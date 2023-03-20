غدانا محروق إصبع

إذا كان هناك تدابير ترمز لصون النعمة وعدم الإسراف والتبديد أو التبذير فهي هذه الأكلة التي تقوم فكرتها على إعادة تدوير حروف ((حواف وأطراف)) الخبز، وهي كثيرة في مجتمع صغير مثل المجتمع الزبيري، إذ كان الغالب على العوائل شراء الخبز في كل يوم وأحيانا مرتين في اليوم من المخابز المنتشرة في الحواري والأسواق، ويغلب أن يأكل الناس الجزء الأوسط من الخبزة مما أدى إلى وفرة في بواقي الخبزة. وأذكر أن الوالدة متعها الله بالصحة والعافية كانت ترفع بواقي الخبز في كل يوم مع العناية لتعريضه للشمس حتى لا يتعفن، وحقيقة هم يفضلونه يابسا حال طبخه، إذ يكسر ويضاف لمرق الطماطم وما يتيسر من خضراوات مثل القرع والباذنجان واللوبيا ((كانوا يسمونها توحة)) مع الخبز، ووجود اللحم اختياري، غالبا هذا هو ملخص هذه الطبخة المعروفة في الخليج والعراق وهي قديمة، وحسب الرصد والتقدير فهذه الطبخة معروفة منذ أكثر من أربع مئة عام تقريبا، وكانت تطبخ بمرقة اللحم أو الخضراوات، وذلك قبل معرفة الطماطم الذي يعتبر محدثا، وقد عرفه أهل الخليج والعراق في فترة دخول الإنجليز أي تقريبا بعد الحرب العالمية الأولى، والطماطم لم يعرف إلا متأخرا في الخليج، وأظن أنه عرف في الحجاز بفترة مبكرة نقلا عن مصر أو الشام، أما الخليج والعراق وكما قلنا بعد الحرب العالمية الأولى.

أما أهل نجد وفي الرياض خصوصا فقد تعرفوا على الطماطم بعد مشروع الخرج الزراعي، كل هذه المعلومات ظنية وتحتاج إلى بحث وتتبع، إذ لا يوجد عندي معلومات عن تاريخ زراعة الطماطم في القصيم، وسبب تناولي لتاريخ معرفة الطماطم أنها كانت السبب في اصطباغ المرقوق والمطازيز ومحروق اصبع باللون الأحمر وغيرها، أما قبل ذلك فجميع هذه الأطعمة يصطبغ بلون ماء اللحم أو الخضراوات أو يضاف الكركم أو الكاري الذي يغير لون المرق وما يمتزج معه، وأكبر دليل على ذلك طبخة الجريش قدم بها أهل الزبير من نجد من غير طماطم ثم طبخوه بماء الطماطم بعد الحرب العالمية الأولى، وكما نعلم أن طبخ الجريش بالطماطم أقل جهد وكلفة من طبخه باللبن كما يطبخ في نجد، أما طبخة محروق إصبع فقد وجدتها في مخطوط مجهول المؤلف بخط النسخ وسأنقل نص ما جاء فيه

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((صفة حرق اصبع

يقطع الألية وتغلى ويصب عليها الماء ويغلى وتفتت الخبز اليابس ويلقا فيه ويحرك وقد يعمل بكشك ويعمل في الماء إذا غلي ارمي فيه قرفة وفلفل وكزبرة خضراء وثوم مدقوقين كالمرهم ويقلى إلى أن ينضج وينزل ويؤكل بدهن اليه أن تسلى فإنه غاية ونهاية)).

هذا ما جاء نصا في هذا المخطوط المجهول المؤلف، ولا ننسى أن الفترة التي تناول فيها المؤلف هذه الطبخة لم يدخل عليها الطماطم أو البندورة، كما أن هذ النص صريح جدا في طريقة طبخ ((محروق اصبع)) بل هي متطابقة مع الطريقة الشعبية في طريقة طبخ ((محروق اصبع)) كما أن اسم هذه الطبخة يتطابق مع ما جاء في المخطوط ((حرق اصبع)).

يقول العلامة بطرس البستاني ((ت 1883م)) في كتاب محيط المحيط مادة حرق (( حراق اصبعه أكلة.. مولدة)) ونقلها عنه بنصها دوزي في تكملة المعاجم العربية من غير كلمة مولدة.

وأنا أرى أن البستاني هنا يقصد نفس محروق إصبع الذي ذكرناه قبيل قليل مع اختلافات وجيزة كما ذكر في كتاب ((تذكرة الخواتين واستاذ الطباخين)) لخليل سركيس ((ت1915م)) الصادر في 1885م وهو بلديات المعلم بطرس البستاني، وأكيد أن ما يقصده البستاني يتطابق مع ما ذكره خليل سركيس في كتابه.