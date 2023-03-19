مفارقات.. الثورة والوطنية

تنطوى الثورات فى مصر على بعض المفارقات التى يمكن أن تتنافى تمامًا مع معنى وروح الثورة ذاتها وأهدافها العامة. لا يتعلق الأمر هنا بتحولات بعض الأفراد والشخصيات العامة وتبدل المواقف والمواقع، هذا يمكن تفهمه وتوقعه، يحدث مثل هذا فى كل بلاد العالم وعبر مراحل التاريخ المختلفة، تحولات وفق المصالح والمطامع أو تبدل القناعات والأفكار. لكن المفارقات تكمن فى القضايا الكبرى التى ينبغى أن تكون موضع اتفاق عام.

المفترض أن الثورة تقوم لهدفين وطنى وإنسانى، يتعلق بالتحرر الوطنى من الهيمنة الأجنبية إذا كانت موجودة والتحرر الإنسانى من الاستبداد السياسى والاجتماعى، أيا كانت أشكال وطرق ممارسته وما يترتب على ذلك الاستبداد بالضرورة من الفساد بأوجهه كافة، خاصة الاقتصادى والأخلاقى منه.

مادة اعلانية

كافة الثورات المصرية منذ مايو ١٨٠٥، حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كان يقف خلفها الهدفان معًا مرتبطين، لا ينفصلان.

غير أن الوقائع تكشف أن بعض الثورات كانت الباب المفتوح لمزيد من الهيمنة الأجنبية ومحاولة اختراق السيادة الوطنية، ناهيك عن ارتفاع معدل الاستبداد والفساد؛ هل يمكن أن نمد التساؤل على استقامته بأن الأصابع الأجنبية يمكن أن تساعد فى إشعال فتيل ثورة ما، استنادا إلى بعض جوانب الضجر العام، والهدف النهائى هو المزيد من التدخل والهيمنة على شؤون بلد بعينه، لدينا حالة إيران والدكتور مصدق، مطلع خمسينيات القرن الماضى.

النموذج الأبرز فى تاريخنا، يدركه الجميع، هو الثورة العرابية، تحرك عرابى ورفاقه أو جماعة مصر للمصريين لهدف الحد من التدخلات الأوروبية- الإنجليزية والفرنسية تحديدًا- على مقاليد الأمور فى البلاد، وصلت هذه الهيمنة إلى حد استصدار فرمان عثمانى بعزل الخديو إسماعيل ونفيه من مصر، هدف العرابيون كذلك إلى الحد من انفراد العناصر العثمانية (الشركس والأتراك) بالمناصب العليا فى مصر واستبعاد المصريين (الفلاحين) منها.

الأمر المؤكد أن أحمد عرابى ومحمود سامى البارودى وباقى الزعماء كانوا وطنيين تمامًا، حتى لو أخطأوا أو أساءوا تقدير بعض المواقف، لكن الثورة كانت الباب الملكى الذى حقق حلم بريطانيا العظمى فى احتلال مصر، بعد حوالى ٨٤ سنة من الترقب والمحاولة. بعض خصوم عرابى مثل الزعيم مصطفى كامل وأمير الشعراء أحمد شوقى حملوه مسؤولية وقوع الاحتلال. المدافعون عن عرابى يذهبون إلى أن بريطانيا كانت ستحتل البلاد، حتى لو لم يوجد عرابى فى التاريخ، لكن إذا نحينا عرابى جانبًا فإن الحالة الثورية التى تحولت إلى حرب أهلية بين العرابيين والخديويين قدمت للجيش البريطانى الفرصة الذهبية التى تطلع وسعى إليها لدخول العاصمة المصرية نفسها.

