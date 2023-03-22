الصحفيون والتطبيع!

أنا شخصيا معترض تماما على القرار الذى وافقت عليه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والذى ينص على حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى. هذا فى تقديرى الشخصى قرار خاطئ، مهنيا ووطنيا وقانونيا! خاطئ مهنيا، لأن الصحفى ليس مواطنا عاديا، هو ينتمى لمهنة وظيفتها البحث عن الأخبار والتحقق من الوقائع والأحداث، وهذا يكون أدعى فى البلاد المجاورة لبلدك، فما بالك إذا كانت خصما ومنافسا لها؟ إننى كمواطن مصرى أحب أن أطلع على مجريات الأمور فى إسرائيل، التى يوجد بها صحفيون من كل بلاد الدنيا (بمن فيهم صحفيون عرب من بلاد أخرى طبعت مع إسرئيل، أى الأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، فضلا بالطبع عن صحفيين فلسطينيين!) وهناك قنوات عربية لها مراسلوها فى إسرائيل فلماذا هذا الكسل المهنى الذى تغطيه لهجة حماسية (حنجورية كما يقال!) ضد الكيان الصهيونى..؟ وهذا القرار- فى تقديرى ثانيا- خاطئ وطنيا! فمن ذلك الذى من مصلحته أن يخفى عن الشعب المصرى والمواطن المصرى ما يحدث فى إسرائيل، وكأنها ظلام دامس ويعود إلى أجواء ما قبل حرب 1967 التى كانت معرفة إسرائيل فيها من المحرمات؟ هل تذكرون الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين الذى دفعته هزيمة 1967 لأن يصدر كتابه الشهير إسرائيليات.. وما بعد العدوان لكى يبصر الشعب المصرى بإسرائيل؟ وأخيرا، فإن ذلك القرار لنقابة الصحفيين خاطئ قانونيا، لأنه ليس من حق أى مؤسسة (نقابة أو غيرها) أن تمنع أى مواطن من حق شرعى له، فى أن يذهب أولا يذهب لإسرائيل! وأخيرا- وللعلم فقط- أخبر الزملاء الصحفيون الأعزاء أن معبر طابا استقبل من إسرائيل فى العام الماضى أكثر من نصف مليون (566 ألف سائح) كما زار منهم 124 ألفا شرم الشيخ، وجاء إلى القاهرة 54 ألفا يتجولون فى شوارعها، ويستمتعون بمزاراتها!

نقلا عن الأهرام