنسانى فى التعامل مع ما هو غير ملموس ولا محسوس، ومن المؤكد أنه ليس من عالم الجن أو العفاريت. ولكن الإنسان ممثلا فى عالم الرياضيات الإنجليزى جون واليس وضع الرمز الرياضى اللانهاية ∞ فى عام 1655. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من اللانهاية، وهي: الرياضية والفيزيائية والميتافيزيقية. فطالما كان هناك احتياج لوضع نهاية لاضطراد توالى الأرقام نتيجة الصفر المبارك؛ فإن اللانهاية أو infinity يمكنها أن تضع حدا للحيرة الإنسانية عما وراء النهاية. المفهوم كان مهما للغاية عندما تخيل الإنسان إمكانية غزو الفضاء وحينما ثبت أن وراء الكون أكوانا إلى ما لا نهاية!

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نقلاً عن "الأهرام"