الاتفاق السعودي ـ الإيراني في الميزان الإسرائيلي

بغضّ النظر عن نجاح مسعى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران أو إخفاقه، كلياً أو جزئياً، والذي تم برعاية صينية، خلال اجتماع عقد بين الأطراف المعنية في بكين (10/3)، فقد اعتبرت إسرائيل تلك الخطوة في ميزان خسائرها، لا سيما في ضوء المصاعب، أو الهزات، التي أضحت تعيشها منذ مجيء بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف إلى الحكم، قبل قرابة ثلاثة أشهر.

وفي الواقع، فإن ذلك الاتفاق، بغضّ النظر عن مآلاته، أتى في وقت صعب جداً لإسرائيل، من نواح عديدة، ومثلاً، فبينما كانت تعدّ نفسها لعلاقات أوسع مع حكومات العالم العربي، وضمن ذلك مع المملكة العربية السعودية، وبينما كانت تبذل جهوداً كبيرة لتشديد عزلة إيران والضغط عليها في الملف النووي، وفي تحجيم نفوذها في المنطقة، إذا بها تجد نفسها في مسار يختلف عن ذلك، أو يعاكسه، تماماً، في المجالين.

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ما يفاقم الأمر، بالنسبة الى إسرائيل، أن ذلك الاتفاق أضاف أزمة أخرى إلى أزماتها العديدة، والصعبة، إذ هي تواجه اليوم خطر الانقسام الداخلي، وضمنه اهتزاز نظامها السياسي، إضافة إلى انحسار صورتها الخارجية، كدولة ظلت تحرص على تقديم نفسها واحة للديموقراطية في الشرق الأوسط، وامتداداً للغرب في تلك المنطقة. ثمة أيضاً انكشافها على طبيعتها كدولة استعمارية وعنصرية تمعن في البطش في الفلسطينيين، وتسعى الى تأبيد الاحتلال والاستيطان في أراضيهم (المحتلة 1967)، مع استمرار مقاومتهم لها كأفراد مستقلين عن الفصائل، وعن توجهات السلطة الفلسطينية. ومشكلة إسرائيل أنها باتت تواجه مساراً من العزلة عن حلفائها الغربيين (الولايات المتحدة وأوروبا)، وتأنيبهم لها، على خلفية الموضوعين السابقين.

على ذلك، فقد كان طبيعياً أن تنظر الأوساط الإسرائيلية إلى الاتفاق السعودي ـ الإيراني في الصين، باعتباره بمثابة "انعطافة استراتيجية في الشرق الأوسط... وضربة لإسرائيل والولايات المتحدة، ومدخل لإنهاء الحرب الزائدة في اليمن، وإنجاز مهم للصين...

السعودية، التي وعد نتنياهو بـ "توسيع دائرة السلام معها"، وسّعتها مع إيران". هذا هو رأي ايهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزعيم حزب العمل الأسبق. ("معاريف"، 13/3/2023).

وهذا المحلل الإسرائيلي يوآف ليمور يتفق مع ما طرحه باراك، فهو يرى أن الاتفاق "بشرى سيئة من كل الجوانب" لإسرائيل، فهو "يعزز إيران، ويضعف المحور المضاد، ويعظم النفوذ الإقليمي للصين في المنطقة على حساب الولايات المتحدة، ويبعد احتمال التطبيع بين إسرائيل والسعودية... بالنسبة الى الإيرانيين، يُعد هذا إنجازاً مهماً، يكاد يحل طوق الخناق الإقليمي الذي تطلعت إسرائيل لتلفه على رقابهم. كما أنه ينقل اليهم رسالة بأن بإمكانهم أن يواصلوا سياسة الإرهاب التي يتبعونها". وبرأيه فإن إسرائيل ستتضرر من ذلك مباشرة في جانبين، "الأول، إمكان رفع مستوى العلاقات مع السعودية وتحويلها إلى تطبيع كامل. الثاني، النية لإقامة منظومة دفاع إقليمية تشكل وزناً ضد طهران". ("إسرائيل اليوم" 13/3).

لم تتوقف وجهات النظر الإسرائيلية فقط عند الانعكاسات السلبية للاتفاق المذكور، إذ هي ذهبت، أيضاً، إلى نقاش أسبابه، أو العوامل التي أدت إليه، مع تحميل المسؤولية للولايات المتحدة، وللسياسات التي تنتهجها إسرائيل أيضاً، كما ثمة بعض وجهات نظر حاولت تفسير ما حصل من زاوية محاولة الولايات المتحدة معاقبة نتنياهو، بتركها الأمر يصل إلى هذا الحد، مع السعودية، ومع إيران.