فى ثورة مايو ١٨٠٥، كانت هناك محاولات فرنسية وبريطانية للتدخل وتوجيه الأمور نحو ما تريده كل منهما، كانت فرنسا مجروحة بسبب فشل حملة نابليون وخروجها المهين من مصر سنة ١٨٠١، كانت فى حالة إنكار وتريد العودة من الأبواب الخلفية، وكانت بريطانيا قررت أن تسبق فرنسا وتحتل مصر، بالفعل وجدت الطابور الخامس فى المماليك وزعيمهم الألفى بك، وجاءوا عسكريا سنة ١٨٠٧، اقتحموا الإسكندرية بسهولة ثم واصلوا وهُزموا فى رشيد.

ثورة ١٩، خلت من هذا الملمح، لأنها بالأساس قامت لهدف محدد هو إنهاء الاحتلال الأجنبى لمصر، رسميًا كنا تحت احتلال مزدوج بريطانى/ عثمانى، كان الأول نشطا وعنيفا وكان الثانى يلفظ أنفاسه وينتظر فقط تحرير شهادة الوفاة، عمليا كانت الثورة ضد الاحتلال البريطانى الذى حاول تخريب الثورة، لكن كاريزما سعد زغلول حالت دون ذلك.

تجربة عرابى المؤلمة وطنيا، كانت حاضرة بقوة فى ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢، أجّل الضباط الأحرار تحركهم إلى أن تأكد عبدالناصر أن أى تحرك لن يؤدى إلى تدخل الجيش البريطانى فى مسار الأمور على غرار ما جرى سنة ١٨٨٢ أو ما وقع يوم ٤ فبراير١٩٤٢مع الملك فاروق؛ جاءه التأكيد عبر الضابط طيار على صبرى، الذى سوف يسجنه السادات بعد ذلك.

الملك فاروق من جانبه قال بأوضح عبارة لحرسه فجر يوم ٢٦ يناير١٩٥٢، إنه لا يريد تكرار تجربة توفيق وعرابى. الحق أن تخوف بريطانيا والولايات المتحدة من احتمال ظهور الاتحاد السوفيتى فى المشهد المصرى منعهما من التدخل.

وبتدقيق الوقائع فى أحداث يوليو ٥٢، نجد أن رموز الفكر الليبرالى ساندوا ما جرى، وعبروا عن السعادة أو الرضا به، أقصد لطفى السيد والدكتور حسين هيكل وطه حسين وعباس العقاد، كل بطريقته فى التعبير.

كان أستاذ الجيل لطفى السيد صاحب مقولة «هذه أول مرة يحكم مصر مصريون خلص»، قالها لعدد من تلاميذه ومريديه مثل د.إبراهيم بيومى مدكور، ورددها من بعده إعلام يوليو، وبعد خروج اللواء محمد نجيب من المشهد سنة ١٩٥٤، طلبوا إلى لطفى السيد أن يقبل منصب رئيس الجمهورية فاعتذر ونصحهم بضرورة أن يحكموا هم وليس أحدا غيرهم، لأنها تجربتهم، أتصور أن لطفى السيد وتلاميذه جميعا سعدوا بابتعاد الاحتلال عن البلاد، وأن تجربة عرابى التى عاش جيلهم عذابها، من الفوضى والتدمير إلى الاحتلال الأجنبى، لم تتكرر مع شبان يوليو٥٢.

فى ثورة ٢٥ يناير، كنا بإزاء مشهد به قدر كبير من التناقض، ملايين من المصريين يهتفون «ارفع راسك فوق.. إنت مصرى»، بينما عدوان خارجى، بالمعنى الحرفى تم شنه على مؤسسات المجتمع والدولة، وهناك بعض المدلسين صوروه عدوانا ثوريا على الداخليه لمنح العدوان قدرا من الشرعية وصرف الانتباه عن فكرة الغزو الأجنبى نفسه، ولم يقف العدوان عند هذا الحد.

