الأجملُ أم الأقوى؟

لم تكن مصادفة أن تبدأ عولمةُ تشجيع فرق كرة القدم بتكوين روابط لناديى ريال مدريد وبرشلونة فى عددٍ من دول العالم. الآن أصبح تشجيعُ ناد فى بلدٍ أوروبى شائعًا فى دول كثيرة فى العالم.

وإذا كانت شعبيةُ ريال مدريد وبرشلونة مازالت الأكبر, فربما لأن الكرة الإسبانية هى الأجمل فى أوروبا, أو هكذا تبدو لمن يحبونها. وهذا انطباعُ شائع لأسبابٍ من بينها اعتقادُ منتشرُ أيضًا فى أن أجمل طرق اللعب منشؤها إسبانى، مثل أسلوب تيكى تاكا الذى يعتمدُ على التمريرات القصيرة والحركة السريعة والمهارة فى التعامل مع الكرة والاستحواذ عليها.

مادة اعلانية

والانطباعُ بطابعه قد يكونُ صحيحًا أو لا يكون. كما أنه لا يخضعُ للمنطق. ولهذا يبقى الانطباعُ بأن الكرة الإسبانية هى الأجمل برغم أن عددًا كبيرًا من لاعبى ريال مدريد وبرشلونة ليسوا إسبانيين. ولهذا ربما يكونُ القولُ إن الكرة فى إسبانيا هى الأجمل أكثر دقة. وقل مثل ذلك عن الانطباع بأن الكرة الإنجليزية هى الأقوى لأن البريميليج هو الأكثر تنافسية فى العالم، وليس فى أوروبا وحدها. فى إنجلترا فقط يمكنُ لعددٍ كبيرٍ من الأندية أن تتنافس على اللقب. المانشستران وأرسنال وتوتنهام وليفربول وتشيلسى، والآن نيو كاسل، ومن قبل ليستر، وغيرها.

ولهذا الانطباع أساسُ حتى إذا كانت قلةُ الاهتمام بمسابقات الدورى الممتاز فى بلدان أخرى تُعززه. وكذلك الحالُ بالنسبة إلى الانطباع بأن الكرة الإسبانية هى الأجمل.

قفزت هذه المقارنةُ فى ذهنى بعد أن شاهدتُ جمال أداء ريال مدريد أمام ليفربول ذهابًا وإيابًا، وفوزه المستحق، فريقُ متكاملُ منسجمُ لاعبوه ومتفانون, من فيرنانديز وميليتاو فى الخلف إلى بنزيما والساحر فينيسيوس فى الأمام، مرورًا بموديريتش وتشاومينى فى الوسط على سبيل المثال لا الحصر.

الميرينجى فريقُ عالمىُ يُبدعُ أكثر فى المسابقات الدولية، ولهذا يتصدرُ الفائزين بدورى أبطال أوروبا بفرقٍ كبيرٍ عن ميلان الذى يأتى بعده. والكرةُ الإسبانيةُ هى الأكثر تتويجًا باللقب، برغم أن ريال مدريد وبرشلونة وحدهما يحتكران الألقاب التسعة عشر التى حصل عليها الإسبان، فى حين أن خمسة أندية إنجليزية تتقاسمُ 14 لقبًا فى تاريخ المسابقة.

نقلا عن الأهرام