مثلاً، ايهود باراك، الذي يأخذ موقفاً معارضاً لسياسات نتنياهو الداخلية، ويرى فيها انقلابا على الديموقراطية، وتمهيداً للدكتاتورية، حاول توظيف الاتفاق للتحريض على نتنياهو، باعتباره دلالة على "فشل جوهري"، إن في العلاقة مع العالم العربي، أو في معالجة ردع إيران". ("معاريف"، 13/3/2023).

بعض المحللين فسروا التحول السياسي السعودي وتوقيع الاتفاق، كرد فعل على اللامبالاة الأميركية إزاء إيران، وإزاء متطلبات الأمن القومي للمملكة، ولدول الخليج العربي، وتوتر العلاقات الأميركية ـ السعودية. فهذا يوآف ليمور، رأى أن الاتفاق "نتيجة للأزمة المتواصلة... مع واشنطن... غياب دفاع أميركي ضد هجمة المسيّرات الإيرانية على منشآت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" تطور إلى أزمة ثقة عميقة بين الدولتين، ودفع السعوديين لأن يبحثوا عن الدفاع (أو عن بوليصة تأمين) في مواقع أخرى، اعتبرت حتى الآن معادية من ناحيتهم". ("إسرائيل اليوم" 13/3). أيضاً، تسفي بارئيل، تحدث عن السبب نفسه، إذ قال: "أرادت السعودية منذ سنوات من الولايات المتحدة أن تساعدها في بناء مفاعلات نووية، لكن الطلبات التي قدمتها الولايات المتحدة شطبت هذا التعاون من الأجندة. في 2020 نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن برنامج مقلق للتعاون بين الصين والسعودية لإنتاج "كعكة صفراء" من خام اليورانيوم الموجود بكثرة في السعودية... يبدو أن السعودية وجدت في الصين الحل لهذا العائق، كما أنهما وقعتا في 2017 مذكرة تفاهم لبناء المفاعلات... هكذا تحولت الصين إلى حليفة استراتيجية، سواء للسعودية أم لإيران". ("هآرتس"، 13/3). ويتفق أبراهام بن تسفي مع ما تقدم، بقوله: "المفتاح لهذا التحول الدراماتيكي في واشنطن، التي ساهمت... في هذه الهزة التكتونية التي أصابت المنطقة كلها. إدارة الرئيس بايدن هي التي دفعت السعوديين الى دق باب النظام الذي نكل بهم على أمل أن يمنحهم المحور مع النظام الشيعي مجال تنفس وشبكة أمان، ولو موقتة". ("إسرائيل اليوم"، 13/3/2023).

لكن اللافت ضمن كل تلك التحليلات أن بعضها أحال الاتفاق إلى نوع من عقوبة أميركية لنتنياهو، نظراً الى السياسات التي ينتهجها، على صعيد تغيير النظام السياسي في إسرائيل، والدفع للانتقاص من قوة السلطة القضائية فيها، الأمر الذي ينتقص من طابعها كدولة ديموقراطية وليبرالية تشارك الغرب في قيمه.

عن ذلك يقول باراك: "الأميركيون غير مستعدين ليسمعوا عن زيارة نتنياهو واشنطن". ("معاريف"، 13/3/2023). وبرأي ليمور فإن "العالم الغربي يصعب عليه التعاون مع حكومة تعد مخربة للديموقراطية، وينظر إلى الشرخ الإسرائيلي الداخلي بخليط من الخوف والذهول. وقد وجد هذا تعبيره في زيارة وزير الدفاع الأميركي، الأسبوع الماضي، الذي سمع القيادة الإسرائيلية تتحدث عن إيران، وأجاب بالديموقراطية والقضاء". ("إسرائيل اليوم" 13/3). أما بن تسفي فيحيل الأمر إلى "تحفظ البيت الأبيض عن كل خطوة كانت ستعزز مكانة نتنياهو (الذي كان التطبيع مع السعودية ولا يزال هدفاً جوهرياً استراتيجياً له، وذلك على خلفية الثورة القضائية التي بادر إليها". ("إسرائيل اليوم"، 13/3/2023).

أما في ما يخص تدارك ما حصل، فبرأي يعقوب نيجل، "لا يزال هناك ما يمكن اقتراحه على السعودية، وأساساً من جانب الولايات المتحدة، ومن جانب إسرائيل. ربما تقترح الولايات المتحدة على السعودية تعاوناً واتفاقات كتلك التي لها مع إسرائيل والهند وتايوان، من دون المس بالتفوق النوعي الإسرائيلي، مثل توريد عتاد عسكري... وقتال حقيقي مشترك ضد العدوانية الإيرانية رغم استئناف العلاقات، واتفاق تجارة حرة، وتعاون إقليمي مع إسرائيل في التنمية والتكنولوجيا وحتى دخول مستقبلي لتعاون في الدفاع ضد الصواريخ حين يتاح، بما في ذلك توريد أسلحة منسقة أميركياً – إسرائيلياً". ("إسرائيل اليوم" 14/3/2023).

نقلاً عن "النهار"