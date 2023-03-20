جميلة هي جائزة المحتوى الإيجابي التي تبناها صاحب المبادرات الإيجابية أمير منطقة القصيم، د. فيصل بن مشعل.

مبادرة تنتصر للقيم والكلمة الجميلة والثقافة والتسامح والتفكير الإيجابي والطرح الموضوعي، وقد تم تسجيل هذه الجائزة كما أعلن الأمير فيصل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتكون إحدى مبادرات إمارة القصيم الوطنية، وتكريم المبدعين في صناعة المحتوى هو إبراز لكل ما يخدم الوطن والجائزة إحدى مخرجات الأمن الفكري.

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فضاء وسائل التواصل هو بمثابة اختبار أخلاقي وتجربة لممارسة المسؤولية والرقابة الذاتية، وهذه الجائزة دعم قوي لتعزيز الأمن الفكري والتفكير الإيجابي الذي يساهم في البناء وتقديم الحلول بدلا من التفكير السلبي الذي يتفرغ للنقد فقط ونشر ثقافة الشك والتشاؤم والسلبية.

الفضاء الإعلامي المتاح للمؤسسات والأفراد هو نتاج تطور تقني توصل إليه الإنسان وأطلق عليها مسمى التواصل الاجتماعي، وهو بهذا المسمى يتيح الفرصة للجميع للمشاركة والإثراء في المجالات المختلفة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، والمساهمة في تعزيز الانتماء الوطني ومكافحة الممارسات السلوكية المنحرفة وحماية الناشئة من التفكير السلبي.

الفائزون بجائزة المحتوى الإيجابي من الأفراد والجهات الحكومية يستحقون التقدير والتكريم، لم يكن هدفهم الظهور أو الفوز بالجوائز، لقد ساهموا في نشر التفكير الإيجابي بدوافع ذاتية وإحساس بالمسؤولية لحماية المجتمع من المحتويات السلبية.

إن مبادرة إمارة القصيم تستحق التقدير والانتشار، ولعلها تسعى للتكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة، تحقيقا للشمولية والتناغم والإثراء، ولعلها أيضا تعزز أهدافها وفكرتها من خلال اللقاءات والندوات ومشاركة المدارس والجامعات كبرنامج وطني ثقافي مستمر.

* نقلا عن " الرياض"