عايشنا التدخل الوقح من الرئيس أوباما فى أدق شؤون مصر، تحت مسمى دعم الديمقراطية والشباب، من أسف أن بعضنا صفق لهذه الوقاحة ومازالوا يصفقون إلى يومنا هذا، وهناك من دعا وتمنى أن يكررها الرئيس جو بايدن، لكنه كان أكثر ذكاء وتهذيبًا من سلفه الديمقراطى.

على مستوى إقليم الشرق الأوسط فإن كلا من تركيا وإيران حاولتا التدخل، وأن تفرض كل منهما نموذجها، النموذج التركى ورئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان، ويحمل تجربة ناجحة فى التنمية الاقتصادية، مع حالة من الديمقراطية المحدودة وقدر من التواؤم بين علمانية الدولة والإسلام السنى. إيران لديها نموذج الثورة الإسلامية، ولم يجد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية غضاضة فى أن يعلن أن ما يجرى فى القاهرة هو امتداد للثورة الإيرانية. كلا النموذجين وجد من يهلل له هنا، ظهر وقتها اختراع اسمه «الدبلوماسية الشعبية»، زارت وفود منها عدة دول وراحوا يهتفون ضد حسنى مبارك وكأن مشكلاتنا مع بعض الدول كانت شخصية مبارك، الذى صار رئيسا سابقًا، أى خارج المشهد، مشاكلنا مع بعض هذه الدول كانت قبل أن يولد مبارك، الحق أن مبارك حاول تجاوز الخلافات مع إيران، لكن المشكلة كانت لديهم هم، حاول أيضا التقارب مع تركيا، لكنهم تبنوا حماية الإخوان لديه، غاب عنهم قضايا الأمن القومى والحدود الجغرافية ومصالح الدولة، سمعت بأذنى من راح يتحدث فى اجتماع كان يترأسه دولة رئيس الوزراء عصام شرف ويصيح أن إيران لديها استعداد لإنهاء مشاكل مصر الاقتصادية.

بدون أى تبرير نظر البعض باستخفاف، يمكن القول باستهبال، إلى قضايا السيادة والكبرياء الوطنى المصرى، تم ذلك تحت غطاء الثورة وباسمها.

الحالة الصارخة كانت حين أعلن جهاز المخابرات العامة إلقاء القبض على ضابط من المخابرات الإسرائيلية اسمه «إيلان جرابيل»، كان مقيمًا فى ميدان التحرير باعتباره من الثوار، ودخل مسجد عمر مكرم ومسجد سيدنا الحسين، الإعلان على هذا النحو يعنى التأكد التام من الجريمة، وأن لدى الجهاز الاعتراف الكامل من المتهم وكافة المستندات والوثائق، الإعلان أيضا يعنى أن الدولة المصرية توجه رسالة إلى طرف بعينه- أو أطراف- بالتوقف. فى حالة جرابيل كان المقصود إسرائيل والولايات المتحدة، هى كذلك رسالة إلى الرأى العام فى مصر بأن هناك مخاطر حولنا، ثارت ثائرة بعض الثوار دفاعا عن الثائر، الذى «تضامن معنا»، صدرت بيانات تعتبر إلقاء القبض على ضابط الاستخبارات الإسرائيلية محاولة «لتشويه سمعة الثورة والثوار»، سخروا من القضية ومن اتهام «ثائر» بالجاسوسية، المفاجأة الكبرى كانت إن إسرائيل طلبت تسلمه ودفعت ثمنًا غاليا جدا جدا، وتبين أنه يحمل الجنسية الأمريكية وقدمت إدارة أوباما ترضيات كبيرة كى تسلمه مصر، وبعد الإفراج عنه أصدر جرابيل بيانًا أكد فيه كل ما قالته المخابرات المصرية، لم يَصدر حتى بيان اعتذار أو توضيح من الذين دافعوا عن جرابيل، ومنهم صحفية كبيرة وكانت متحمسة بشدة له، وثار خلاف حاد بيننا، قالت لى «تصور.. طلع جاسوس بصحيح».

* نقلا عن " المصري اليوم "