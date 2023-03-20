تركيا والناتو

العلاقة التركية الأمريكية تصلح لأن يدرسها طلاب العلوم السياسية حتى يفهموا كيف تدار العلاقات الدولية بعيدًا عن الأمنيات الساذجة، فالولايات المتحدة تحتاج للقواعد العسكرية على الأرض التركية مثل قاعدة انجرليك وغيرها، لكنها في الوقت نفسه لا ترحب بتركيا القوية، وقد يبدو هذا غريبا بالنظر إلى انتماء أنقرة لحلف الناتو، ذلك أن الأمريكان والأوروبيين لا ينظرون للأتراك كحلفاء، وإنما كأعداء يتعين مهادنتهم والصبر عليهم إلى حين!. ويتضح هذا في حالة النزاع اليونانى التركى، وكلاهما عضو في الناتو عندما نجد كل دول الحلف إلى جانب اليونان في مواجهة تركيا. يمكن أيضاً رصد الموقف التركى المتصلب من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو في الوقت الذي يرحب كل الأعضاء الآخرين بالدولتين الأوروبيتين لندرك أن المصالح التركية تتباين مع مصالح أوروبا وأمريكا. ويمكن كذلك أن نلمس هذا التباين في صفقة طائرات إف 16 المعلقة والتى لا تريد واشنطن تنفيذها منذ سنوات، وقد يكون هذا مثيراً للدهشة بالنظر إلى أن هذه الطائرة تم تزويد العديد من دول العالم بها ببساطة ودون تعقيد، لكن تزول الدهشة عندما نعلم أن تركيا تريد النسخة الحقيقية من هذه الطائرة وليس النسخة الأخرى منزوعة التكنولوجيا المتطورة، ويقودنا هذا إلى استحضار التصريح الشهير للسيد مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، في حديث تليفزيونى عندما ذكر أن الأمريكان عرضوا تزويد كوالالمبور بطائرات إف 16 غير أنه رفض الصفقة بعد أن عرف أنها النسخة محدودة القدرات، وكذلك وجد أن الطيارين الماليزيين يتعذر عليهم الإقلاع بها وتنفيذ المهام المختلفة إلا بأزرار موجودة في قاعدة أمريكية تتحكم بالطائرات على بعد، وبالتالى لا يمكن استخدامها إلا وفقاً للمصالح الأمريكية!. وقد يكون الأتراك قد أدركوا بعد ضياع وقت طويل أن الغرب لا يرحب بهم في الاتحاد الأوروبى ولن يسمح لهم بالالتحاق به، لكنه يحتاجهم في حلف الناتو بسبب تحكمهم في مضيقى البوسفور والدردنيل اللذين يسمحان بولوج الأسطول الروسى إلى البحر المتوسط.

وطبيعى أنّ الجفاء الذي تستشعره أنقرة في التعامل مع واشنطن ومع الاتحاد الأوروبى قادها لعدم الاستجابة وتطبيق العقوبات بحق روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا وإنما انتهجت سياسة براجماتية سمحت لها بالتوسط بين الجانبين الروسى والأوكرانى في صفقة الحبوب، كما أنها لم تتردد في عقد صفقة صواريخ إس 400 للدفاع الجوى مع الروس رغم الاعتراض الأمريكى، ومن الجدير بالذكر أن موسكو لم تتردد في الاستجابة للطلب التركى بغرض استمالة أنقرة وسحبها بعيداً عن الناتو رغم أن روسيا ماطلت الإيرانيين كثيراً في تزويدهم بصواريخ إس 300 الأقل حداثة، كما أنها تمنع سوريا من تفعيل الدفاعات الجوية القوية للتصدى للعربدة الإسرائيلية في سماء دمشق!. وهذا في حد ذاته جانب من التعقيد الذي يطبع العلاقات الدولية التي تسير في خطوط متعرجة وفق خريطة لا تسهل قراءتها.. لكن الروس على أي حال إذا زودوا أحد الأطراف بالأسلحة قدموها له كما هي ولا يقومون بتجريدها من التكنولوجيا المتقدمة كما يفعل الأمريكان.

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* نقلا عن " المصري اليوم "